TBMM Genel Kurulu'nda Gündem: Çocuk Çeteleri ve Ekonomik Sorunlar - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Gündem: Çocuk Çeteleri ve Ekonomik Sorunlar

Meclis'te çocuk çetelerinin artışı ve ekonomik sıkıntılar gündeme getirildi. Ruh sağlığı reformu vurgulandı.

10.10.2024 15:46
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda önce İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturumdaki tutanakların özeti kapalı oturumda okundu.

Karaca, daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'de suç oranındaki artışla aynı süreçte çocuk çetelerinde belirgin bir artış olduğunu söyledi.

Çocukların ergenlik döneminde çeteleşmeye başladığını ifade eden Türkkan, "Yaşları 16'dan aşağıya düşmeye başladı. Bu akran grupları çok ciddi olarak büyük çetelere dönüşmeye başladı. Gençler sosyal medyada kendilerine örnek aldıkları suç örgütlerine özeniyor. Suç çeteleri kurarak para kazanmanın derdine düşmüşler. Ekonomik sorunlar arttıkça çocuklar bu konulara daha çok ilgi göstermeye başlıyor. Meclis'in bu konuya daha çok dikkat çekmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar bu konuda çalışma yapmalı." diye konuştu.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'da ihalesi yapılan küçük sanayi sitesindeki dükkanları teslim alacak esnafın, belirlenen ücretlerin yüksek olması sebebiyle geri ödemelerde zorlanacağını aktardı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasının büyük bir yanlış olduğunu savunarak, "Çukurova Bölgesel Havalimanı için 4 şehre birden hizmet edeceği, uçuş rakamlarının artacağı, yolcu rekoru kırılacağı iddia edilmişti. Yolcu uçuş rakamları tutsun diye Şakirpaşa Havalimanı kapatıldı. Yolcu sayılarına bakıldığında, Şakirpaşa Havalimanı'nın boşu boşuna kapatıldığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Yerebakan: "Ruh sağlığını merkeze alan kapsamlı reformu desteklemeliyiz"

Meclis Başkanvekili Karaca, gündem dışı konuşmaların ardından yerinden söz isteyen milletvekillerine söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, teknolojinin sunduğu imkanların yanı sıra bugün sosyal medyanın gençler için büyük bir tehdit haline geldiğini belirterek her gün saatlerini sosyal medyada geçiren gençlerin, anksiyete, depresyon ve düşük öz saygı riskine daha fazla maruz kaldığını söyledi. Yerebakan şunları kaydetti:

"Sürekli yapılan karşılaştırmalar, platformların bağımlılık oluşturucu yapısı ve toksik içeriklerle karşı karşıya kalmak, çocuklarımızı kimliklerini sorgulamaya, yalnızlık ve yetersizlik duygularına sürüklemektedir. Ruh sağlığı bozuk bireyler, içlerinde biriktirdikleri öfkeyi ve acıyı ne yazık ki topluma yansıtmaktadırlar. Şiddet olayları, intihar vakaları, öfke patlamaları; bu sadece bireysel bir sorun değil aynı zamanda toplumsal bir yaradır. Ruh sağlığını merkeze alan kapsamlı bir reformu hep birlikte desteklemeliyiz. Gençlerimizin zihinlerini algoritmaların insafına bırakmak geleceğimizden vazgeçmek demektir."

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla mısır ithalatında yüzde 130 olan gümrük vergisinin yüzde 5'e çekildiğini belirtti. Mısır ithalatıyla yerli üreticinin ciddi zarara uğrayacağını belirten Bektaş, "Serbest piyasada mısırın ton fiyatı ortalama 2 bin lira düşmüş durumdadır. Bu yanlış karardan acilen dönülmeli, ithalat yerine yerli üretim teşvik edilmelidir." dedi.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu'da şehir merkezi dahil olmak üzere ilçe ve köylerin neredeyse tamamında baz istasyonu ve internet hatlarındaki yetersizliklerin iş hayatında ve günlük yaşamda aksaklıklara neden olduğunu söyledi. Akgül, "Bolu ve ilçelerinde çekmeyen telefon ve internet sorunu ciddi bir hal almıştır. Bu konuda yetkililerimizin ve GSM operatörlerinin gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda Gündem: Çocuk Çeteleri ve Ekonomik Sorunlar - Son Dakika

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