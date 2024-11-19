TBMM Genel Kurulu, Yerel İhtiyaçlar ve Ulaşım Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu, Yerel İhtiyaçlar ve Ulaşım Sorunlarını Görüştü

TBMM Genel Kurulu, Yerel İhtiyaçlar ve Ulaşım Sorunlarını Görüştü

TBMM Genel Kurulu, çeşitli milletvekillerinin şehirlerinin ulaşım altyapı ihtiyaçlarına dikkat çektiği bir toplantı gerçekleştirdi. Kayseri ve Diyarbakır'nın altyapı sorunları gündeme gelirken, MHP'li milletvekili Nuri Demirağ'ın demiryolu ve havacılık sanayisine katkılarını vurguladı.

19.11.2024 20:17  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri açısından özel bir şehir olduğunu ve şehrin her tarafında bu izleri görmenin mümkün olduğunu anlattı. Kayserililerin ikramı sevdiğini ancak israfı sevmediğini kaydeden Çopuroğlu, "Bugünlerde bazı belediyelerin milyonlarca lirayı sanatçılara ve teknik ekibe verdiğini duyuyor ve görüyoruz. Bu kadar büyük harcama vicdanınızı sızlatmıyor mu? Madem konserleri illa ki yapacaksınız biraz pazarlık etseydiniz. 5 yıl çabuk gelip geçer, israf etmeyin ve eser bırakın" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Diyarbakır'ın kadim ve tarihi bir kent olduğunu belirterek, "Nüfusu 2 milyona yaklaşmış ama bütçeden alması gereken payları almıyor maalesef. 2 milyonluk kent olup da kentin içerisinde raylı sistemi olmayan, ulaşım altyapısı olmayan başka bir kent yok. Soru sordum Bakanlığa, cevap verdiler; Bursa'da Bakanlığın yürüttüğü raylı sistemle ilgili çalışma var, Kocaeli'de var, başka illerde yapılmış daha önceden devam eden projeler, İstanbul'da var ama Diyarbakır'la ilgili olarak, raylı sistemle ilgili olarak bir yatırım programı yok, bu bütçede de yok. En büyük sorunlarından bir tanesi otoban meselesi. Otoban Urfa'ya kadar geldi. Nüfusu 2 milyon olan başka bir şehirle ilgili, otobanla ilgili her çalışma yapılmış ama Diyarbakır'la ilgili çalışma yok. Onun da sorusunu sordum, 2034 yılında planlanmış Urfa'dan Diyarbakır'a otoban projesi, 2034 yılında. 2024 yılındayız, 2034 yılında ancak projelendirilecek. Şimdi hem 'Avrupa Birliğinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' diyorsunuz, 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' diyorsunuz ama hızlı tren geçmiyor, kara tren geçiyor, otoban geçmiyor, normal yollar berbat. Dolayısıyla, eğer gerçekten Diyarbakır'ı Ankara'ya bağlamak istiyorsanız ilk önce bu projelerle bağlayacaksınız" diye konuşu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise " Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Nuri Demirağ, demir yollarımızı inşa ederek ülkemizin ulaşım altyapısına büyük katkılar sağlamıştır; bu başarılarıyla Demirağ soyadını almıştır. Nuri Demirağ sadece demir yollarında değil, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurarak yerli havacılık sanayisini başlatan bir vizyonerdi. Havacılık eğitimleri için Gök Okulu'nu kurmuş, tamamen yerli uçak ve planörler üretilmiştir. Onun çalışmaları milli sanayiye ve bağımsız bir Türkiye'ye olan inancının birer göstergesidir. Bugün, Sivas'ımızın yetiştirmiş olduğu bir değer olan Nuri Demirağ'ın cesareti ve girişimciliği halen konuşulmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Nuri Demirağ, Milletvekili, Diyarbakır, Havacılık, Politika, Kayseri, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Hukuk, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, Yerel İhtiyaçlar ve Ulaşım Sorunlarını Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
08:41 Rize Çayeli’de heyelan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Rize Çayeli'de heyelan! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 21:13:38. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, Yerel İhtiyaçlar ve Ulaşım Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.