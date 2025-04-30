TOKİ\'den 2025\'te 430 Bin Konut Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, "TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalaması 70 bin olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında bu rakam 3 katına çıkarılmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacaktır." dedi.

TBMM KİT Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ile Bakanlığın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021-2022 yılı hesapları görüşüldü.

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, komisyondaki sunumunda, İLBANK tarafından kullandırılan dış kredilerin tamamının kalkınma statüsünde uzun vadeli ve düşük faizli olduğunu belirtti.

Banka'nın sadece kredi mekanizmalarıyla değil, Avrupa Birliği (AB) hibeleriyle kredilerin birlikte harmanlandığı karma finansman modeliyle yerel yönetimlere destek olduğunu anlatan Türk, Bakanlığın Bölgesel Eylem planları kapsamında yerel yönetimlerle birlikte iklim değişikliği etkilerini en aza indirecek projelerle etkin ve verimli bir mücadeleyi de ortaya koymaya başladıklarını söyledi.

Yaşanan doğal afetlerde zarar gören altyapı ve üstyapı tesislerinde meydana gelen zararların giderilmesi için her türlü desteği temin ettiklerini aktaran Türk, şunları kaydetti:

"Bakım, onarım ve yeniden inşa görevi kapsamında genel bütçeden ve Bankamız karından hibe ödenekler sağladık. Deprem ve sel gibi afetler için protokoller kapsamında genel bütçeden aktarılan ödenekler ve Bankamız yardımlarıyla 9 milyar lira finansman sağladık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının hazırladığı deprem raporu çerçevesinde uluslararası finansman teminiyle deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda da ilk etapta, depremden etkilenen illerimizin yerel yönetimlerin çevresel altyapı yatırımları için uluslararası finans kuruluşlarından 96 milyar lira finansman tahsis ettik."

Türk, deprem bölgesindeki altyapı çalışmaları kapsamında 13 milyar lira maliyetli 128 işi tamamladıklarını, 38 milyar lira maliyetli 53 işin devam ettiğini ve 67 milyar lira maliyetli 102 işin planlama aşamasında olduğunu belirterek, "Deprem altyapı çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz yoğun ve hızlı şekilde devam etmektedir. 2025 yılı ortasında, birkaç ay sonra bölgenin altyapı sorunlarının önemli bir kısmı çözülmüş olacak." diye konuştu.

"TOKİ'nin konut üretimdeki payı yüzde 11,7'ye çıkartılmıştır"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da komisyonda yaptığı sunumda, kalkınma planı ve eylem planlarının öngördüğü çerçevede şehirlerin kentsel gelişim ve kent fonksiyonları göz önüne alınarak sosyal konut yapımı, şehirlerin imarı, yeni yaşam alanlarının geliştirilmesi, depreme maruz kalan bölgelerde konut ihtiyacının karşılanması ve yeşil alanların çoğaltılması noktasında önemli bir süreci yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedeflerini esas alarak vatandaşların uygun fiyatlı konut edinmesi yolunda önemli başarılar sağlandığını dile getiren Sungur, "Bu doğrultuda bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaşılarak sosyal konut başta olmak üzere kentsel dönüşüm, afet sonrası konut üretimi, millet bahçeleri, sosyal donatı ve yurt dışı uygulamaları ile dünyanın örnek aldığı sosyal konut modeli ortaya konmuştur. TOKİ'nin konut üretimdeki payı yüzde 11,7'ye, konut satışındaki payı da yüzde 12,5'a çıkartılmıştır." bilgisini verdi.

Sungur, bu yıl içinde yapılması planlanan yeni konut kampanyasının da özellikle sosyal konut ihtiyacının karşılanması ve konut piyasasının regüle edilmesi noktasında önemli bir sosyal şehircilik projesi olacağını vurgulayarak, projenin sosyal ve mekansal alandaki gelişmeler ve mahalle kavramındaki değişimler göz önüne alınarak; yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkilerini ve mahalle konseptini gözeten, teknik ve tasarım açısından geliştirilmiş, kaliteli ve güvenli yapıları içereceğini kaydetti.

Sungur, 2024'te 154 bini deprem konutu olmak üzere toplam 213 bin 800 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini, 126 bin konutun tesliminin yapıldığını bildirdi.

Bu yılın ilk 4 ayında ise toplam 92 bin 744 konutun ihalesinin yapıldığını, yıl sonuna kadar 217 bin konutun ihalesinin planlandığını belirten Sungur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalaması 70 bin olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında bu rakam 3 katına çıkarılmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacaktır. Halen 1400 şantiyede toplam 371 bin konut ile diğer bina ve donatıların inşaatı devam etmekte olup, TOKİ projelerinde yaklaşık 238 bin kişi istihdam edilmektedir."

" Kıbrıs'ta inşa edilen Cumhuriyet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla hizmete açılacak"

TOKİ Başkanı Sungur, 50 bin sosyal konut kapsamında inşaatına başlanan 54 bin 963 konutun büyük çoğunluğunun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, 100 bin sosyal konut kapsamında ihalesi yapılıp inşaatına başlanan 98 bin 322 konutun 58 bin 84'ünün tamamlanarak hak sahiplerine verildiğini belirtti.

İlk Evim Arsa Projesi'ne de değinen Sungur, altyapısı tamamlanan ve imar planı yapılan arsaların uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine tahsis edildiğini, yaklaşık 63 bin hak sahibi ile ilgili tahsis sürecinin başlatıldığını, 2025 Temmuz ayı itibarıyla tüm arsa tahsis süreçlerinin tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Sungur, "TOKİ tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşa edilen Cumhuriyet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası, Millet Bahçesi ve Millet Camisi projeleri de tamamlanarak 3 Mayıs Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla hizmete açılacaktır." diye konuştu.

"Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ üzerine düşen görevin bilincindedir"

KİT Komisyonunda daha sonra Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021 ve 2022 yılı hesaplarının görüşmelerine geçildi.

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Kaynar, Komisyondaki sunumunda, şirketin ülke genelinde ve yurt dışında birçok önemli projeyi gerçekleştirdiğini belirtti.

İstanbul, Edirne, Elazığ ve Trabzon'da yapılan restorasyon çalışmalarına değinen Kaynar, şirketin iş hacminin artırılması amacıyla 2018'den itibaren restorasyon çalışmalarının yanı sıra kentsel dönüşüm ve yeni inşaat faaliyetlerini de sürdürdüğünü söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 250 konut ve ticari alanın kentsel dönüşümünün tamamlandığını bildiren Kaynar, TOKİ ile yaptıkları protokol kapsamında İstanbul Maltepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.

Kaynar, şunları kaydetti:

"Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ özellikle eski eser restorasyonlarında iddialı olup konuyu bilinçli ele almakta ve gerektiğinde konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmekte, işe ticari açıdan olduğu gibi milli değerlerin korunması açısından da bakmaktadır. Restorasyon uygulamalarındaki standardın yükseltilmesinde Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ üzerine düşen görevin bilincindedir. Şirketimiz bütün faaliyetlerinde devlet ciddiyeti ve özel sektör dinamizmiyle çalışmalarını artırarak devam ettirecektir."

İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021 ve 2022 yılı hesaplarının görüşüldüğü komisyonda, TOKİ'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilançoları ibra edildi.