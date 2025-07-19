TBMM'deki Tartışmalar ve Lahey Grubu Toplantısı - Son Dakika
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TBMM'deki Tartışmalar ve Lahey Grubu Toplantısı

TBMM\'deki Tartışmalar ve Lahey Grubu Toplantısı
19.07.2025 17:29
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Abdulhamit Gül, Lahey Grubu sürecini değerlendirirken, muhalefet liderleri Meclis'teki olaylara tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanlığının Lahey Grubu'nun Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki toplantısı sonucunda kabul edilen ortak bildiriye imza atma sürecinin 20 Eylül 2025'e kadar devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz tüm kurumlarıyla bu sürecin müzakeresini, değerlendirmesini sürdürmektedir ve gerekmesi halinde de bu konuda gerekli adımı atacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Genel Kurul'da dün gece enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin, "TBMM'nin mehabetine uygun olmayan görüntülerdi ve burada sesimizi değil, sözümüzü yükseltmemiz icap ediyordu." dedi.

Özdağ, Lahey Grubu'nun Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki toplantısı sonucunda kabul edilen ortak bildiriye yönelik Türkiye'nin tutumunu eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın annesinin hastane önünde çekilmiş fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğrafa baktığımda ben acılı bir anne görüyorum. Bu fotoğrafa baktığımda ben ağır hasta olan bir insan görüyorum. Bu fotoğrafa baktığımda ben millet iradesinin tutuklu olduğunu görüyorum." sözlerini sarf etti.

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece Meclis'e yakışmayan hadiseler yaşandığını ifade eden Kavuncu, AK Parti milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına katılım sayısını eleştirdi.

"Köylü ekiyor, biçiyor ama tapusu olmadığından dolayı gerekli desteği alamıyor"

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Cumhuriyet kurulduğundan beri bu topraklarda bir arada yaşandığını, 40 yıldan beri de terörle birlikte mücadele edildiğini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin samimi, sevgi dolu ve toplumun her kesiminden olumlu karşılık gören Terörsüz Türkiye vizyonunu destekleyerek hep birlikte ülkemizde huzurlu ve birlikte yaşamalıyız." dedi.

Köylünün atalarından kalan ama tapusu olmayan binlerce dönüm arazi olduğunu belirten Uysal, "Köylü ekiyor, biçiyor ama tapusu olmadığından dolayı gerekli desteği alamıyor. Bu arazileri 2/B kapsamına alarak, ekip biçen köylüye uygun fiyatta satılmasıyla ilgili destek vermemiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli mirasının toprak ve vatan olduğunu vurgulayan Uysal, "Özellikle tarımda çalışan köylü kadınlarımıza yıpranma payı ve sigorta desteği vermeliyiz. Çiftçilerimize daha düşük fiyatla su ve enerji sağlamalıyız ki tarımımız gerekli yerde olsun çünkü köylü milletin efendisidir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, " Suriye'de Alevilerin yaşadığı bölgelerde köylerin kuşatıldığını, inanç yerlerinin ve ormanların yakıldığını, insanların zorla yerinden edildiğini; Suriye'nin batısında ise kadınların sistematik biçimde kaçırıldığını" iddia etti.

"Bizim görevimiz muhalefet etmek, edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın annesinin hastane önünde çekilmiş fotoğrafını göstererek, "Hastane odasında Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık, hastane bahçesinde annesi. Bir anne endişeyle evladından gelecek haberi umutla bekliyor, sağlığından endişeli ve adalet istiyor. Hala bir yargıç çıkıp 'Bir dakika, insan hayatından daha kıymetli hiçbir şey olamaz' deyip tahliye kararı vermiyor. Türk adaletinin geldiği resim bu." diye konuştu.

Başarır, Çalık'ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda dün gece enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yaşanan hadiseleri hatırlatarak, "Bizim görevimiz muhalefet etmek, edeceğiz, ret oyu vereceğiz, direneceğiz. Biz halk için bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefat haberini aldıklarını belirten Başarır, "Çok değerli bir devlet adamıydı. Bakanlık yaptığı, Genel Başkanlık yaptığı dönemde çok önemli hizmetler yaptı bu ülkeye, gazeteci olarak çok önemli hizmetler verdi. Acımız büyük, grup olarak çok üzgünüz." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Altan Öymen'in vefatına ilişkin "Altan Ağabey" şeklinde başladığı konuşmasını, duygulanması üzerine tamamlayamadı.

