Ticaret Bakanı\'ndan Gençlere Mesaj

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, " Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı olarak hep birlikte yapacağız. Ticaretin Yüzyılı yapabilmek için de Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin de yüzyılı yapmak zorundayız" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 'Genç Girişimciler STK' Buluşmasına katıldı. Genç girişimcilere hitap eden Bolat, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, girişimcilere sunulan destekler ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'TİCARETİN YÜZYILI İÇİN GENÇLİĞİN YÜZYILI ŞART'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bir ülkenin güçlü bir şekilde yola devam etmesinde ve dünyada saygın bir ülke olmasında en önemli hususlardan birisi, güçlü bir ekonomiye, güçlü bir ticarete sahip olmasıdır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hedef çizdiği Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı olarak hep birlikte yapacağız. Ticaretin yüzyılı yapabilmek için de Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin de yüzyılı yapmak zorundayız" diye konuştu.

'MİLLİ GELİRDE VE BÜYÜMEDE REKOR SEVİYELERE ULAŞTIK'

Bakan Bolat, "Bir ülkenin ticareti ya da ekonomik gücü olarak bakılması gereken ilk önemli husus, ekonomik büyüklüğüdür, milli geliridir. Biz, 85 milyon 600 bin nüfusumuzla yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz. Bu, 2024 itibarıyla olan büyüklüğümüzdür. ve 1923'te Cumhuriyetimiz kurulduktan 2002'ye kadar, değerli kardeşlerim, yıllık yüzde 4,8 ortalama ile büyüdük. Son 22 yılda ise yıllık ortalama yüzde 5,3 ile büyüdük. Kişi başına milli gelirimiz de 22 yıl önce 3 bin 608 dolar iken 2024'te 15 bin 463 dolara yükseldi. Hem milli gelir hem kişi başına milli gelir olarak tüm zamanların rekoru olan rakamları elde ettik" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCI GÜVENİ ARTTI'

Yatırımcı oranlarına da değinen Bakan Bolat, "2002'ye kadar ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım 15 milyar dolar, hatta 14 küsur milyar dolar; 15'in bile azıcık altındaydı. Biz şimdi, hamdolsun, yılda ortalama 11-12 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekiyoruz. ve 2003'ten 2024'ün sonuna kadar doğrudan yatırımların toplamı 277 milyar dolara yükseldi. ve bu doğrudan yatırım yapan şirket sayısı da 2002'de 5 binden 2024 sonunda 86 bin 418'e yükseldi. Bu neyi gösteriyor? Yatırımcıların ülkemizin ekonomisine olan güvenini gösteriyor" dedi.

'TÜRK ÜRÜNLERİ ARTIK DÜNYADA MARKA'

Türk ürünlerinin dünyadaki yerine değinen Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisinin mallarda ve hizmetlerdeki dünyadaki yerini sizinle paylaşmak istiyorum. İmalat sanayiine baktığımızda, Türkiye'nin otomotiv sektörü 37 milyar dolar ihracatla 1'inci sırada. Biz, otomotiv üretiminde Avrupa'da beşinciyiz sevgili gençler. Dünyada da 13'üncüyüz. Tekstil-konfeksiyonda ise ihracatta dünyada 7'nciyiz. Avrupa Birliği'nde de hem tekstilde hem giyimde 3'üncü sıradayız. ve geçen yıl 32,8 milyar dolar tekstil-konfeksiyon ihracatı yaptık. Artık dünyada Türk konfeksiyonu, Türk giyimi, Türk havlusu, bornozu, Türk makineleri, Türk savunma sanayi ürünleri, SİHA'lar, eğitim uçağı ve Türkiye'nin seramikleri, müteahhitleri; hepsi saygın ve itibarlı bir konumdalar. Turizmde Türkiye, dünya 4'üncüsü; turist gelirinde dünya 6'ncısı; müteahhitlikte dünya 2'ncisi. Bakın, seramik-çimento sanayinde dünyada 10'uncuyuz. Avrupa'da 6'ncıyızö diye konuştu.

'E-İHRACAT VE E-TİCARET ALANINDA BÜYÜK GELİŞİM VAR'

E-ticarette gençlere de ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Bolat şöyle konuştu: Küresel şartlarda artan gerilim, artan korumacılık, gümrük vergisi savaşları, ticaret savaşlarının olduğu bir ortamda biz önce mevcudu korumaya çalışıyoruz ve onunla paralel olarak da ihracatta yeni pazarlar bulmaya çalışıyoruz. Burada gençlerimize çok büyük ihtiyaç var. Siz gençlerin artık elinizde bilgisayarlarınız, cep telefonlarınız, internetiniz var. Bütün dünyada ihracat yapabilecek pazarlara ulaşma şansınız, imkanlarınız var. E-ihracat gelişen bir sektör. Biz de bakanlık olarak e-ihracatı çok büyük destekliyoruz, orada da iyi gidiyoruz. Geçen hafta e-ticaret raporunu açıkladık Türkiye'de. Tam 3 trilyon lira e-ticaret var arkadaşlar. Toplam ticaretin yüzde 21'ine ulaştı e-ticaret. E-Ticaret'in içinde perakende e-ticaret de 1,6 trilyon liraya ulaştı.

'GENÇ GİRİŞİMCİLER DESTEKLERDEN FAYDALANMALI'

Bakan Bolat son olarak esnaflara ve genç girişimcilere verilen desteklerden de söz ederek, "Ülkemizde, hamdolsun, 2 milyon 260 bin esnafımız var. Sayıları her geçen yıl artıyor. Bunlar 3 bin meslek odasında örgütlendiler ve 82 birlik var; 13 federasyon ve konfederasyon var. Esnaflarımızda genç girişimci olanların payı yüzde 26. 550 bin genç girişimci esnafımız var. Onlar da bizim imkanlarımızdan yararlanıyor. Biz 2 yıl önce göreve geldiğimizde esnaf finansman kredi limiti 350 bin liraydı. Şu anda 1 milyon liraya çıkartıldı. Sıfır faizli kredi, genç girişimci esnaflara veriliyor. Orada sıfır faiz, yani faiz yok. Bu, 2016 yılından bu yana sağlanıyor. 2002 sonundan itibaren esnaflarımıza verdiğimiz kredilerin toplamı 615 milyar lirayı aşıyor. Bu rakamın faizlerinin yüzde 50'sini devlet olarak, hükümet olarak biz karşılıyoruz. 2023'te 160 milyar liraydı esnaflara sağladığımız finansman desteği. Geçen yıl 114 milyar liraydı. Bu sene daha ilk 4 ayda 51 milyar lirayı aşmış durumdayız. Genç girişimcilerimiz KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı'ndan yararlanabilir. Bakanlığımız ve TESKOMB üzerinden genç esnaf kredilerinden faydalanabilir. Yine KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı'ndan faydalanabilir. 300 bin liraya kadar bir destek var burada ve faizsiz" ifadelerini kullandı.