Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Saadet Partisi'nin "Deprem bölgesindeki konut sorunları", DEM Parti'nin "Türkiye ile İran arasındaki antlaşmalar" ve CHP'nin "TOKİ'nin sosyal konut projelerinde yaşanan sorunlar" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, partisinin grup önerisi üzerine söz alarak, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleşecek etkinliklere işaret ederek, "Bu tören, sevinç değil olsa olsa matem günü olarak görülmeli ama arkadaşların hiçbir şekilde gündeminde olmadığı açık." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 1-6 Şubat arasında yapımı tamamlanan 46 bin konutun kuralarının çekileceğini, hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Akyürek, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulmasıyla afetlere dirençli şehirler oluşturulması konusunda önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, partisinin grup önerisi üzerine söz alarak, "İran'da 3 gün önce İsrail ajanlığı ile suçlanan 4 Kürt siyasi mahkumun idam edildiğini ve cenazelerinin ailelerine teslim edilmediğini" söyledi.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İran'daki insan hakları meselelerinin Türkiye tarafından takip edildiğini ve iki ülke arasındaki temaslarda ele alındığını bildirdi.

Türkiye'nin, hiçbir komşusundaki insan hakları ihlallerini ve demokrasi karşıtı uygulamaları uygun görmediğini ifade eden Kayatürk, "Söz konusu ülkedeki sorunlardan dolayı ikili antlaşmaları askıya almak, diyaloğu kesmek ve ambargoları uygulamak çözüm olmayacaktır." diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, milyonların konut krizi yaşadığını belirterek, 4 yıl önce dar gelirli, şehit yakını, gazi, dul, yetim ve engelli 100 bin vatandaşın 1,5 yıl içinde konut sahibi olacağı ve kira öder gibi bedelini ödeyeceğine dair sözler verildiğini ama bu sözlerin tutulmadığını söyledi.

TOKİ'nin uygulamalarını eleştiren Çakırözer, yeni sözleşmeler ile peşinatların 9 katına çıktığını, sabit ödemelerin iptal edildiğini, ödemelerin memur maaşlarına bağlandığını ve vade sayısının 240'tan 180'e düşürüldüğünü savundu.

Genel Kurulda "katil" tartışması

Dün Genel Kurul'da AK Parti milletvekillerine yönelik "katil" ifadesini kullandığı söylenen DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, böyle bir ifadeyi kullanmadığını söyledi.

Daha sonra sözlerine devam eden Doğan, "Bir katliam rejimi kurmaya çalışıyorsunuz, biz bu katliamcılığın, bu katillerin karşısındayız. İşte bu yüzden katilsiniz." dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Dün söylemişlerdi, bugün de tekrar ediyorlar. Bu ülkede katil sizsiniz, katilleri savunan sizlersiniz. Hakiki katiller başkalarını suçlarlar." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise DEM Parti Mersin Milletvekili Doğan'ın kişisel anlamda "bir katillikten değil, bir katliam rejiminden bahsettiğini" öne sürdü.

Koçyiğit'e cevap veren Zengin, "Siz, bu ülkede terörle birlikte asıl katliamın paydaşısınız, destekçisisiniz. Sizin kendi arkadaşlarınız, 'Bu ülkede öyle işler yapacağız ki Edirne'den Trabzon'a hiçbiriniz rahat olamayacaksınız' diye insanları tehdit ettiler. Kendi aklınızdan geçenleri ve bu ülkede yabancı işbirlikçilerinizle beraber yapmaya çalıştığınız şeyleri bizim üzerimize atmaya çalışmayın. Bak görüyorsunuz; sizin yanınızda durmaya çalışan herkesi bu toplum lanetliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 1 üyelik için TBMM Genel Kurulunda seçime geçildi.