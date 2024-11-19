TBMM Genel Kurulu, Yerel İhtiyaçlar ve Ulaşım Sorunlarını Görüştü

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri açısından özel bir şehir olduğunu ve şehrin her tarafında bu izleri görmenin mümkün olduğunu anlattı. Kayserililerin ikramı sevdiğini ancak israfı sevmediğini kaydeden Çopuroğlu, "Bugünlerde bazı belediyelerin milyonlarca lirayı sanatçılara ve teknik ekibe verdiğini duyuyor ve görüyoruz. Bu kadar büyük harcama vicdanınızı sızlatmıyor mu? Madem konserleri illa ki yapacaksınız biraz pazarlık etseydiniz. 5 yıl çabuk gelip geçer, israf etmeyin ve eser bırakın" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Diyarbakır'ın kadim ve tarihi bir kent olduğunu belirterek, "Nüfusu 2 milyona yaklaşmış ama bütçeden alması gereken payları almıyor maalesef. 2 milyonluk kent olup da kentin içerisinde raylı sistemi olmayan, ulaşım altyapısı olmayan başka bir kent yok. Soru sordum Bakanlığa, cevap verdiler; Bursa'da Bakanlığın yürüttüğü raylı sistemle ilgili çalışma var, Kocaeli'de var, başka illerde yapılmış daha önceden devam eden projeler, İstanbul'da var ama Diyarbakır'la ilgili olarak, raylı sistemle ilgili olarak bir yatırım programı yok, bu bütçede de yok. En büyük sorunlarından bir tanesi otoban meselesi. Otoban Urfa'ya kadar geldi. Nüfusu 2 milyon olan başka bir şehirle ilgili, otobanla ilgili her çalışma yapılmış ama Diyarbakır'la ilgili çalışma yok. Onun da sorusunu sordum, 2034 yılında planlanmış Urfa'dan Diyarbakır'a otoban projesi, 2034 yılında. 2024 yılındayız, 2034 yılında ancak projelendirilecek. Şimdi hem 'Avrupa Birliğinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' diyorsunuz, 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' diyorsunuz ama hızlı tren geçmiyor, kara tren geçiyor, otoban geçmiyor, normal yollar berbat. Dolayısıyla, eğer gerçekten Diyarbakır'ı Ankara'ya bağlamak istiyorsanız ilk önce bu projelerle bağlayacaksınız" diye konuşu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise " Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Nuri Demirağ, demir yollarımızı inşa ederek ülkemizin ulaşım altyapısına büyük katkılar sağlamıştır; bu başarılarıyla Demirağ soyadını almıştır. Nuri Demirağ sadece demir yollarında değil, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurarak yerli havacılık sanayisini başlatan bir vizyonerdi. Havacılık eğitimleri için Gök Okulu'nu kurmuş, tamamen yerli uçak ve planörler üretilmiştir. Onun çalışmaları milli sanayiye ve bağımsız bir Türkiye'ye olan inancının birer göstergesidir. Bugün, Sivas'ımızın yetiştirmiş olduğu bir değer olan Nuri Demirağ'ın cesareti ve girişimciliği halen konuşulmaktadır" dedi.