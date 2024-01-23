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TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılımını öngören kanun teklifi görüşülmeye başlandı. Protokolün kabul edilmesi için milletvekillerinin çoğunluğunun oyu gerekiyor. İsveç'in NATO üyeliği süreci temmuz ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

23.01.2024 - 19:07,  Güncelleme: 19:30
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TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

İSVEÇ İÇİN SON KARARI MECLİS VERECEK

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından grup önerileri görüşüldü. AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Öneriye göre, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile bazı uluslararası anlaşmalar gündemin ilk sıralarına alındı.

KANUN TEKLİFİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Genel Kurulda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Görüşüldü

İSVEÇ'İN ÜYELİK SÜRECİNİN TEMMUZ AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi. 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İyi Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı. NATO, İsveç'in ittifaka üyelik sürecinin temmuz ayına kadar tamamlanmasını bekliyor.

NATO'NUN 32. ÜYESİ OLACAK

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak. Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Görüşüldü

Öte yandan dün ABD tarafından İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin bir açıklama gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin yasama süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

TBMM Genel Kurulu\'nda İsveç\'in NATO\'ya Katılımı Görüşülüyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Emekli Tahminci: Isvecin natoya girmesine HAYIR diyoruz Yanıtla 1 51
  • Mahmut Gün: Hadi PKK nin destekcisi Amerika'nın kuklası bir ülkeyi batıya almayın hadi görelim hür iradeyi Yanıtla 1 41
  • alos : Mhp pkk uzantılarına asla evet demez Yanıtla 23 12
  • özer bergin: emekli maaşına el atın gündemi bu boş işlerle değiştirmeyin. Yanıtla 3 25
  • Hakan Uzuner: Görüşmeye gerek yok ki. Yüzseksen derece dönüş ve kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir.... Hadi Allah selamet versin. Yanıtla 1 27

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