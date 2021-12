TBMM Genel Kurulu'nda 'sataşma' ve 'el hareketi' tartışması - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde CHP ile MHP arasında, 'sataşma' nedeniyle, AK Parti ve CHP arasında ise 'el hareketi' nedeniyle tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgi başkanlığında, 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi maddelerini görüşmek üzere toplandı. Hükümet adına görüşmelere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldı.

Maddeler üzerine CHP Grubu adına söz alan İstanbul Onursal Adıgüzel 'in, MHP'ye yönelik sözleri Genel Kurul'da gerginlik çıkmasına neden oldu. Adıgüzel, "Ben buradan MHP Grubu'na sataşmak istiyorum. Değerli Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, size soracak sorularım var. Bu ülkede daire fiyatına fabrika satıldı mı? Bu ülkede kasaları para dolu fabrikalar satıldı mı? Bu ülkede KİT'ler, KİT'lerin gayrimenkulleri yandaşlara hediye edildi mi? Çıkıp buradan bunun cevabını verin ya da internet sitenizdeki şu özelleştirme raporlarını kaldırın. Gerçi, biz hepsini indirdik ama siz yine de kaldırın ya da bu ülkede yıllarca dirsek çürüten, mühendis olan, doktor olan gençler ilerleyemedikleri için emeğinin karşılığını alamadıkları için ülkeyi terk ediyorlar" dedi.'SÖZLERİNİZ ÇÖP OLDU'Sataşmadan dolayı söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, CHP'li Onursal Adıgüzel'in, "Açıkça MHP'ye sataşmak istiyorum' şeklindeki sözlerini hatırlattı. Adıgüzel'in, sosyal medya düzenlemesine ilişkin sözlerini anımsatan Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 'nde CHP'nin kurduğu sistemin çöktüğünü söyledi. Bülbül, Adıgüzel'e tepkisini şu sözleriyle gösterdi: "Arkadaşımızın her konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi 'ne sataşma konusunda derin bir arzu ve heyecan duyduğunu anlıyoruz, her konuşmasında bize dair bir şey var sağ olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne söyledikleri üzerine değil de sizin daha mürekkebi kurumamış sözlerinizin çöp olduğu bir ortamda, geçen sene medya düzenlemesiyle alakalı hatırlıyorsunuz burada neler söylüyordu bu arkadaşımız. Diyordu ki ' YouTube Twitter bunlar hepsi Türkiye 'yi terk edecek. Siz internete yasak getirmek için sansür getirmek için bu yasayı çıkarıyorsunuz. Ben kalıbımı basıyorum bunlar burada temsilcilik açmayacak' demiştin. Senin uğraştığın, büyük bir şehvetle bahsettiğin ne Türkiye Cumhuriyeti ne Milliyetçi Hareket Partisi. Onların kurduğu sistem senin bir gecede çöken, seçim gecesi çöken CHP'ye kurduğun o yazılım veya sistem gibi değildir, bunu da aklından çıkartma."Onursal Adıgüzel de oturduğu yerden, "Direkt bana, benim görev alanıma, söylediklerime 'çöp' diyor, yaptığım işe hakaret ediyor" diyerek tepki gösterdi.EL HAREKETİ TARTIŞMASIAK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy , bütçe görüşmelerinin ilk günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun el hareketini hatırlatarak, "Bu hareket milletimize karşı yapılmış bir harekettir ve ben de milletin bir vekili olarak CHP Grup Başkanvekilinin Meclis'te masumlaştırarak tarif ettiği şekliyle madem sıkıntı yok, o hareketi millet adına Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP Grubu'na aynen iade ediyorum" diye konuştu.Özsoy'un sözleri üzerine Genel Kurul'da yeni bir tartışma başladı. CHP'liler oturdukları yerden Özsoy'a, 'terbiyesiz, hadsiz' diyerek tepki gösterdi.'HADDİNİ BİLECEKSİN'CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol , AK Parti'li Özsoy'a, "Atatürk'ün partisinin, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi 'nin Genel Başkanına saygısızca hitap etmen asla kabul edilemez, haddini bileceksin, haddini bileceksin, hadsiz. Haddini bileceksin" diye seslendi.

Tartışmaya Grup Başkanvekilleri de dahil oldu. Oturuma birkaç kez verilen araların ardından görüşmelere devam edildi.