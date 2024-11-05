TBMM'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

Bütçe üzerinde CHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Cavit Arı, tutuklanan Ahmet Özer'in geçici olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin "Demokrasiye, hukuka ve toplum barışına gerçek anlamda zarar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Arı, Kanun Hükmünde Kararname ile 2016 yılında yürürlüğe konulan bir hükümle Özer'in yerine kayyum atandığını belirterek, bu düzenlemenin yeniden tartışmaya açılmasını istedi. Arı, "O günün koşullarında getirilen düzenlemeyi iktidar bugün muhalefet üzerinde bir silah olarak kullanma imkanı bulmuştur." diye konuştu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, öğrenim kredisi yüzünden borçlu yaşayan kaç öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin borçlarının neden silinmediğini sordu. Kırkpınar, öğrenim kredilerinin bursa çevrilmesini de istedi.

Türkiye'deki spor kulüplerinin durumunun endişe verici bir hal aldığını, sektörün "kara para aklama ve bahis sektörüne döndüğünü" savunan Kırkpınar, "Gelen çok pis kokulara bakacak olursak çok yakın bir zamanda bu kulüplerin bahis çeteleri ve kara para aklayıcılarla olan işbirlikleri ifşa edilecektir." dedi.

"AB'den iyiyiz ama Cumhuriyet tarihi içerisindeki en kötü noktadayız"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'nin genç nüfusuna işaret ederek, "Türkiye'de 15-24 yaş arası 13 milyon gencimiz var. Bu oranla Cumhuriyet tarihimizin bu yaş grubunda en düşük seviyesindeyiz. Avrupa Birliği ortalaması 15-24'te yaklaşık yüzde 10, Türkiye'de 15,2; Avrupa Birliğinden iyiyiz ama Cumhuriyet tarihi içerisindeki en kötü noktadayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gençlerin yaklaşık yüzde 22,5'ine tekabül eden 3 milyonunun ne istihdamda ne de eğitimde yer aldığına dikkati çeken Temurci, gençlerin istihdam ve eğitime kazandırılması konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığının ne tür çalışmalarının olduğunu sordu.

Geçen yıl ele geçirilen metamfetamin miktarının, Türkiye'de, AB ülkeleri ortalamasının iki katı olduğunun altını çizen Temurci, Birleşmiş Milletler'in, "bağımlılık ve uyuşturucu" meselesini Türkiye açısından bir halk sağlığı sorunu boyutunda değerlendirdiğini anlattı.

Bağımlılık ve uyuşturucu ile bu kadar problemi olan bir ülkede yakalanan suçluların yaklaşık yüzde 60'ının genç olduğuna işaret eden Temurci, "Bununla eğer bir ülkede bir kurum mücadele edecekse bu kurumun adı Gençlik ve Spor Bakanlığıdır." görüşünü paylaştı.

"Haftanın 7 gününün 7'sinde de spor ve sanat yapan bir gençlik düşünün"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye'de obezite oranındaki artışın, beslenme alışkanlıklarından ve spor kültürünün bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.

İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin yaptıkları spor etkinliklerine dikkati çeken ve bu konuda MHP'nin bir önerisini anlatan Sancaklı, haftada en az 4-6 saat spor, 4-6 saat sanatsal etkinlik yapılmasını; hafta sonu da okullar arası müsabakaların yapılmasını önerdi. Sancaklı, "Haftanın 7 gününün 7'sinde de spor ve sanat yapan bir gençlik düşünün; 6 yaşından 18 yaşına kadar 12 sene spor ve sanat yapmış bir gençlik." sözlerini sarf etti.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin, en çok kaynak ayrılan ikinci bütçe olduğuna işaret eden Sancaklı, hayatı boyunca spor yapan, ona göre de beslenen bir toplumun bu kadar hastaneye, bu kadar ilaca ihtiyacı olmayacağını dile getirdi. Bu sayede Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçe tutarı düşürülerek bu kaynağın Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılabileceğini kaydeden Sancaklı, bu sayede Türk gençliği ile Türk sporunun bambaşka yerlere gidebileceğini belirtti.

Spor Yasası'nın meyvelerini vermeye başladığını anlatan Sancaklı, "1,5-2 yıldır kulüpler maalesef çok para harcıyor. Sizden ricam bir an önce kulüpleri denetleyelim, çünkü okuduğum rakamlar; 20 milyon avro, 30 milyon avro, 40 milyon avroya yapılan transferler Türkiye liginin kalitesini yansıtmıyor. En son Fenerbahçe- Trabzon maçı oynandı, 116 dakika, oyunda kalma süresi 41 dakika. Demek ki siz bu işleri hala beceremiyorsunuz ama para da harcanmaya devam ediliyor. Sizden ricam, bir an önce bu arkadaşları denetlemeye başlayalım ki onlar da devletin gücünü görsünler." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin genç beyinlerini kirletmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin yalnızca bugününü değil, geleceğini de inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimizi dinledik, taleplerini aldık ve politikalarımızı gençlerimizin taleplerine göre belirledik. Bu beklentileri karşılamak adına da gençlerimize telefon, tablet ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getirdik. Toplamda 130 bin 687 öğrenciye teknoloji desteği sağladık. Aylık 10 GB ücretsiz internet desteği sağladık ve 163 bin 416 öğrencimiz bu destekten halen daha faydalanıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünü de yarını da gençlerle inşa edeceklerine dikkati çeken Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizin ve hükümetimizin, gençlerin sorunlarına bigane kaldığını, onları umursamadığını iddia etmek, son derece yersiz bir tutumdur. Biz, siyasetin nesnesi olarak görülen gençleri, siyasetin öznesi haline getiren önemli reformlara imza attık ve bunların arkasında durmaya da devam edeceğiz. Gençlerimize sağladığımız her bir imkanın, her bir faydanın, Türkiye'nin bugününe ve yarınına yapılmış bir yatırım olduğunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin genç beyinlerini kirletmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizim ülkemizin gençleri Türkiye'nin, istikbali ve aydınlık yarınlarıdır. 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere inat daha fazla çalışacak, daha fazla üreteceğiz. İlhamını şanlı mazisinden alan gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük mimarları olacaktır."