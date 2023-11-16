TBMM'deki ilginç tartışmaya Sırrı Süreyya Önder de dahil oldu: Sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi

TBMM'de yaşanan "Kürt böreği mi küt böreği mi?" tartışmasında konuşan HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." dedi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in, "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi" yanıtına milletvekilleri uzun süre güldü.

BEŞTAŞ: MADEM BU KADAR IRKÇISINIZ, KÜRT BÖREĞİNİ YEMEYİN

TBMM Genel Kurulu'nda ilginç anlara yaşandı. HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, son günlerde, "Kürt böreği mi küt böreği mi?" şeklinde bir tartışma olduğunu söyledi. Bir börek zincirinin "küt böreği" atış yaptığını belirten Beştaş, "Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." ifadelerini kullandı.

Meral Danış Beştaş

MHP'Lİ AKÇAY: BEN İLK DEFA DUYUYORUM

Beştaş'ın sözlerine yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Irkçılığı sen yapıyorsun. Ben daha ilk defa duyuyorum" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Sayın Başkan, o börekten istiyoruz." derken Akçay da, "Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum." diye konuştu. HEDEP'li Beştaş da bir dahaki sefere börek getireceğini belirtti.

Erkan Akçay

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: SÖZDE KÜRT BÖREĞİ DE DİYEBİLİRLERDİ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tartışmaya verdiği yanıt ise dikkat çekti. Önder, "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun 'küt' demişler." dedi. Önder'in sözlerine milletvekilleri uzun süre güldü.

KÜRT BÖREĞİ NEDİR?

Kürt böreği, küt böreği veya sade börek, genellikle börekçilerde yapılıp satılan bir börek türüdür. 1 kg un, yemek kaşığı tuz, 700 ml su, 150 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ ile hazırlanır. Üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilir. Sonradan "Kürt böreği" olarak anılan bu böreği yaratan ve yaygınlaştıran kişi Bileceli Mehmet Efendi'dir. Pülümür ile Kiğı sınırında yer alan ve bir Alevi-Kürt köyü olan Bileceli Kürtler tarafından İstanbul'da yaygınlaştırıldığı için "Kürt böreği" adıyla tanınmıştır. Kürt böreği, "yağlı kömbe"den türemiş bir börek çeşididir. "Rengo" lakabıyla tanınan Bileceli Mehmet Efendi'nin İstanbul'da hazırladığı yağlı kömbelere sonradan "Kürt böreği" denmiştir.

Kürt Böreği

Bu böreğin pudralı şekerle servis edilmesi de sonradan geliştirilmişti. Ne var ki, Bileceli Mehmet Efendi Kasımpaşa'da gemilerde ve kum kosterlerinde çalışan Kürt işçilere satmak üzere hazırlaması, sonradan rivayet gibi anlatılmıştır. Tıpkı Balkan göçmenlerinin Türkiye'de tanıttığı Boşnak böreği gibi Kürt kökenli ustalar da bu böreğin tanıtım ve zaman süreci içinde geliştirilmesinde etkili olmuşturlar. Bu böreğin satıldığı en meşhur yer İstanbul Karaköy'dedir. Böreğin servis edilmek üzere kesilirken çıkan "küt-küt" sesi üzerinden adının "küt böreği" olduğu bu rivayetlerden biridir. 12 Eylül döneminde 'Kürt' isminin yasak olması nedeniyle "Sade Börek" olarak satılmıştır. Daha sonra yeniden "Kürt Böreği olarak satışı yapılmıştır.