Trump: İran'la Anlaşma Benim İçin Bitti - Son Dakika
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Trump: İran'la Anlaşma Benim İçin Bitti

Trump: İran\'la Anlaşma Benim İçin Bitti
08.07.2026 14:22
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Trump, İran'la anlaşmayı sonlandırdığını, İranlıları 'hasta insanlar' olarak nitelendirdiğini ve NATO'yu İran konusunda yetersizlikle suçladığını açıkladı. Erdoğan'ı sevdiğini ve Türkiye'nin F-35 almak istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Liderler Zirvesi öncesi bir araya gelerek, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırı düzenlediğini ve saldırılara karşılık verdiklerini belirterek, "Eğer İranlılar becerikli insanlar olsalardı bu anlaşmayı yapmış olurlardı, hatta 47 yıl önce yaparlardı. 47 yıldır sürüyor bu ve biz birinci liderlerini ortadan kaldırdık, ikinci liderlerini de ortadan kaldırdık. Onlar ABD liderini yani beni ortadan kaldırmaya çalıştı; ama ben onların bütün liderlerini ortadan kaldırdım. Şu ana kadar şanslıydık, bütün suikast girişimleri başarısız oldu; çünkü bizim insanlarımız çok başarılı. Bu insanlar gerçekten kanser ve hastalıklı insanlar, hislerim bu yönde. Mark, NATO Genel Sekreteri olarak harika bir iş yapıyor" dedi.

'NATO'YU SINAMAK İSTEDİM'

Trump, NATO'yla alakalı çok mutlu olmadığını söyleyerek, "Bize bir numaralı terör sponsoru İran konusunda yardımcı olmak istemediler. Mark ile bu konuyu görüştük, ondan isteseydik belki farklı olabilirdi; ama ben NATO'yu sınamak istedim. Doğru cevapları verebilecekler mi ve bize yardım edecekler mi diye. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ile konuştuk. İspanya ile artık ticaret yapmak istemiyorum. İspanya, NATO'da çok kötü bir ortak, hiçbir şeye katılım göstermiyorlar. İspanya ile bütün ticareti kesmeyi dahi düşünüyorum. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Buradaki Genel Sekretere de kötü davrandılar. Genel Sekreterimiz gerçekten çok iyi bir insan, çok iyi bir adam; ama İspanya hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla artık onları sırtımızda taşımamalıyız. Biz ABD olarak kendimizi koruruz" diye konuştu.

'NATO BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Grönland'ın sorun olmaya devam ettiğini kaydeden Trump, "Bu bizim için büyük bir sorun, diğer büyük sorun ise onlardan bir şey istediğimizde; ki onlara çok ihtiyacımız yok ama bir şey istediğimizde yanımızda olmalarını istiyoruz. Burada olduğumuz için her şeye rağmen mutluyuz. Şunu söylemek istiyorum; NATO beni hayal kırıklığına uğratmış olsa da ve çok çok fazla milyarlarca dolar para bizim cebimizden çıkmış olsa da ki bu adil değil, bu iş böyle yürümüyor; ama Sayın Genel Sekreter çok iyi bir lider ve iyi ki böyle bir Genel Sekreter var. Şu anda NATO içerisindeki en büyük kıymetlerden bir tanesi bu" diye konuştu. Trump ayrıca, İtalya ve İngiltere'nin, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları esnasında kendilerine çok kötü davrandıklarını ekledi.

'İRAN, ELİNDE NÜKLEER SİLAH OLSAYDI KULLANIRDI'

Trump, İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin soru üzerine, "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum; onlar aşağılık mahluklar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti. Bunlar gerçekten dolandırıcılık yapıyorlar. Dediler ki, 'Nükleer silah olmayacak.' Sonra döndüler ve dediler ki, 'Böyle bir şey konuşmadık.' Dolayısıyla bana soruyorsanız bence her şey bitti. Konuşmalar, görüşmeler devam edebilir; ama yalancılar. Benim hayatım zaten anlaşma yapmakla geçti. Ben anlaşma yapmayı isterim, başarılarım var, para kazandım, hep başarılı oldum; ama bu adamlara bakıyorum farklı bir ekolden geliyor bu insanlar. Bunlar hasta insanlar. Ülkelerinde protesto yapan 55 bin kişiyi öldürdüler. Bu insanların ellerinde silah yoktu, kötü insanlar bunlar. Dürüst olmak gerekirse ben artık bu insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum. Harika müzakerecilerimiz var, konuşmaya devam ediyorlar; ama ben bu adamları sevmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE F-35'LERİ ALMAK İSTİYOR'

Trump, İran ile ilişkilerde ara bulucu ülkelerin akılcı davrandığını ifade ederek, "Erdoğan'ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Netanyahu, Türkiye'yi karalamak için sözler sarf ediyor. Dün Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi. Erdoğan'la konuştum, İsrail'i, Bibi'yi çok sevmiyor" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Türkiye'nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve F-35 savaş uçaklarını almak istediğini söyledi.

RUTTE: AVRUPA'YI TEK BİR YAPI OLARAK GÖRÜN

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise "Dün akşam görüşmelere başladık. Bugün de konuşmalara devam ediyoruz. İran'ın nükleer kabiliyetinin ve balistik kabiliyetinin ortadan kaldırılması hem Orta Doğu hem İsrail hem de hepimiz için çok önemli. Dün de gemilere saldırdılar. Kesinlikle sizin verdiğiniz yanıt gerçekten çok önemli ve gerekliydi, sağlam bir yanıt verdiniz. NATO söz konusu olduğunda ise şunu bir kere daha söylemek istiyorum; şu son 2 yılda Kanada ve Avrupa'daki üye ülkeler daha öncekilere kıyasla 250 milyar dolar ekstra yatırım yaptılar. ABD'deki savunma sanayi altyapısına yatırımlar yaptılar ve dolayısıyla onları biraz ayağa kaldırabildiniz, bu sizin sayenizde oldu. İran konusunda hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum, birkaç hafta önce de bunu konuşmuştuk. 5 bin uçak Avrupa'daki havalimanlarından sorti yaptı. Yani Avrupa'yı ayrı ayrı ülkeler yerine ABD için güç üreten tek bir yapı olarak lütfen görün. Almanya, Fransa ve diğerlerinden bahsediyoruz. Bükreş Havaalanı NATO ve sizin çalışmalarınız için ticari trafiğe kapatıldı" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜLMESİ GEREKEN KONULAR VAR'

ABD Başkanı Trump'ın, 'İtalya, İngiltere ve başka ülkeler bize çok kötü davrandı' demesi üzerine Rutte, "Genel olarak 5 bin uçuş yapıldı. İspanya'yı söylüyorsunuz, onlar geçen yıl çok önemli bir adım attı. Elbette çözülmesi gereken konular var. İngiltere ile iyi ilişkilerinizin olduğunu biliyorum. Şimdi yeni bir başbakan gelecek ve onlar da 20 milyar avroya yakın bir para harcadılar. Bir tarafta Rusya tehdidi bir tarafta sizin baskılarınız ve arkasından Lahey'de alınan kararların uygulanmasına geçiyoruz. Davos'ta da bunu konuştuk ve bu anlaşmalar adım adım uygulanacak. Sizin tarafınızdan Marco Rubio'nun yürüttüğü görüşmeler var. Tabii ki sizin sayenizde bazı müttefiklerimiz işin içerisine biraz daha fazla girdi. 1,2 trilyon dolar ekstra para harcanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Trump: İran'la Anlaşma Benim İçin Bitti - Son Dakika

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