"Bildirinin ötesinde, hayata geçen uygulamalar, ambargolar yapan bir Türkiye var"

AK Parti Grup Başkanvekili Gül ise Altan Öymen'e Allah'tan rahmet, CHP camiasına ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini; Suriye'nin birliğine, beraberliğine yönelik tehditlerini sürdürdüğünü kaydeden Gül, "Suriye'nin toprak bütünlüğü hepimiz için, insanlık için ve bölgemiz için çok önemli. Suriye'nin tüm farklılıklarıyla beraber yaşaması, varlığını koruması Türkiye'nin de en temel yaklaşım noktasıdır. Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini oradaki Kürt'üyle, Arap'ıyla, Türkmen'iyle, tüm unsurlarıyla, tüm inançlarıyla, tüm varlıklarıyla yaşamalarının gerekli olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak bu saldırgan tutumu, İsrail'in tutumunu kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lahey Grubu'nun Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki toplantısı sonucunda kabul edilen ortak bildiriye yönelik Türkiye'nin tutumu hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Gül, bu konuda Dışişleri Bakanlığının açıklamasına işaret etti. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lahey Grubu'nun bu açıklamasına yönelik imza atma süreci 20 Eylül 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Takdir edilir ki bu gibi protokoller, uluslararası belge ve bildiriler belli kurumların görüşleri, değerlendirmeleri yapıldıktan sonra ülke olarak oraya imza atarsınız. Ülkemiz tüm kurumlarıyla bu sürecin müzakeresini, değerlendirmesini sürdürmektedir ve gerekmesi halinde de bu konuda gerekli adımı atacaktır. Ama şunu ifade etmemiz gerekir ki, dünyada Filistin'e yapılan zulümden dolayı İsrail'e yaptırım uygulayan tek ülke zaten Türkiye. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde alınan kararlar, tutumlar tüm dünyanın, milletimizin yakından bildiği hususlardır. Bu konuda temenniden de öte, uygulamaya geçmiş bildirinin ötesinde, hayata geçen uygulamalar, ambargolar yapan bir Türkiye var. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya yine güçlü bir şekilde devam edecektir."

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece yaşanan hadiselere ilişkin Gül, "AK Parti Grubu'muz, tüm milletimizin temsilcileri olarak Meclis'imizde, komisyonlarda yasama faaliyetlerini milletimiz adına yakından takip etmektedir. O yüzden hiçbir grubun, hiçbir partinin AK Parti Grubu'na yönelik, milletvekillerimize yönelik tanımlamaya, kategoride bulunmaya, yaftalamaya ve suçlamaya, hakaret yapmaya yönelik hiçbir hakkı yoktur, haddi yoktur." diye konuştu.

AK Parti grup başkanvekilleri ve milletvekillerine yapılan saygısızlığı kabul etmediklerini belirten Gül, "AK Parti Grubu milletin hizmetinde, milletten başka hiçbir yerden icazet almayan, milletten başka hiçbir yere yaslanmayan bir partidir, bir gruptur, öyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da Altan Öymen için başsağlığı dilekleri

Meclis Başkanvekili Bingöl, Altan Öymen'in vefatına ilişkin, "Bazı haberler vardır ki duyulduğunda anlık şok etkisi yapabiliyor. Az önce de ben Altan Ağabey'in acı haberini alınca duygusallaştım, beni anlayışla karşılayacağınızı umut ediyorum. Altan Ağabey çok iyi bir insandı, iyi bir yazardı, iyi bir gazeteciydi ve kendisiyle bir dönem siyaset yapma şansına sahip olmuştum. İlkelerinden asla taviz vermedi ve Türkiye önemli bir değerini kaybetti. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit ve EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da Altan Öymen için başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan Özdağ'ın önerisi üzerine Genel Kurul'da milletvekilleri Altan Öymen için Fatiha okudu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'deki Tartışmalar ve Lahey Grubu Toplantısı - Son Dakika

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