TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Kız Yetimhanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Kız Yetimhanesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili\'ndeki Kız Yetimhanesi\'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Grand Bassam Kız Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, TİKA tarafından yaptırılan okul öncesi sınıfın açılışını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve yetimlere sahip çıkmanın insanlık adına ortak bir vazife olduğunu vurguladı.

04.03.2024 22:51  Güncelleme: 22:54
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin Grand Bassam şehrindeki Grand Bassam Kız Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan okul öncesi sınıfın açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde, Grand Bassam şehrindeki Grand Bassam Kız Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, TİKA tarafından yaptırılan okul öncesi sınıfın açılışını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Fildişi Sahili'nin özellikle son yıllarda çok yakın ilişkisi bulunan ve bu ilişkilerini geliştirmeye devam eden iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirtti. İki ülkenin devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerinin çok daha hızlı bir şekilde gelişmeye başladığını dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'da Fildişi Sahili'ne gerçekleştirdiği ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın yetimhanenin renovasyonu sonrasındaki açılış törenine katılmasıyla da Grand Bassam Kız Yetimhanesi'nde dostluğun ete kemiğe büründüğünü ifade etti.

"Afrika halkları uzun kolonyalizmden çok çekmiştir"

Bugün de yetimhanenin anaokulu sınıfının açılışının gerçekleştirileceğini aktaran Kurtulmuş, açılışta emeği geçen TİKA çalışanlarına teşekkür etti. Türkiye'nin son yıllarda Afrika kıtasıyla ilişkisinin geliştiğini belirten Kurtulmuş, "Bizim 'Afrika açılımı' adını verdiğimiz program çerçevesinde Türkiye, Afrika'daki dost ve kardeş ülkelere elini uzatarak, 'Buyurun hep beraber el ele verelim ve Afrika'nın uyanışını hep birlikte sağlayalım' diye fikirlerini ortaya koymakta, işbirliği ve yardımlaşma imkanlarını desteklemektedir. Çünkü Afrika halkları uzun kolonyalizmden çok çekmiştir. Emperyalist ülkelerin bu bölgenin yerel halklarına karşı tepeden bakan, kibirli tavırlarından çok çekmiştir. Onun için biz, ülkelerle ve halklarla ilişki kurarken resmi bir ilişki kurmanın çok ötesinde kalpten kalbe ilişkileri kurmak, kalpten kalbe köprüleri geliştirmeyi öncelik olarak görüyoruz" dedi.

Açılış ile Fildişi Sahili halkıyla Türk milleti arasında bir gönül köprüsünün inşa edilmekte olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Biz Afrika halklarına kazan kazan prensibi çerçevesinde, yaratılışta eşit insanlar olarak işbirliği, yardımlaşma, dostluk ve kardeşlik ilkeleri içerisinde hep birlikte daha güzel günleri kurabiliriz fikriyle yaklaşıyoruz. Bu çerçevede bugün buradaki programın çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

"Toplumların vicdanı yetimlere olan yaklaşımlarıdır"

"Toplumların geleceği çocuklardır, gençlerdir. Toplumların vicdanı ise yetimlere olan yaklaşımlarıdır" diyen Kurtulmuş, bu anlamda buradaki çocuklara sahip çıkmanın insanlık adına ortak vazife olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Bu çocuklarımızın, evlatlarımızın arasından güzel eğitimler alarak, belki dünya çapında mühendislerin, doktorların, bilim insanlarının, siyasetçilerin, askeri personelin, velhasıl dünyaya faydalı olabilecek çok sayıda okumuş insanın çıkacağına yürekten inanıyoruz. Bu gençlerimizin içerisinden çok sayıda toplum liderinin de çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetimlere sahip çıkmanın toplumların vicdanının göstergesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bizim kültür ve medeniyetimizde yetimin ayrı bir yeri vardır. Yetimin kalbini kıran dünyayı yıkar; yetimin kalbini yapansa dünyayı yapar" dedi.

Kur'an-ı Kerim'deki 23 yerde yetimlerle ilgili uyarıların yer aldığını belirten Kurtulmuş, Peygamber Efendimizin de bir yetim olduğunun unutulmamasını istedi. Kurtulmuş, "Bu çerçeveden baktığımız zaman bu yetimhanedeki faaliyetlerimiz, kültür ve medeniyetimizin bize yüklediği önemli sorumluluklardan birisidir" dedi.

"İsrail'in saldırılarında hayattan koparılanların yüzde 75'i ise kadın, yaşlı ve çocuklardır"

Grand Bassam'da yetimlerle ilgili bu faaliyette bulunurken ne yazık ki dünyanın başka bir ülkesinde, Filistin'in Gazze topraklarında İsrail'in saldırılarıyla çok sayıda çocuğu yetim ve öksüz hale getirdiğini ifade eden Kurtulmuş, "İsrail'in saldırılarında beş ay içerisinde 30 bin insan hayattan koparılmıştır. Bunların yüzde 75'i ise kadın, yaşlı ve çocuklardır. Gazze'de hayattan koparılan bütün masum insanların hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yetim bırakılan bütün evlatlarımıza sahip çıkmanın bir insanlık borcu olduğunu Grand Bassam'dan ifade etmek istiyorum. İnşallah çocukların yetim bırakılmadığı, kadınların ailelerinden koparılmadığı, yaşlı insanların suçsuz yere öldürülmediği, yeryüzünde hakkaniyetin, adaletin, insafın ve vicdanın hakim olduğu bir dünyayı kurmak hepimize nasip olur" dedi.

Açılış töreninde TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, Fildişi Sahili Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Nasseneba Toure, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kız yetimhanesinin açılışını yapmıştı

1972 yılında kız ve erkek öğrenciler için kurulan yetimhane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2016'da Fildişi Sahili'ne gerçekleştirdiği ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve Fildişi Sahili Devlet Başkanı'nın eşi Dominique Claudine Ouattara tarafından kız yetimhanesi olarak açıldı. Fildişi Sahili Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığına bağlı olan yetimhanede 5-21 yaş arasında 133 kız eğitim görüyor. Yetimhanede çocuklar için kültürel, fiziksel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra el işi becerilerini geliştirmek amacıyla kurslar veriliyor. Kütüphane, yemekhane, sağlık ocağı, bilgisayar odası, oyun alanı ve atölyelerden müteşekkil bir kampüsten oluşan yetimhanede, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş'un ziyareti dolayısıyla da TİKA tarafından yaptırılan anaokulu sınıfının açılışı gerçekleştirildi. - ABİDJAN

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili, Türkiye, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Kız Yetimhanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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