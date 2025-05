TRT Tartışması TBMM'de Gündeme Geldi

GENEL KURULDA, 'TRT' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'TRT'nin tarafsızlığını kaybetmesiyle ortaya çıkan rejim krizi konusunda genel görüşme açılması' başlıklı önerge görüşmelerine başlandı. Önerge üzerine AK Parti Grubu adına söz alan Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dünyadaki tüm televizyonların, gazetelerin, haber yaptığı bir yolsuzluk iddiası vardır. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde itirafçılar, belgeler, güvenlik kameralarının kapatılması, jammer cihazlarıyla takipten kaçınılması basit birer ayrıntı değil bunlar ayrıca haber değeri taşıyan kamu olaylarıdır. Bunları haberleştirmek tarafgirlik değil gazeteciliktir. TRT, milletin parasıyla kurulmuştur, milletin televizyonudur. Belediyeler de milletindir. TRT milletin parasıyla yapılan yolsuzlukları millete duyurmak zorundadır ve bunları duyurmaktadır. Sizin tarafsızlıktan istediğiniz eğer gizlilikse siz önce kameraları bantlayamayanları, itirafçı olan itirafçılık için sıraya giren CHP'lileri; şikayetçi olan belediye başkan yardımcılarını, sekreterleri, danışmanları gizleyin. Ondan sonra gizlilikten bahsedelim" ifadelerini kullandı.

'TRT, TİCARET BAKANI ŞİRKETİNDEN BAKANLIĞA DETERJAN SATARKEN NİYE HABER YAPMIYOR?'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Kaya'ya cevaben, "Beni üzen, milyonların vergisiyle ayakta duran TRT'nin bu kirli algı yapması. Mehmet Şimşek'in Londra'daki ortağı şu özel uçağa biniyor, bugün tüm kanallar bu olayı konuşuyor. Bu resimdeki adam devletten yaklaşık 11 milyarlık ihale alıyor. Peki, TRT niye bunu haber yapmıyor, söyler misiniz, neden yapmıyor? Ticaret Bakanı şirketinden bakanlığa deterjan satarken Meclis yıkıldı, TRT niye haber yapmıyor? Bu TRT, AKP'nin kanalı mı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanalı mı? Eğer Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında bir tane böyle bir görüntü varsa her şeyi yapabilirsiniz. Bu ülkenin Maliye Bakanı 11 milyar ihale alan İngiltere'deki bir adamla şirket kuruyor, uçakta, her yerde görüntü veriyor; bunun hesabını veremiyorsunuz. Ekrem Bey'in dosyasında böyle bir delil var mı arkadaşlar" diye konuştu.

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN MANTIĞIYLA SİYASET YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ'

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta söz aldı. Usta, "Elinize aldığınız iki fotoğraf ile ilgili öğlen üçten bu yana, 10 kere aynı şeyi söyledik. Bakan Bey bu konuyla ilgili açıklamasını yapmıştır. Hala inatla aynı şeyi söylüyorsanız, tekrar söylüyorum: Bakan olmadığı dönemde kendi işi olarak gitmiş ve taziyesinin dönüşünde de bindiği bir uçaktan bir fotoğraf; bir endişesi olmadığı için paylaşmış, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Bir endişesi olsaydı, paylaşmazdı herhalde. Ancak siz şunu açıklayamıyorsunuz, kamuoyuna açık bir otele İmamoğlu ekibiyle gidiyor, o otelin kameraları özellikle bantlanıyor, buna rağmen yine de görüntüleniyor. Bunun mantıklı bir açıklaması ne olabilir? İmamoğlu çorba içecekti de çorba dökülürken gözükmesin diye mi o kameralar bantlandı? İkincisi, efendim, bavullarla jammer taşınmış, sonra da çıkıp şov yaptınız, bavulları açtınız, 'Jammer' var diye. Şimdi itirafçıların ne dediğinden o kadar çok korkuyorsunuz ki elinizde bulduğunuz herhangi bir fotoğrafla gelip kendinizi aklamaktan ziyade, başkasına çamur at izi kalsın mantığıyla siyaset yapmaya çalışıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

'ARKADAŞI DA DEVLETTEN 11 MİLYARLIK İHALE ALIYOR'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Usta'nın açıklamaları üzerine, "Leyla Hanım dedi ki, 'Göğsünüzü gere gere 'Sayın Ekrem İmamoğlu suçsuz' diyebiliyor musunuz?' Evet, Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, iftira atılmıştır, tutsaktır. '3 tane resmi sabahtan akşama kadar sallıyorsun' diyorsun. Bakan, ay, çok üzüldüm, Londra'dan taziyesine özel uçakla geliyormuş. Bu ülkede cenazesine otobüsle gidemeyen milyonlar var. Aynı şeyi söyledin. Ne dedin? 'Bakan, taziyesi için cenazeye gidiyor, arkadaşının özel uçağıyla dönüyor.' Arkadaşı da devletten 11 milyarlık ihale alıyor. Ne güzel değil mi? Ne kadar kolay anlatıyorsun. Peki, Ekrem Bey'in dosyasında böyle 3 tane resim var mı? Gel, göster Hanımefendi. Göster, ben gösteriyorum" dedi.

'BAKAN BEY'İN ÖZEL UÇAKLA YURT DIŞINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMEDİM'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yerinden söz alarak CHP'li Başarır'a cevap verdi. Usta, "Ben hiçbir zaman Bakan Bey'in özel uçakla yurt dışından geldiğini falan söylemedim. Türkiye'de, tarifeli uçakla ablasının taziyesine gittiği yerden dönüşte kullandığını söyledim. Yurt dışına gittiğinden bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Başarır yerinden, 'Dönüşte neyle geldi, Van turizmle mi geldi? Batman turizmle mi geldi?" derken, Usta şöyle devam etti:

"Başkanım, az önce söylediğiniz gibi grup başkan vekillerinin bu şekilde atışmaları doğru değil ama ne hikmetse grup önerileri konuşulurken her siyasi partinin konuşmacısı çıkıyor, konuşuyor, bizim konuşmacımız da en son konuşuyor, CHP illa bunun üzerine mutlaka cevap verme ihtiyacı hissediyor, oradan başlatıyorlar. Eğer, grup önerilerinde böyle bir usul varsa buyurun tartışalım. Her grup önerisinde bizim sözümüzün üzerine siz de bir söz söyleyeceksiniz, böyle tartışacağız, kusura bakmayın. Bu dinlememe usulü, sürekli, 'Ben doğruyum, ben haklıyım' diye bağırıp çağırmak, dönüp dolaşıp aynı şeyleri tekrar etmekle söylediklerinin doğru olduklarını ancak kendileri inanırlar."

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Genel Kurul'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) görev yapacak 5 üye için oylama yapılıyor.