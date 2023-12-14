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TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı: İsrail bombalarının katlettiği mazlum çocuklar yeniden doğuşun simgesidir - Son Dakika
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TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı: İsrail bombalarının katlettiği mazlum çocuklar yeniden doğuşun simgesidir

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, bombaların katlettiği mazlum çocukların vicdanı, kirletilmiş yüreklerde, ele geçirilmemiş vicdanlarda yeniden doğuşun simgesi olduğunu söyledi. Ayrıca, deprem bölgesindeki hizmetler ve sağlık hizmetlerine dair bilgiler de paylaşıldı.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı: İsrail bombalarının katlettiği mazlum çocuklar yeniden doğuşun simgesidir
14.12.2023 - 19:17,
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TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "İsrail bombalarının katlettiği mazlum çocukların vicdanı, kirletilmiş yüreklerde, ele geçirilmemiş vicdanlarda yeniden doğuşun simgesidir." dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Saadet Partisine başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatan Katırcıoğlu, afetlerin, savaşların, salgınların en savunmasız bireylerinin çocuklar olduğunu söyledi.

Katırcıoğlu, "depremde çocuklarımız" temalı bir rapor hazırlamak üzere komisyon üyeleriyle depremden etkilenen illerde inceleme yaptıklarını belirterek, "Gerçekten müthiş, dirayetli, tefekkürü yüksek ve çok güçlü bir millete sahibiz." dedi.

Türkiye'de afetlerle mücadele edip çocukların yaralarına merhem olmaya çalışırken gönül coğrafyasında da acıların dinmediğini anlatan Katırcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

Katırcıoğlu, BM'nin savaşı durdurma kararının ABD'nin "hayır" oyuyla alınamadığını ve bu utancın da onlara yüzyıllar boyunca yeteceğini söyledi.

Dünyanın her yerinde Gazze'deki çocuklar için insanların harekete geçtiğini ifade eden Katırcıoğlu, "İsrail bombalarının katlettiği mazlum çocukların vicdanı, kirletilmiş yüreklerde, ele geçirilmemiş vicdanlarda yeniden doğuşun simgesidir. Dünyanın gelecek tasavvurunda İsrail'in artık yeri yok ve olamaz." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki hizmetler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yürütülen hizmetlere dair bilgi verdi.

Ersöz, depremden etkilenen yaklaşık 400 bin kişinin, eylül ayı ortalarına kadar yurtlarda ve gençlik kaplarında barındırıldığını dile getirdi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde gençlik merkezi sayısının 55, genç ofisi sayısının 46 olduğunu belirten Ersöz, ayrıca 575 spor tesisi, 112 havuz, 104 spor salonu, 57 tenis kortu bulunduğunu aktardı.

Hem yurtlarda misafir edilen hem de bölgede konteyner kentlerde ve diğer alanlarda bulunan depremzedelere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere değinen Ersöz, 1milyon 312 bin 762 çocuk ve gencin bu faaliyetlerden yararlandığını söyledi. Ersöz, sosyal uyum çalışmaları kapsamında psikososyal destek çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

"Deprem bölgesinden 51 bin 642 hastayı sevk ettik"

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, deprem felaketinin yaşanmasının ardından bakanlık birimlerinin hızla bölgeye yönlendirildiğini anlattı.

Tolunay, UMKE ve 112 ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirterek, "Deprem bölgesinden ciddi sevk yaptık. 51 bin 642 hastamızı hava, deniz ve kara yoluyla Adana, Mersin, İstanbul ve Ankara'ya sevk ettik." dedi.

Çevre illerden bölgeye 37 bin sağlık personeli görevlendirildiğini ve 150 bin kadar sağlık personeliyle bölgede hizmet verdiklerini kaydeden Tolunay, evde sağlık hizmetlerinin de aksatılmadığını söyledi.

Tolunay, deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan ve tedavisi devam eden çocuklar olduğunu, bu çocukların rehabilitasyon süreçlerinin de devam ettiğini bildirdi.

Depremden etkilenen illerde kimliği bulunmayan, refakatsiz çocuklar da olduğunu anlatan Tolunay, "Bunlarla ilgili 'Olay Yönetim Sistemi' ve 'Afet Destek Uygulama Sistemi'miz devreye girdi. Burada biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile ortak hareket ederek DNA testleriyle çocuklarımızın ailelerini bulmaya çalıştık." dedi.

Tolunay, 65 çocuğun protezinin yapıldığını ve bunların rehabilitasyon süreçlerinin sürdüğünü, deprem bölgesinde kronik hastalığı olan çocukların tedavilerinin de aksatılmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Çocuk, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı: İsrail bombalarının katlettiği mazlum çocuklar yeniden doğuşun simgesidir - Son Dakika


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