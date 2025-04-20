TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel gündemle toplanacak - Son Dakika
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Politika

TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel gündemle toplanacak

TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel gündemle toplanacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.

20.04.2025 13:59
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.

TBMM'de bu hafta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Genel Kurul'da 22 Nisan Salı günü, '23 Nisan Çocuk Özel Oturumu' yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkan ile çocuk katip üyelere devredilecek. Genel Kurul, 23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında özel gündemle toplanacak. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri konuşacak. Etkinlikler, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyon ile devam edecek.

ASILSIZ İHBARLARA İLİŞKİN TEKLİF

Genel Kurulda ayrıca 112'yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlanacak. Teklife göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, 'özel gelir' olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41'inci maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edecek. Komisyon bu hafta Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'yi, çarşamba günü Türkiye Vakıflar Bankası ve bağlı ortaklıklarının bilanço ve netice hesaplarını görüşecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ile Ankara Üniversitesi yetkililerini dinlemek üzere toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Afyonkarahisar Çocuk Hakları İl Komitesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

HSK'YA ÜYE SEÇİMİ YAPILACAK

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, TBMM Genel Kurulunca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 5 üye için adayların belirlenmesi amacıyla ilk kez toplanacak. Komisyon, yapılan aday adaylığı başvurularını incelemek üzere Alt Komisyon oluşturulmasına karar verecek. Bunun üzerine de Alt Komisyon, belirlenecek süre içerisinde raporunu hazırlayarak Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon ardından yeniden toplanarak 5 üyelik için belirlediği 15 adayı Genel Kurul'a bildirecek. Genel Kurul'da bu adaylar arasından HSK'ya 5 üye seçilecek.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel gündemle toplanacak - Son Dakika

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