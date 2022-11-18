TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin anlar! Bakan Soylu, HDP'li vekile "terörist bozuntusu, Amerika'nın oyuncağı" diyerek sert çıktı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

HDP'Lİ KOMİSYONDAN SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yaptığı sırada konu terörle mücadeleye geldiğinde HDP'li komisyon üyelerinden sesler yükselmeye başladı.

"OTUR YERİNE TERÖRİST BOZUNTUSU"

Bu sırada salonda gerginlik yavaş yavaş artarken Bakan Soylu,HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'a sert tepki gösterdi. Turan'a "Elini kaldırma, elini kaldırma, terörist bozuntusu terbiyesiz." diyerek tepki gösteren Süleyman Soylu, "Otur aşağıya, niye ayağa kalkıyorsun, hadi gelsene" dedi.

"AMERİKA'NIN OYUNCAĞI"

Sözlerini sürdüren Soylu, "Sabah akşam polisi suçluyorsunuz askeri suçluyorsunuz teröristler sizi, otur aşağıya Amerika'nın oyuncağı." ifadelerini de kullandı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.