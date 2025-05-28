Suat Kılıç: Toplumu sarsacak bir anayasa değişikliğine katkı vermeyiz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç , yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz. Toplumu sarsacak bir anayasa değişikliğine katkı vermeyiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi liderler zirvesini toplamasını ve mecliste temsil edilen partilerin genel başkanlarına 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili birinci elden bilgi sunulması gerektiğini ifade ederek, "Terörsüz Türkiye' süreci ile ilişkilendirilen bir diğer konu, Meclis'e sunulması beklenen 10'uncu Yargı Paketidir. Bu paket asker, polis, korucu katillerine ceza indirimi getirecek midir, getirmeyecek midir? Terör örgütü çevrelerine hakim olan çifte bayram beklentisi ile umulan nedir? Onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Kim kimi affedecek? Hangi suçlar af kapsamına girecek? Ceza indiriminden teröristler neden ve nasıl istifade edecek? Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Meclis'te temsil edilen partileri ziyaret etmeli ve bilgilendirmelidir. Zira af konusu hafife alınacak bir konu değildir. PKK uluslararası terör örgütleri listesinde yer alıyor. PYD/ YPG ise ABD ve Avrupa'nın SDG yani Suriye Demokratik Güçleri adı altında meşrulaştırdığı örgütler. Hükümetin dikkatini çekiyoruz: PKK kendini feshettikten sonra, Türkiye'nin, sınır ötesi operasyonlar için meşru bir gerekçesi kalmayabilir. Oyun içinde oyun kuranların tuzaklarına karşı tedbirli olmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ KÜÇÜKBAŞ KURBAN BEDELİ İLE EŞİTLENMELİ'

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını belirterek, emeklilere verilecek ikramiyeyi hatırlatan Kılıç, "Emeklilere ilk bayram ikramiyesi verildiğinde, bir ikramiye bir kurban parasıydı. Şimdi bir ikramiye çeyrek kurban bile etmiyor. Acil çağrıda bulunuyoruz; şartlar zorlanmalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi bir küçükbaş kurban bedeli ile eşitlenmelidir. Bununla birlikte temmuz ayında emeklilerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir. Ayrıca temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretteki enflasyon farkı, satın alma gücü kaybı da telafi edilmelidir. Kötü yönetimin faturası asgari ücretliye değil, ekonomiyi bu hale getirenlere kesilmelidir" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'NİN BAĞIMSIZLIĞINI KUTLAYACAĞI GÜNLERİN ÖZLEMİYLE YAŞIYORUZ'

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü de kutlayan Kılıç, "Azeri kardeşlerimizin dünya durdukça özgür ve bağımsız yaşaması dileğiyle tebriklerimizi iletiyoruz. Tıpkı Azerbaycan gibi, Karabağ gibi, Nahçıvan gibi, Şuşa gibi; Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in de işgalden kurtulacağı, özgür olacağı, bağımsızlığını kutlayacağı günlerin özlemiyle yaşıyoruz. İsrail bombaları altında, cehennemi andıran alevler arasında, diri diri yanan çocukların çığlıkları kulaklarımızda. Soykırımcı Netanyahu'nun, iş birlikçi Trump'ın, şakşakçı emir ve kralların bu cehennemdeki yeri hiç şüphesiz baş köşedir. Zalimler için yaşasın cehennem" diye konuştu.

'GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK VERİRİZ'

Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa paketi için 10 hukukçu görevlendirmesiyle ilgili ise "Yeni anayasayı hangi çerçevede ve hangi ihtiyaçlarla yapacaklarını belirtmiyor. İktidar partisinin bu konudaki görüşleri ortaya çıktığında gerçekten Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi tabii ki esirgemeyiz. Ama sadece bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimini daha rahat koşullar altında geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paket ile önümüze gelirlerse buna da kuşkusuz destek veremeyiz. O nedenle temelde mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz. Toplumu sarsacak bir anayasa değişikliğine katkı vermeyiz" dedi.

'ÖCALAN'IN ÖZGÜR KALMASI HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Kılıç, "Terör örgütünün çatı yapılanması KCK'dan yapılan açıklamada, 'Öcalan özgürlüğüne kavuşmadan PKK silah bırakmaz' denildi. Bu yola girerken şartsız şurtsuz denilmişti. Hiçbir şart öne sürmeksizin PKK fesih kararı alacak ve silahlarını devlete teslim edecekti. Şimdi fesih kararı ifade edildi. Ama edildikten sonra şartlar ileri sürülmeye başlandı. O nedenle diyoruz ki kapalı kapılar ardında bu görüşmeleri bırakmayın. Yarın yaptıklarınıza şahit bulamazsınız. Bizimle bunları paylaşın. DEM Partililerin söylediklerini bilmiyoruz, hükümetin ne düşündüğünü bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı liderler zirvesini toplamayacaksa sayın Dışişleri Bakanı, sayın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, MİT Başkanı gelmeli ve bizlere bilgi vermelidir. Ne olduğunu bilmeliyiz ki elimizi sakınmadan rahatlıkla destek verebilmeliyiz. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkması, özgür kalması hiçbir hal ve şart altında mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.