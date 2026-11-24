AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaran iradeyi göstermiş, tam bağımsız Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında büyük başarılara milletin adamı olarak imza atmış büyük bir tarihi liderdir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde 23 Kasım 1992'de Neonazilerin kundakladığı evde 3 Türk'ün hayatını kaybettiğini anımsatarak, Almanya'da camilerin hedef alındığını belirtti.

Öğretmenlerin fedakarca görev yaptığını ifade eden Ekmen, iktidarın eğitim kalitesiyle ilgili adımlar atmadığını söyledi. Ekmen, öğretmenlerin maaşlarından memnun olmadığını, haklarının yetersiz kaldığını savundu.

Halk eğitim merkezlerindeki usta öğreticilere kurs açma hakkının tanınmadığını öne süren Ekmen, kadınların meslek öğrenmesinin en önemli aracının bu merkezler olduğunu belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) icra takiplerini yapan avukatlarla ilgili bazı iddialar öne sürüldüğünü söyledi.

İktidarı eleştiren Poyraz, kamu bankalarının avukatlığını kimlerin üstlendiğine ilişkin soru önergesi hazırladıklarını ve cevabı kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Poyraz, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması"nı anımsatarak, soruşturmadaki listenin açıklanmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin hak ettiği desteği alamadığını savunan Sarı, öğretmenlerin mağdur olduğunu, öğrencilerin imkansız koşullarda eğitim aldığını ileri sürdü. Sarı, bazı öğretmenlerin mesleği bırakmak istediğini, öğretmenlerin ağır koşullar altında çalıştırıldığını iddia etti.

Ücretli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmesini isteyen Sarı, "100 bin öğretmen istihdamının bir an evvel yapılması gerekiyor. Atamalar ardışık olarak yapılacaksa bir takvim açıklanmasını talep ediyoruz. Öğretmenlerimize en az bir maaş Öğretmenler Günü ikramiyesi verilsin." dedi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildiğini hatırlatan Sarı, iktidarı eleştirdi.

"Atama bekleyen öğretmen adaylarımız var"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin karakter inşa etmek, gençleri hayata hazırlamak olduğunu aktaran Akçay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit öğretmenleri andı.

Akçay, "Bugün atama bekleyen öğretmen adaylarımız var. Ücretli statüde çalışan, kadroya kavuşamamış öğretmenler var. Öğretmenlerimizin özlük hakları, kariyer basamakları, tayin ve barınma sorunları mutlaka ele alınmalıdır." diye konuştu.

Kurumların görevlerini yerine getirmediğinde kurumsal kapasitenin zayıflayacağına işaret eden Akçay, hesap verilebilirliğin meşruiyeti güçlendireceğini kaydetti.

Akçay, ehliyetlerine geçici olarak el konulan şoförlerle ilgili yeniden çalışma hakkının tanınması amacıyla tek seferlik bir düzenleme yapılmasını, ehliyet iadesinin sağlanmasını istediklerini bildirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, öğretmen ihtiyacının ücretli öğretmenlik uygulanmasıyla karşılanmaya çalışıldığını, bunu kabul etmediklerini belirtti.

Öğretmenliğin sınav maratonuna dönüştürüldüğünü ileri süren, bundan vazgeçilmesini isteyen Koçyiğit, ücretli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Koçyiğit, "Köy okullarındaki öğretmen açığının kapatılması gerekiyor. Öğretmenler kadro istiyor, sözleşmesiz ve güvensiz çalışmanın kaldırılmasını istiyor. Özel okul öğretmenleri taban maaş uygulamasını talep ediyor. Şimdi iktidara soruyorum, bunların hangisi hak değil?" diye konuştu.

"Hukuk, adalet herkese lazım"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, eğitim alanında büyük sorunlar yaşandığını öne sürdü.

Öğretmenlerin düşük maaşlarla görev yaptığını söyleyen Emir, okulların temizlenmediğini, öğrencilerin suya ve yemeğe ulaşamadığını savundu.

İktidarın öğretmen atamasına ilişkin sözlerini tutmadığını iddia eden Emir, bir öğretmenin maaş bordrosunu göstererek, yeni bir öğretmenin net maaşının 72 bin 444 lira olduğunu aktardı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildiğini hatırlatan Emir, görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ise hala tutuklu bulunduğunu belirtti.

Emir, "Biz tutuksuz yargılamadan yanayız ama muhalefet olunca bir türlü, iktidar olunca başka türlü uygulama yapılmasına karşıyız. Hukuk, adalet herkese lazım." dedi.

Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapıldığını anımsatan Emir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u eleştirdi.

Yeni Partili Emir, "COP31, fiyaskoyla sonuçlandı. COP31'de madenleri oyanlara, Türkiye'yi delik deşik edenlere sponsorluklar verildi. Sponsorları bir de sıkılmadan açıkladılar." ifadelerini kullandı.

"Guinness Rekorları kitabına geçecek 24 yıllık kesintisiz iktidarı yaşıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eğitimde başarının sadece öğretmenin, öğrencilerin, velilerin sorumluluğuyla açıklanamayacağını vurgulayan Akbaşoğlu, eğitimin herkesin ortak meselesi olduğunu ifade etti.

Dünyayla rekabet edebilen ahlaklı, becerikli nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Akbaşoğlu, daha iyi bir gelecek sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Akbaşoğlu, Antalya'da düzenlenen COP31'in Türkiye'nin kapasitesini ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda dev adımlar attığını ifade eden Akbaşoğlu, hayal olarak sunulan çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Akbaşoğlu, "Bizim savunma sanayisindeki hedefimiz, milletimizin huzurunu, devletimizin bekasını, vatanımızın güvenliğini teminat altına almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin helal oylarıyla göreve geldiğini vurgulayan Akbaşoğlu, Erdoğan'ın meşruiyetini milletten aldığını belirtti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Seçimle iş başına gelen ve millet iradesiyle iş başında bulunan Cumhurbaşkanımıza çeşitli farklı yakıştırmalarda bulunmak ancak içinde bulundukları kendi sıfatlarının izahı olabileceğini ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaran iradeyi göstermiş, tam bağımsız Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında büyük başarılara milletin adamı olarak imza atmış büyük bir tarihi liderdir. Milletimizin gündemini kendi gündemimiz yaptığımız için Guinness Rekorları kitabına geçecek 24 yıllık kesintisiz iktidarı yaşıyoruz. Birtakım diktatörlük peşinde koşma durumunda olanların kendi sıfatlarını, kendi kafalarından geçirdiklerini Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızı seçen millete yansıtmalarının doğru olmadığını ve sıfatlamaların kendilerine yakıştığını ifade ediyorum."

Daha sonra TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine yeniden söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.