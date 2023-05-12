Suikast iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suikast iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemleri artırıldı

12.05.2023 17:58

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun mitinginde alınan güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Hakkında suikast iddiaları ortaya atılan Kılıçdaroğlu konuşma yaparken korumaları da arkasında silahlı bir şekilde yerini aldı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği iddia edilmiş ve iddiayı ortaya atan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da yapılacak miting öncesi Samsun'da seçmenle buluştu. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki güvenlik önlemleri gözlerden kaçmadı.

Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemlerin artırılması gözlerden kaçmadı

KORUMALAR SİLAHLI ŞEKİLDE YERİNİ ALDI

Güvenlik önlemleri artırılırken Kılıçdaroğlu konuşma yaparken arka planda ise korumaların silahlı bir şekilde yerini aldığı görüldü.

Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemlerin artırılması gözlerden kaçmadı

"ANLAŞMAK İSTEDİLER, KAPIYI YÜZLERİNE KAPADIM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun" notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söylemişti: "Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net: sizin için geleceğiz diyorlar. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var para, çok para... Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunlar binlerce. Bu iktidar döneminde çalınan, çetelerin çaldığı mafya artıklarının çaldığı, uyuşturucu baronlarının çalıdığı 418 milyar dolar. Sonra çıktım çok açık bir biçimde söyledim. Defterinize yazdım sizden, 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım! Her türlü operasyona başvurdular.

Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemlerin artırılması gözlerden kaçmadı

"BANA BİR ŞEY OLURSA SİZE VASİYETİMDİR"

Ve artık son aşamaya geldik; silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar! Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih ederim! Hodri meydan, gelin görüşelim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimden o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Her kuruşunu 85 milyona tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir."

YORUMLAR (9)
  • abcde abcdef: Dur bakalım pazar günü hezimete uğradiktan sonra neler uyduracaksin Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
  • Fırat Farsakoglu: Şimdide suikast palavrası arkasına sınığıp oy devşirmeye çalışacaklar kendi akıllarınca Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • seçkin mert: Gereksiz adamsın,gerek yok!!! Cevap Yaz 83 80 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Suikast iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Millet İttifakı seçimden önceki son miting için Ankara'da! Tandoğan Meydanı hıncahınç doldu
19:17 "78 yaşındaki annemi evden aldılar" demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti
19:08 "78 yaşındaki annemi evden aldılar" diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
18:56 Millet İttifakı final mitingi için Ankara'da! Tandoğan Meydanı hıncahınç doldu
18:48 Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman ekibinin taraftarları alınmayacak
18:43 Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman yasağı
17:56 PSG, Lionel Messi için kararını verdi
17:43 Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi! PSG, Messi için kesin kararını verdi
17:42 Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Türk Futboluna Katkı" ödülü aldı
17:41 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştirilen mitingde geniş bir kalabalığa seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 19:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: Suikast iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement