Suat Kılıç: Tüm belediyelere hakkaniyetli bir mercekten bakmalarını tavsiye ediyoruz

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçime kadar SGK neredeydi? Bütün belediyelerin Cumhur İttifakı'na ya da AK Parti'ye mensup mu olması lazım? Yeniden Refah Partili ya da CHP'li bir belediyenin Türkiye koşullarında yaşama şansı yok mu? Devletimizi yönetenlerin tüm bireylere olduğu gibi tüm kurumlara ve tüm belediyelere aynı hukukla aynı adalet penceresinden ve hakkaniyetli bir mercekten bakmalarını tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde Türkiye hızla adaletten uzaklaşır ve yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili, "Suriye sahnesindeki tüm aktörlerin aynı anda ve ansızın perde gerisine çekilmesi hayra alamet mi, değil mi? İsrail'in işgal hattını genişletmesini derin kaygılarla izliyoruz. Suriye limanları hava üstleri İsrail tarafından arka arkaya bombalanırken kimseden çıt çıkmıyor. Bu mu Özgür Suriye bu mudur Suriyelilerin kurtuluşu? Bir bela gitti, en büyük bela İsrail belası mı geliyor Suriye'nin başına? MİT başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın Şam temaslarını dikkatle takip ettik. Bölgedeki süreçlerde Türkiye'nin bulunmasından Türkiye'nin bölgede aktif ve etkin olmasından tabii ki gurur duyarız. Endişemiz Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmaması, Suriye'nin parçalanması ve Suriye halkının İsrail saldırganlığı karşısında savunmasız bırakılmasıdır. Umarız her şey hükümet çevrelerinin seslendirdiği gibi güllük gülistanlıktır, Türkiye'nin ve Suriye'nin hayrınadır. Umarız Suriye halkının topraklarını ve egemenlik haklarını korumak dışında bir sinsi plan yoktur. Ama görünen köy kılavuz istemez. Parçalanan Suriye'yi lokmalar halinde yutmaya çalışan bir İsrail saldırganlığı ve yayılmacılığıyla karşı karşıyayız. ve biliyoruz ki, İsrail laftan anlamaz, güçten anlar. Bu arada dost ve kardeş ülkeler Etiyopya ve Somali arasında deniz yetki alanlarında yaşanan egemenlik itilafının Türkiye'nin öncülüğünde çözüme kavuşmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Ankara sürecine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanının şahsında Dışişleri Bakanlığımızı tebrik ediyoruz. Bu adımın İslam dünyasında sorunları kökünden çözüme kavuşturacak olan D8 projesinin canlandırılmasına da vesile olmasını diliyoruz. ve D8 projesine bizzat Sayın Cumhurbaşkanının sahip çıkmasını zaman yitirmeksizin bir Prof. Dr. Necmettin Erbakan hatırası olan D8'in İslam dünyasındaki köklü sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sahiplenilmesini ivedilikle bekliyoruz" diye konuştu.

'TABLO DAHA KÖTÜYE GİDİYOR'

Suat Kılıç, "2024'ün 2023'ten iyi olmasını beklerken maalesef 2025'in 2024'ten de kötü olacağı gerçeğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Kredi borcu olan kişi sayısı 41,4 milyona ulaşmış durumda. Kişi başına düşen kredi borcu miktarıysa 88 bin 155 lira. Bireysel kredi borçlarına gösteriyor ki, vatandaş aylık kazancıyla geçinemiyor. Borcu borçla çeviriyor. Bu borç batağından çıkış mümkün müdür? Her geçen gün tablo daha da kötüye giderken kredi kartı borçlusu, kredi borçlusu sayısı ve hane halkının kredi borcu artmaktayken Hazine ve Maliye Bakanı hala gözümüzün içine baka baka Türkiye'de işlerin iyi gittiğini, ekonominin düzelmekte olduğunu, sürecin toparlandığını söyleyebilecek miyiz? Maalesef bu ekonomik şartlar altında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Bizim teklifimiz olan 35 bin lirayı vermeyecekleri, veremeyecekleri ortada. Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmesinler diye umutla gözlerinin içine bakıyoruz. Elektriğe, doğal gaza, suya zam. Gıda fiyatları kontrolden çıkmış. Konut kiraları aldı başını gidiyor. Bu şartlar altında asgari ücret ne olacak ki, insanlarımız rahat nefes alacak. Bekliyoruz. Hükümet yetkililerinin gözünün içine bakıyoruz. Bugün bütçesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Maliye Bakanı'na halkı daha fazla ezmekten mükellefi vurdukça tozan bir un çuvalı yerine koymaktan artık vazgeçmeye çağırıyor ve bekliyoruz. Allah dar gelirlinin, asgari ücretlinin, geçinemeyen emeklinin yardımcısı olsun diyorum" dedi.

'BÜTÜN BELEDİYELERE SGK BORÇ TAKİBİ YAPILMIŞ GİBİ YAPILIYOR'

Kılıç, "Doğrusu kurumların alacaklarını tahsil etmesinden rahatsızlık duymayız. Ama bu 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçime kadar SGK neredeydi? Bu borçların önemli bir kısmı iktidar partili belediyelerden kalan borçlar, SGK'ya borç biriktiren, borç takan belediyeler büyük ölçüde iktidar partisine mensup belediyeler. Burada yapılan şudur, altını net çizerek söylüyorum. Bütün belediyelere SGK borç takibi yapılmış gibi yapılıyor. Ama öte yandan iktidar partili belediyelere SGK'ya olan borçlarını ödeyebilecekleri şekilde ilave kaynaklar aktarılıyor. Yeni tahsisatlar yapılıyor. Uhtelerindeki hazine maliyeden devredilen arazileri satarak, paraya ulaşmaları ve borcu devletin sağladığı bütçeden kapatmaları sağlanıyor. Olan kime oluyor? İktidar partisine mensup olmayan belediyelere. Bu adalet mi Allah aşkına? Bütün belediyelerin Cumhur İttifakı'na ya da AK Parti'ye mensup mu olması lazım? Yeniden Refah Partili ya da CHP'li bir belediyenin Türkiye koşullarında yaşama şansı yok mu? Devletimizi yönetenlerin tüm bireylere olduğu gibi tüm kurumlara ve tüm belediyelere aynı hukukla aynı adalet penceresinden ve hakkaniyetli bir mercekten bakmalarını tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde Türkiye hızla adaletten uzaklaşır ve yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkar" ifadelerini kullandı.