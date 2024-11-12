TBMM'de Atatürk Anması ve Güncel Sorunlar - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Atatürk Anması ve Güncel Sorunlar

TBMM, Atatürk'ü anarak bütçe görüşmelerine ve eğitim, kadın cinayetleri gibi konulara değindi.

12.11.2024 17:18
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılı olduğunu belirterek, "Sadece yaşadığı döneme değil bugüne ve yarına da ışık tutan, devrimleriyle her daim yüreğimizde olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" sözünü hatırlatan Karaca, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun bir evde tek başına yanarak can vermesinin, toplumun yüreğinde derin bir acı ve öfke bıraktığını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşüldüğünü anımsatan Karaca, "Çocuklara özgü bütçenin tahsis edilmesi, çocukların yaşam, beslenme, barınma hakkının bütçe ile sağlanması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.

Karaca daha sonra gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak,"Üniversitelerde eğitim kalitesi", AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak "6 Şubat asrın afetinden sonra Malatya'nın imar ve ihya sürecinde yürütülen çalışmalar", CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Kadın cinayetleri" hakkında konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Akburak, üniversite sayısına rağmen iş gücü piyasasında ara elaman açığının devam ettiğini söyledi. Eğitim sisteminde köklü bir değişime ihtiyaç olduğunu ifade eden Akburak, üniversite sayısının artmasının nitelikli eğitim verildiği anlamına gelmediğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak ise Malatya'da deprem sonrası imar ve ihya kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ölmeztoprak, "Vatandaşlarımızın kalıcı konut ve iş yerine kavuşması adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu süreçte 79 bin 702 konut ve iş yerinin inşası planlanmış durumda. Şu ana kadar kuraları çekilen ve teslimi gerçekleştirilen 17 bin 438 kalıcı konutumuz mevcut." dedi.

Kadın cinayetlerine ilişkin görüşlerini aktaran CHP Adana Milletvekili Şevkin de her gün 3 kadın cinayetiyle karşı karşıya kalındığını söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin tek yolunun toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması olduğunu belirten Şevkin, İstanbul Sözleşmesi'nin yeninden hayata geçilmesini istedi.

Yerebakan: "Bilim insanlarımızın sesi, hepimizin rehberi olmalı"

Genel Kurulda bazı milletvekilleri de yerinden söz alarak çeşitli konularda görüşlerini dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, bilimin, insanlığın karanlıklarını aydınlatan, medeniyetleri ileriye taşıyan en güçlü meşale olduğunu söyledi. Yerebakan, şöyle konuştu:

"Bilimin aydınlattığı yolda ilerleyerek insanlık, atomun gizeminden genlerin diline kadar bilinmeyeni bilinir kılmıştır. Bugün medeniyetimizin ulaştığı seviye, bilime olan inancımızın, gayretimizin eseridir. Bilim, bilmekten öte daha iyi bir geleceği istemektir. Bu nedenle bilimi insanlık adına bir iyilik, barışın temeli ve anlayışın yolu olarak görmek hepimizin sorumluluğudur. Bilim insanlarımızın, laboratuvarlarından Meclis koridorlarına uzanan sesi, hepimizin rehberi olmalıdır. Onların cesur adımları, yüce Meclisimizin iradesiyle birleştiğinde imkansız değimiz her şey mümkün hale gelebilir. Bu nedenle kalkınma için barış için herkesi bilimin ufkunu, toplumun geleceğiyle birleştiren bir vizyonun taşıyıcısı olmaya davet ediyorum."

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye'nin büyük depremlerin tehdidi altında olduğunu belirterek, "İnşaatların en önemli aşaması olan beton dökülmelerinde aksamalar var. Beton dökümlerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün mesai saatleri dışında yapılması kontrol mekanizmasının çalışmasını aksatmaktadır. Bu konuda acil önlemler alınmalı, kamuya yeterli mimar, mühendis ve şehir planlamacı alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ise şans ve bahis oyunlarının kumardan bir farkı olmadığını dile getirerek, "Ne devlet eliyle ne de devlet kontrolünde kumar oynatılmasına izin verilmeli, şans oyunlarıyla insanların emeğinin zarar görmesi engellenmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gülizar Biçer Karaca, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Malatya, Eğitim, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Atatürk Anması ve Güncel Sorunlar - Son Dakika

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