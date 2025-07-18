TBMM'de 'Ayı' Tartışması - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 'Ayı' Tartışması

TBMM\'de \'Ayı\' Tartışması
18.07.2025 20:23
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Mustafa Varank ve Ali Mahir Başarır arasında TBMM'de sert bir tartışma yaşandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında, 'ayı' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

'MECLİS'İN KALİTESİ BAMBAŞKA BİR YERE GİDİYOR'

Genel Kurulda grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Dün bu Meclis'te direnç gösterirken İç Tüzük'teki haklarımızı, Anayasadaki haklarımızı kullanırken hiç hoş olmayan olaylar oldu. 1876'dan bugüne kadar bir Meclis geleneğimiz var. Her zaman için saygıyı en sert tartışmalarda, kavgalarda bile yitirmedik. Üzülerek söylüyorum ki günden güne Meclis'in kalitesi bambaşka yere gidiyor. Eskiden bu Meclis'te bölgesinde başarılı olan, Meclis'te başarılı olan milletvekilleri Bakan olurdu. Şimdi sarayın bir kenara attığı bazı Bakanlar gelip milletvekili oluyor ve o milletvekili olan Bakanlar da gruba, milletvekillerine hakaret ediyor, küfrediyor. Ben AKP Grubu'na buradan bir kez daha söylüyorum: Bir daha o Komisyon Başkanı, o milletvekili, grubumuza hakaret ederse, küfrederse bu Meclis'i de çalıştırmayız. Bakın, bir daha söylüyorum: Burası Meclis ya. Adam Komisyondaki yerinden kalkıyor, şuraya geliyor, 'Ayı gibi oturuyorsunuz' diyor. Özür diliyorum, 'Ben de bu lafı ona iade ediyorum' dedim, pişman oldum. O canlıya o hakareti etme hakkım yoktu; pişman oldum" ifadelerini kullandı.

'HİÇ KİMSENİN HAKARETİNİ ASLA VE KATA KABUL ETMİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Genel Kurul'un dünkü oturumunda yaşananları hatırlattı. Akbaşoğlu, CHP'li Başarır'a dönerek, "'Tutanağı okuyun' dedi, tutanaktan okuyorum. Konuşmamı bitirmişim, gelirken diyorum ki: 'Sataşma yok, sataşma yok. Mustafa Varank, 'Sataşma yok. Sataşma nerede Başkan' diyor. Ali Mahir Başarır ise, 'Senin varlığın sataşma.' diyor. Mustafa Varank, 'Ne diyorsun ya.' diyor. Ali Mahir Başarır, 'Senin varlığın sataşma.' diyor. Mustafa Varank, 'Şu hale bak, ayı gibi oturuyorsun ya.' diyor. Ali Mahir Başarır, 'Sensin ayı. Geri zekalı, ahlaksız herif.' diyor. Dün, çarşamba günü tüketilmiş bir yalan ve dezenformasyon üzerinden Bursa'da 36 imam-hatip mezununun 500 tam puan aldığı yalanını tekrar etmesi üzerine maalesef ortam gerildi. ve ondan sonra bunu devam ettirdiler. Bakın, burada meseleyi tüketmiş ve yok olmuş bir meselenin tekrar yalan üzerinden gündeme gelmesi meseleyi gerdi ve karşılıklı arbede oldu. Hiç kimsenin birbirine hakaretini asla ve kata kabul etmiyoruz" diye konuştu. Akbaşoğlu'nun konuşması sürerken CHP'li Başarır, "Şimdi bu gruptan birisi sana, 'Ayı' dese ne diyeceksin?" şeklinde araya girdi.

'HOPLASAN DA ZIPLASAN DA BENİ SUSTURAMAZSIN'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Varank'ı işaret ederek, "Hala adam geldi, şurada oturuyor" derken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da "Nereye oturacağımı sana mı soracağım?" dedi. Ardından söz alan Varank, "Benim CHP Grubuna yönelik söylediğimi hiçbir ifade yok. Bir kere, olayda büyük bir çarpıtma var. Ali Mahir Başarır o günün daha sabahında dışarıda kameraların önünde bana atıfta bulunarak çeşitli açıklamalar yapmış, Meclis'e geldiğinde her gördüğü ortamda bana sataşmada bulunmuş, ondan sonra aramızda bir tartışma yaşanırken kullanılan ifadeleri kendi grubuna söylenmiş gibi ifade ediyor. Ben CHP Grubuna hakaret etmedim. Bir susarsan ve şu oturuşunu da bir düzeltirsen, bu ülkede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin nerede oturacağına oturmayacağına, buradaki milletvekillerinin oylarıyla seçilmiş bir Komisyon Başkanı'nın orada oturup oturmayacağına, muhalefet partisinin bir grup başkan vekili karar veremez. Ben aziz milletin oylarıyla burada seçildim, Bursa'daki vatandaşlarımızı temsil ediyorum. Ayrıca, şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Ali Mahir Başarır sürekli bana sataşarak bir başarı elde edebileceğini zannediyor. Ben kendisine şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Beni susturabilmek için içerisinde zeka kırıntısı bulunan tezler ve antitezler üretmek lazım. Hoplasan da zıplasan da patlasan da garip garip hareketler yapsan da sen beni susturamazsın" değerlendirmesinde bulundu.

'CHP GRUBUNUN EN SON TERBİYE DERSİ ALACAĞI KİŞİ VARANK'TIR'

Genel Kurulda tartışmalar sürerken söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "CHP grubunun ve benim en son terbiye dersi alacağı kişi Varank'tır. Benim oturduğum yer belli ama onun oturduğu yer hiç belli değil, onu söyleyeyim. Ben kendisiyle muhatap bile olmak istemem. Hatta bu tartışmalardan sonra beni sokakta durduran bir vatandaş, 'Ne olur, onun seviyesine inme, inersen vurgun yersin' dedi. Kendisi gerçekten bu Meclis'e yakışmayan, seviyesini düşüren, hakaret eden, küfür eden bir milletvekilidir" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında karşılıkla sataşmalar sürerken Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA

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