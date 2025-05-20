TRT Tartışması TBMM'de Gündeme Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TRT Tartışması TBMM'de Gündeme Geldi

TBMM'de CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında TRT'nin tarafsızlığı konusunda tartışmalar yaşandı.

20.05.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENEL KURULDA, 'TRT' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'TRT'nin tarafsızlığını kaybetmesiyle ortaya çıkan rejim krizi konusunda genel görüşme açılması' başlıklı önerge görüşmelerine başlandı. Önerge üzerine AK Parti Grubu adına söz alan Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dünyadaki tüm televizyonların, gazetelerin, haber yaptığı bir yolsuzluk iddiası vardır. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde itirafçılar, belgeler, güvenlik kameralarının kapatılması, jammer cihazlarıyla takipten kaçınılması basit birer ayrıntı değil bunlar ayrıca haber değeri taşıyan kamu olaylarıdır. Bunları haberleştirmek tarafgirlik değil gazeteciliktir. TRT, milletin parasıyla kurulmuştur, milletin televizyonudur. Belediyeler de milletindir. TRT milletin parasıyla yapılan yolsuzlukları millete duyurmak zorundadır ve bunları duyurmaktadır. Sizin tarafsızlıktan istediğiniz eğer gizlilikse siz önce kameraları bantlayamayanları, itirafçı olan itirafçılık için sıraya giren CHP'lileri; şikayetçi olan belediye başkan yardımcılarını, sekreterleri, danışmanları gizleyin. Ondan sonra gizlilikten bahsedelim" ifadelerini kullandı.

'TRT, TİCARET BAKANI ŞİRKETİNDEN BAKANLIĞA DETERJAN SATARKEN NİYE HABER YAPMIYOR?'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Kaya'ya cevaben, "Beni üzen, milyonların vergisiyle ayakta duran TRT'nin bu kirli algı yapması. Mehmet Şimşek'in Londra'daki ortağı şu özel uçağa biniyor, bugün tüm kanallar bu olayı konuşuyor. Bu resimdeki adam devletten yaklaşık 11 milyarlık ihale alıyor. Peki, TRT niye bunu haber yapmıyor, söyler misiniz, neden yapmıyor? Ticaret Bakanı şirketinden bakanlığa deterjan satarken Meclis yıkıldı, TRT niye haber yapmıyor? Bu TRT, AKP'nin kanalı mı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanalı mı? Eğer Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında bir tane böyle bir görüntü varsa her şeyi yapabilirsiniz. Bu ülkenin Maliye Bakanı 11 milyar ihale alan İngiltere'deki bir adamla şirket kuruyor, uçakta, her yerde görüntü veriyor; bunun hesabını veremiyorsunuz. Ekrem Bey'in dosyasında böyle bir delil var mı arkadaşlar" diye konuştu.

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN MANTIĞIYLA SİYASET YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ'

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta söz aldı. Usta, "Elinize aldığınız iki fotoğraf ile ilgili öğlen üçten bu yana, 10 kere aynı şeyi söyledik. Bakan Bey bu konuyla ilgili açıklamasını yapmıştır. Hala inatla aynı şeyi söylüyorsanız, tekrar söylüyorum: Bakan olmadığı dönemde kendi işi olarak gitmiş ve taziyesinin dönüşünde de bindiği bir uçaktan bir fotoğraf; bir endişesi olmadığı için paylaşmış, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Bir endişesi olsaydı, paylaşmazdı herhalde. Ancak siz şunu açıklayamıyorsunuz, kamuoyuna açık bir otele İmamoğlu ekibiyle gidiyor, o otelin kameraları özellikle bantlanıyor, buna rağmen yine de görüntüleniyor. Bunun mantıklı bir açıklaması ne olabilir? İmamoğlu çorba içecekti de çorba dökülürken gözükmesin diye mi o kameralar bantlandı? İkincisi, efendim, bavullarla jammer taşınmış, sonra da çıkıp şov yaptınız, bavulları açtınız, 'Jammer' var diye. Şimdi itirafçıların ne dediğinden o kadar çok korkuyorsunuz ki elinizde bulduğunuz herhangi bir fotoğrafla gelip kendinizi aklamaktan ziyade, başkasına çamur at izi kalsın mantığıyla siyaset yapmaya çalışıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

'ARKADAŞI DA DEVLETTEN 11 MİLYARLIK İHALE ALIYOR'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Usta'nın açıklamaları üzerine, "Leyla Hanım dedi ki, 'Göğsünüzü gere gere 'Sayın Ekrem İmamoğlu suçsuz' diyebiliyor musunuz?' Evet, Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, iftira atılmıştır, tutsaktır. '3 tane resmi sabahtan akşama kadar sallıyorsun' diyorsun. Bakan, ay, çok üzüldüm, Londra'dan taziyesine özel uçakla geliyormuş. Bu ülkede cenazesine otobüsle gidemeyen milyonlar var. Aynı şeyi söyledin. Ne dedin? 'Bakan, taziyesi için cenazeye gidiyor, arkadaşının özel uçağıyla dönüyor.' Arkadaşı da devletten 11 milyarlık ihale alıyor. Ne güzel değil mi? Ne kadar kolay anlatıyorsun. Peki, Ekrem Bey'in dosyasında böyle 3 tane resim var mı? Gel, göster Hanımefendi. Göster, ben gösteriyorum" dedi.

'BAKAN BEY'İN ÖZEL UÇAKLA YURT DIŞINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMEDİM'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yerinden söz alarak CHP'li Başarır'a cevap verdi. Usta, "Ben hiçbir zaman Bakan Bey'in özel uçakla yurt dışından geldiğini falan söylemedim. Türkiye'de, tarifeli uçakla ablasının taziyesine gittiği yerden dönüşte kullandığını söyledim. Yurt dışına gittiğinden bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Başarır yerinden, 'Dönüşte neyle geldi, Van turizmle mi geldi? Batman turizmle mi geldi?" derken, Usta şöyle devam etti:

"Başkanım, az önce söylediğiniz gibi grup başkan vekillerinin bu şekilde atışmaları doğru değil ama ne hikmetse grup önerileri konuşulurken her siyasi partinin konuşmacısı çıkıyor, konuşuyor, bizim konuşmacımız da en son konuşuyor, CHP illa bunun üzerine mutlaka cevap verme ihtiyacı hissediyor, oradan başlatıyorlar. Eğer, grup önerilerinde böyle bir usul varsa buyurun tartışalım. Her grup önerisinde bizim sözümüzün üzerine siz de bir söz söyleyeceksiniz, böyle tartışacağız, kusura bakmayın. Bu dinlememe usulü, sürekli, 'Ben doğruyum, ben haklıyım' diye bağırıp çağırmak, dönüp dolaşıp aynı şeyleri tekrar etmekle söylediklerinin doğru olduklarını ancak kendileri inanırlar."

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Genel Kurul'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) görev yapacak 5 üye için oylama yapılıyor.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, AK Parti, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Politika TRT Tartışması TBMM'de Gündeme Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
Türkiye’den İran ve İsrail’e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Mersin’de fabrika yangını Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
20:08
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
09:17
Yarı fiyatına ev almak mümkün İşte detaylar
Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar
09:16
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
09:07
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
08:57
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
08:52
Son maçta Kadıköy’deydi İşte Mourinho’nun yerine gelecek bir numaralı aday
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday
08:52
Narin’in annesi Yüksel Güran’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
08:49
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 00:48:48. #7.13#
SON DAKİKA: TRT Tartışması TBMM'de Gündeme Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.