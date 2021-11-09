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Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

09.11.2021 17:39
Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi üzerine milletvekilleri söz aldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi üzerine milletvekilleri söz aldı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, çiftçinin, ektiğinin karşılığını alamadığı için toprağını terk etmek zorunda kaldığını savundu.

AK Parti iktidarında, Türkiye'nin tarımda ithalatçı konuma düştüğünü öne süren Girgin, "Dışa bağımlı tarımsal yapımız çiftçiyi tarımdan koparıyor, gençler tarım dışı alanlara yöneliyor, tarım toprakları atıl kalıyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, gübre desteğinin, 2022'de yüzde 100 artacağına ilişkin sözünü hatırlatan Girgin, "Geçen yıl 1 dekar buğday için gübre desteği 16 liraydı, üre gübre kilosu 1 lira 80 kuruştu. Çiftçi 16 lirayla 8,8 kilo üre gübresi alabiliyordu. Desteği 4 lira artırarak 2021 yılı için 20 liraya çıkarıyorsunuz. Artırılmış haliyle 20 liraya çıkan destekle şimdi yalnızca 2,2 kilo üre gübresi alınıyor. Anlayacağınız, gübre desteği artmadı; 8,8 kilodan 2,2 kiloya düştü. Dünyanın hiçbir yerinde bunun adı 'destekleme' değil. Çiftçi sizden moral ve motivasyon değil, somut destek bekliyor." ifadelerini kullandı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye'de gıda güvenliği ve gıda güvencesinin risk altında olduğunu iddia etti.

Çiftçinin, verilen desteklerle buğday üretmeye devam edemeyeceğini öne süren Turan, "Gübrenin tonu 2020'de 1200 lirayken şu anda 5 bin 200 liraya çıktı. Öyle bir süreç ki kalemin mürekkebi kağıtta kurumadan fiyatlar artıyor." dedi.

Girdi fiyatlarının arttığını, bitki üretiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını savunan Turan, "Tarım ve Orman Bakanı'nın yerinde olsam şapkamı önüme koyar, bu işi sürdürebileceksem sürdürmeyi seçerim, sürdürmeyeceksem istifa etme cihetine giderim." diye konuştu.

"TMO çiftçimizi tekellerin insafına terk etmemeli"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin, tarımsal üretim bakımından dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olduğuna işaret etti.

Gübrenin ham maddesi olan madenlerin işlendiği petrokimya tesislerinde yaşanan kapasite daralmaları veya geçici süreli kapanmaların, dünyada gübre üretimini azalttığını anlatan Aksu, üreticinin gübreye erişiminde sıkıntı yaşamasının, ekili alanlardaki üretimi düşürmekle birlikte verim ve rekolte kayıplarına neden olduğunu belirtti.

Bu kapsamda kısa vadeli tedbir olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla gübre desteğinin artırıldığını dile getiren Aksu, gübre ve diğer başat tarımsal girdiler olan ilaç, mazot, elektrik, su, tohum, yem, fide gibi temel girdi maliyetlerinin düşürülmesinin, tarımsal üretimi daha da destekleyeceğini, çiftçinin refahının artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Tarım ürünleri fiyat seviyesinin sağlıklı oluşması için gıda arz zincirine ilişkin kayıt sisteminin güçlendirilmesi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Aksu, "Yaş meyve-sebze tedarik zincirinde lojistik alt yapılar iyileştirilmeli, tarım, orman, çayır ve mera alanlarındaki koruma, kullanma dengesinin sağlanması için arazi kullanım planları hazırlanmalı. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık gibi birçok stratejik üründe hasat dönemi öncesi alım fiyatı açıklayarak piyasayı spekülatörlere bırakmamasını, çiftçimizi tekellerin insafına terk etmemesini çok önemli bir uygulama olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Erozyonla mücadelede dünya lideriyiz"

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretimin, şu anda yüzde 29 artışla 126 milyon ton seviyesine çıktığını bildirdi.

Buğday, mısır, çeltik, ayçiçeği, Antep fıstığı, muz, nar, kiraz ve şeftali başta olmak üzere birçok üründe cumhuriyet tarihinin üretim rekorlarının kırıldığını anlatan Aydın, Türkiye'nin fındık, incir, kiraz, ayva ve taze kayısı üretiminde dünya lideri olduğunu dile getirdi.

Atıl, boş, nadas alanların tarımsal üretime kazandırılması için 2020'de yapılan faaliyetler kapsamında 456 bin dekar alanın üretime kazandırıldığını anımsatan Aydın, 2021'in kurak geçmesine rağmen sulamada ciddi sıkıntı yaşanmadığını ve birliklerin başarılı çalışmaları sayesinde sulama sezonlarının başarıyla tamamlandığını söyledi.

AK Parti'li Aydın, Orman Genel Müdürlüğünün, ormanların korunması, geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, alanların genişletilmesi, ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerden toplumun azami faydalanmasının temini için yıllardır önemli çalışmalar yaptığına işaret etti.

Ormanların geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve alanlarının genişletilmesi için ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, özel ağaçlandırma, mera ıslahı ve suni tensil gibi ormancılık tesisi çalışmaları yapıldığını aktaran Aydın, toprakların korunduğunu ve erozyonla mücadele edildiğini belirterek "Ülkemizde yıllardır çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Erozyonla mücadelede dünya lideriyiz." dedi.

Yangınla mücadelede ortalama ilk müdahale süresinin, 2003'te 40 dakikayken, 2020'de 12 dakikaya düşürüldüğünü bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ortalama ilk müdahale süresinin 10 dakikaya indirilmesi hedefine ulaşmak için teknoloji kullanımı sağlanacak, araç ve personel olarak gerekli iyileştirme ve güçlendirme yapılacak. Bu kapsamda ormanlarımız 776 kuleden 24 saat gözetleniyor. 160 gözetleme kulesinde 320 kamera kullanılıyor. Ayrıca insansız gözetleme kuleleri hizmete alındı, 2020'de ilk kez orman yangınlarının erken tespiti ve sevk idaresi insansız hava araçlarıyla yapılmaya başlandı. 2021'de kullanılan İHA sayısı 4'e çıkarıldı."

-"Fındığı yük olarak görüyorsunuz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta, tarımda tutarsız politika uygulandığını öne sürerek, "Çiftçi perişan oldu, çiftçiye zulmeden bir Tarım Bakanı ve Tarım Bakanlığı var." görüşünü savundu.

Türkiye'nin gübrede dışa bağımlı olduğunu öne süren Usta, "Gübre sanayisine neden bir çözüm üretmediniz?" diye sordu.

Usta, "Orman yangınları tam bir felaket, tam bir fiyasko. Sayın Bakan, sırf bu nedenle istifa etmeniz gerekirdi fakat o erdemi maalesef gösteremediniz." eleştirisini yöneltti.

Fındık üreticisinin mağdur olduğunu ileri süren Usta, "Fındık taban fiyatını kilogram başına 26,5 lira fiyat açıkladınız. Şu anda Samsun, Ordu ve Giresun'da, her yerde fındık 23 lira, 22,5 lira. Hani 26,5 lira? Fındığı yük olarak görüyorsunuz, bir İtalyan firmasına peşkeş çekiyorsunuz. Olmaz böyle şey. Kuru üzümde, kuru incirde, çeltikte, yer fıstığında aynı şey var. Yer fıstığı geçen yıl 9 lira ile 12 lira arasındaydı, bu yıl 6 ile 8 lira arasına düşmüş. Üreticiye yazık değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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