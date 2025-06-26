TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar\'ı kabul etti
26.06.2025 13:11
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetinde yer alan Meclis Başkan Vekili Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Buldan ve Sancar gazetecilere açıklama yaptı. Buldan, "Bu ziyaret aslında Sayın Başkan'ın yeni seçilmiş olması itibarıyla hem bir 'hayırlı olsun' ziyareti, hem de barış süreci ile ilgili gelinen aşamaları istişare etme, tartışma, konuşma ve gelinen aşamaların hangi noktada olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça olumlu ve pozitif bir çerçevede geçen görüşmemiz, yaklaşık 40 dakika sürdü. Sayın Numan Kurtulmuş'un barış sürecine dair göstermiş olduğu ilgi, alaka ve sorumluluğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kendisine bu sürece göstermiş olduğu katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşmelerimiz çok daha sık olacak, daha detaylı, daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz; çünkü süreç belli bir aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.

'İSTİŞARELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Buldan, sürecin parlamento zemininde ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla bu ziyaretlerimiz devam edecek. Yaklaşık 1 ya da 2 hafta içerisinde Sayın Devlet Bahçeli'yi, Sayın Özgür Özel'i, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bu görüşmelerin sonunda İmralı'da Öcalan'ı ziyaret edeceğiz. Bütün bunlarla birlikte sürecin aşamalarının olumlu bir şekilde ilerlemesi için istişarelerimize devam edeceğiz" dedi.

Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerine ilişkin soruya, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemiz en kısa zaman içerisinde gerçekleşecek ancak şu an elimizde bir takvim yok. Muhtemelen önümüzdeki hafta düşünülüyor. Biz kendilerinden haber bekleyeceğiz, onlar bize tarihi bildirecekler" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZI SUÇLAYICI BİR ŞEY YOK'

Buldan, Kobani olayları ile ilgili eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın gerekçeli kararının açıklanmasına ilişkin, "Uzun süredir beklenen gerekçeli kararın yeni çıkmış olması elbette ki Kobani davasının düşmüş olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Yaklaşık 7 yıldır arkadaşlarımız Kobani davasından dolayı tutuklu bulunuyorlar. Ancak çıkan gerekçeli karar çok manidar, gerçekten içerisinde elle tutulur, arkadaşlarımızı suçlayıcı ya da suç içerisinde gösteren hiçbir şey yok. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride kalıyor. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün arkadaşlarımızın bir an önce serbest kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'MECLİS HAYATİ BİR ROL OYNAYACAK'

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise sürecin toplumsal katılım ve destekle devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Barış yolunda sağlam adımlarla yürünmesi için Meclis'in devreye girmesi gerektiği uzun bir süredir konuşuluyor. Bizim de isteğimiz buydu. Bu konuda atılacak en önemli adımın ise Meclis'te bir komisyon kurulması gerektiği noktasında kamuoyunda ve siyasi partilerde de bir görüş birliği vardı. Komisyonun niteliği, çalışma şartları ve diğer ayrıntılar ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Sayın Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle yaptığı toplantının ardından yazılı görüş istedi. Pazartesi günü görüşlerin iletilmesinin ardından ne tür bir komisyon kurulacağı ve komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin konular giderek somutlaşacak. Bizler de bu konuda fikirlerimizi paylaştık, istişareye açık olduğumuzu söyledik. Meclis'in devreye girmesinin, bu süreci çok daha sağlam ayaklar üstüne tutacağından hiçbir tereddüdümüz yok. Toplumsal meşruiyet, toplumsal güvence ve sağlam ilerleyiş bakımından Meclis hayati bir rol oynayacak. Meclis Başkanımızın bu konuda iradesi, isteği çok güçlü. Bunu her seferinde görüyoruz, tanık oluyoruz. Her konuda her türlü çalışmaya açık olduğunu görmek de Meclis'in rolünü oynaması açısından önemli bir imkandır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti - Son Dakika

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