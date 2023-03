TBMM Genel Kurulu'nda 'alkış' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ile AK Parti ve MHP arasında 'alkış' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yaklaşan ramazan ayına dikkat çekerek, " İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde ramazan pidesi fiyatları da belli oldu; 300 gram pide 10 lira; geçen yıl 5 liraydı yüzde 100 bir fiyat artışı var. Oysa TÜİK'e bakarsanız, 'Enflasyon yüzde 55' diyor. Bunu milletimize sadece bu kadar arz etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da Kızılay ve AFAD'a yönelik, "İlkelere göre Kızılay, gönüllü sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanıyor ve maalesef, Kızılay çadırları sattıktan sonra bu niteliği artık uluslararası anlamda da tartışma konusu oldu. Umarım, Kızılay Başkanı Ekrem Kınık hala o koltukta oturmaya devam etmez ve bunların hesabını verir. Ama umarım, o da Hatay Valisi gibi milletvekili adayı olmaz, taltif edilmez" dedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremden sonra en çok tartışılan kurumlardan birinin Kızılay olduğunu belirterek, "Millet çadır beklerken AHBAP'a çadır satan, millet çadır beklerken çadır fabrikasını AK Parti belediye Meclis üyesine kiraya veren bu anlayış şimdi bizi nasıl koruyacak diye düşünüyor insanlar" ifadelerini kullandı.'HER ŞEY MİLLETİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE CEREYAN EDİYOR'AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefet partili sözcülerin sık sık hükümete yönelik eleştirilerini hatırlatarak, "Zaman zaman hacminden çok büyük şeyler konuşuluyor; hakaret değil belki ama çok iddialı, öyle söyleyebilirim. Hayatta her zaman iddialı şeyler beni korkutmuştur, tedirgin etmiştir çünkü böyle şeyler söylediğinizde hayat sizi bunlarla imtihan eder. Bunların örnekleri de bence muhalif siyasi partilerin tarihinde görmek mümkündür diye düşünüyorum; aynı şeyler bizim için de geçerlidir bir tarafıyla. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Bu manada, baktığımızda, çok kısa bir zaman sonra zaten kararını milletimiz verecektir. Şu kalan zamanı bence tevazu içinde, birbirimizi iyi hatırlayarak, birbirimize karşı hürmet göstererek bugünleri geçirmek gerekiyor" dedi.'ALKIŞ' TARTIŞMASIKonuşmaların ardından grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin grup önerisinin görüşülmesi sırasında, muhalefet partili sözcülerin deprem bölgesinde hükümetin yetersiz kaldığı eleştirileri sırasında tartışma çıktı. AK Partili milletvekilleri eleştirilere tepki gösterdi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise kapalı grup toplantısında aldıkları kararı duyurarak, " 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilan etmiş, karar altına almış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Bunun üzerine; MHP ve AK Parti sıralarından yapılan alkışlara, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki göstererek, "Siyasi partilerin İç Tüzük'e, Anayasa'ya göre böyle kararlar alması gayet doğal. Her aday kıymetli, biz adaylık konusunda hayırlısı olsun deriz. Ancak bir şeyi düşünelim, burada depremden dolayı kırkına kadar kimse kimseyi alkışlamıyor değil mi? Matemdeyiz" sözleriyle tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "CHP Grubu olarak alkışlar yaptınız konuşmacılara" diye karşılık verdi. Özel, iki grubun (AK Parti- MHP) tam kadro alkış tutmasına tepkisini sürdürünce AK Parti ve MHP'liler tepki gösterdi. Muhalefet sıralarından deprem felaketinin ardından Genel Kurul'da alkış yapılmadığını söyledi. Akçay ise muhalefet partili sözcülerin eleştirilerine itiraz ederek, "Zaman zaman az sayıda da olsa Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan bazı milletvekillerinin alkışta bulunduğunu" hatırlattı.AK Parti Grup Başkanvekili de bunun bir refleks olduğunu, kimsenin bilinçli yapmadığını söyleyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ancak CHP ile MHP arasında tartışma uzun süre devam etti. Özgür Özel, "İki grubun istisnasız alkışı talihsiz olmuştur; o kişiye verdiğiniz kutsiyeti göstermektedir, böyle bir kutsiyet demokrasilerde kimsenin hakkı değildir" sözlerine AK Partililer oturdukları yerden laf atarak tepki gösterdi. Özlem Zengin, "Bu Türkiye Cumhuriyeti için cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz, arkadaşlarımızın kendi içlerinden geldi, böyle bir şey yaptılar, o zaman ne yapacağız yani? Hiç seçime gitmeyelim mi diyeceksiniz? Yani kendiniz yapıyorsunuz bir ton şey" ifadelerini kullandı.HDP'li milletvekilleri de AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin alkışlamasını, 'yastayız ayıp' diyerek tartışmaya dahil oldu.Erkan Akçay, 6'lı Masa'da yaşanan 'terk etme krizini' hatırlatarak, Türkiye'nin günlerce bu sorunla meşgul olduğunu söyleyerek, "Sayın Özgür Özel, böyle polemiğe ve demagojiye çok önem veren, sıklıkla bunu yapan bir değerli arkadaşımız. Şimdi hani açtırma kutuyu, söyletme kötüyü misali. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde binlerce kişi müzikli, alkışlı, sloganlı kutlamaları yapanlar sizler değil miydiniz? Deprem pazartesi, siz salı, parti tarihini konuşup alkış yaptınız ya, ertesi günü yaptınız" dedi.'TEK ADAM' HATIRLATMASITartışma karşılıklı devam ederken Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, CHP'nin 'tek adam' eleştirilerini hatırlatarak, "Siz kendi tek adamınızı yarattınız, dönüp kendinize bir defa bakın. Şu anda bu tartışmayı açmak bu Meclise verilmiş en büyük zarardır, kınıyorum. Ben de kınıyorum Özgür Özel'i" ifadelerini kullandı.Özgür Özel, MHP sıralarına dönerek, "Düne kadar sövdüğünüz adamı alkışlıyorsunuz" sözleri tartışmanın büyümesine neden oldu. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan sıradaki gündemi okutarak, tartışmayı sonlandırdı.Genel Kurul'da, İYİ Parti'nin 'Deprem bölgesinde meydana gelen sel felaketi', HDP'nin 'Kızılay', CHP'nin ise 'THK Üniversitesince 2016-2017 yıllarında verilen yüksek lisans diplomaları' konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi. AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alınarak kabul edildi.Kabul edilen öneriye göre, Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu ile 2022 ve 2021 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları, gündemin ön sırasına alındı.

Daha sonra yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlandı.