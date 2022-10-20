TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili "Tabipler Birliğinin daha önce bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları oldu, ilk defa değil." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Taha Yücel'in istifasıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) bir üyeliğin boşaldığını anımsattı.

RTÜK'ün, seçimin yapılması için resmi bir yazıyı Meclis Başkanlığına göndermesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, "Fakat bu resmi yazı belirttiğim takvimde TBMM'ye RTÜK tarafından gönderilmedi. Bağımsız bir milletvekilinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte, RTÜK Başkanı'nın aklına yazıyı TBMM'ye göndermek geldi. Bir kamu kurumunun siyasi saiklerle TBMM üzerinde vesayet kurmaya çalışmasını İYİ Parti olarak protesto ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Meclis aritmetiğinin bir AK Parti'li milletvekilinin istifasıyla değiştiğini belirten Dervişoğlu, "Gümrükten mal kaçırmaya kalkışmanın bir anlamı yoktur. Biz burada bir kamu görevi yapıyoruz, dolayısıyla işi siyasi yankesiciliğe tahvil ederlerse buradan açıkça ilan ediyorum ki Meclis çalışmaları noktasında sergilediğimiz hoşgörünün asgarisini bile bu saatten sonra görmeleri mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

"TTB PKK'nın sözcülüğünü yapar duruma gelmiş"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise son günlerde Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı iftirasıyla hedef alındığını, terör örgütü PKK'nın propagandasının alenen icra edildiğini söyledi.

Herkesin Türk ordusunun kimyasal silah kullanmadığını çok iyi bildiğini, envanterinde de kimyasal nitelikte bir silah bulunmadığını belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu yalan ve iftira misyonunu üstlenenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) özellikle Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde MİT'le ortak yürütülen faaliyetlerinden nefes alamaz duruma gelen PKK'ya can suyu vermeye çalışanlardır. Bunların başında da adı 'Türk' ama Türklükle alakası bulunmayan Tabipler Birliği Merkez Konseyi gelmektedir. Şimdi adeta PKK'nın sözcülüğünü yapar duruma gelmiş olan bu yapı, yine kimyasal silah iftirasında da ön alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve devletimizi suçlamaya çalışmaktadır. Bunları 'Türk hekimi' olarak nitelendirmemiz mümkün değildir çünkü Türk hekimi ihaneti himaye etmez."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da son günlerde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın hedef alındığını ileri sürdü.

Fincancı'nın kendi uzmanlık alanına ilişkin izlediği görüntülerde "toksik bir zehirlenmenin olduğuna, sinir sistemini tutan kimyasal gazlar olduğuna" yönelik bir yorum yaptığını söyleyen Beştaş, "İzlediğinden ve bulgulardan bilimsel bir yorum yapmış. Özellikle MHP'nin TTB'den ne istediğini anlamadım? Bırakalım, hekimler bilimsel olarak işlerini yapsınlar. Envanterinizde yok ama acaba bu iddialara dair ne soruşturması var, soruşturma başlamış mı? Bunu soruyoruz. Şebnem Korur Fincancı'yı hedef göstererek, dünden beri linç ederek TTB'nin kapatılmasını istemeye varan bu tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbül, partisini eleştiren Beştaş'a "Tabipler Birliği, Türk milletini ve Türk devletini hedef aldığı için biz Türk devletini ve Türk milletini hedef alanlara karşı bir tavır geliştiriyoruz; bizim duruşumuz ve tavrımız bundan ibarettir. Bu hadisede de meselenin bu kadar masumane bir şekilde ifade edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz." yanıtını verdi.

Beştaş'ın TBB Başkanı'nın ve yönetiminin seçimle geldiğini aktarması üzerine Beştaş ile Bülbül arasında TBB Başkanı ve yönetiminin seçilme yüzdesiyle ilgili kısa süreli tartışma yaşandı.

"Meclisin seçtiği üyeyi geri çağırma hakkı olmalı"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, RTÜK'ün Tele1'e yönelik cezasını eleştirdi.

RTÜK'e üye seçimine ilişkin Özel, "RTÜK Başkanı eğer bu Meclisin kendine emanet ettiği yetkiyi kanuna, Anayasa'ya, vicdana, ahlaka uygun kullanmıyorsa biz bu seçilmişlere 6 yıl boyunca mahkum kalamayız. Meclisin kendi seçtiği üyeyi geri çağırma hakkı olmalıdır. Bu konuda kanun teklifimiz var." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partisinden istifa ettiğini belirten Özel, Meclis Başkanlığının RTÜK üyeliği ile ilgili "Biz dün gece 12'den önce AK Parti'ye yazmıştık yazıyı." dediğini aktardı. Özel, şöyle konuştu:

"Bir RTÜK üyesi İYİ Parti'de değil AK Parti'de olsun diye buna tenezzül ederseniz, millet bu yaptığınız siyasi yankesiciliğin bedelini en ağır şekilde ödetir, bu işten biz karlı çıkarız. 'Erdemliler hareketi' diye yola çıkan bir hareket, 20 sonra siyasi yankesicilik yapıyorsa, buna tenezzül ediyorsa ve Anayasa Komisyonu Başkanlığından gelen bir Meclis Başkanı buna alet oluyorsa, bu, muhalefet için çok elverişli bir durumdur bilesiniz."

"RTÜK seçimi ilk defa yapılmıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TSK'nın sözde kimyasal silah kullandığı iddialarına değinerek, "PKK ne zaman 'yandım, bitiyoruz, zordayız' dese, mutlaka bir el uzatılıyor, mutlaka bir gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine adeta yağ sürülüyor." dedi.

"Mevzu ne kimyasal silah ne benzer iddialar. Bakınız, bu tarz söylemin söyleyene faydası olmadığı gibi ülkemize de faydası yok." ifadesini kullanan Turan, "Tabipler Birliğinin daha önce Ermeni soykırımı iddiasıyla Ermenistan'a mektup yazması, Öcalan'la ilgili Bakanlığa başvurup görüşme istemesi 'Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm' başlıklı bölücü bildiriye imza atması, Afrin Operasyonu'yla ilgili muazzam bir dezenformasyonda bulunması, Turkovac gibi bir gururumuzu adeta solüsyon diye iddia edip uluslararası alanda Türkiye'yi zayıflatmaya çalışması gibi birçok bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları oldu, ilk defa değil." diye konuştu.

RTÜK'e üye seçimine de değinen Turan, "RTÜK seçimi ilk defa yapılmıyor veya benzer kurumların seçimi ilk defa yapılmıyor. Bu seçimler çerçevesinde, takviminde gerekli adım neyse usule, kanuna, mevzuata uygun atılacaktır. İddia edildiği gibi vekil transferi vesaire bizim işimiz değil. RTÜK seçimini Mehmet Ali Çelebi'ye bağlarsanız, en hafif tabiriyle saçmalamış olursunuz." dedi.