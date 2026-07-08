Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz harika, F-35 kararı vermeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz harika, F-35 kararı vermeliyiz

Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz harika, F-35 kararı vermeliyiz
08.07.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası Türkiye ile ilişkilerin çok iyi olduğunu belirtti, Erdoğan'a övgüler yağdırdı ve F-35 satışı konusunda karar gerektiğini söyledi. Ayrıca İran'a yönelik askeri başarılarını ve nükleer tehditleri vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Şu anda en iyi ilişkilerimizden birine sahibiz Türkiye ile. F-35 uçağı en iyi uçak ve herkes onu istiyor. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Trump, "Türkiye'de son derece başarılı bir NATO Zirvesi'ni tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir adam, harika bir lider ve uzun süredir benim dostum. O çok güçlü biri ve çok güçlü bir kişiliği var. İşte bu sebeple bu kadar başarılı bir ülkeyi yönetiyor, bu kadar büyük bir ülkeyi yönetiyor. Askeri olarak da çok güçlüler. Uçaktan indiğimiz andan itibaren bakıyorsunuz havaalanı muhteşem. Bizim için yeni bir terminal inşa etmişler, her şey çok güzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de harika bir iş çıkarmış. Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür etmek istiyorum. Mark gerçekten sıra dışı biri, zeki, harika bir lider, bu kadar lidere öncülük etmek hiç kolay değil. Her biri güçlü kişiliğe sahip olan liderlere öncülük etmek hiç kolay değil. Harika bir iş çıkarıyor. ve zirvenin yapıldığı salonda çok büyük bir sevgi vardı. 'Basın mensuplarının görememesi çok kötü oldu, yazık oldu' dedim; çünkü herkes kısa konuştu ve ben de biraz konuştum. Basının görememiş olması ve sözlerimizi duymaması gerçekten üzücü. Çok zeki insanlar ve yüreklerinde iyilik olan insanlar, kötülük olan kişiler değil. Ülkeleri için çok iyi iş çıkarıyorlar, dünyada her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

'İRAN'IN HER ŞEYİ GİTTİ'

İran konusunda 47 yıl önce yapılması gerekenleri yaptıklarını kaydeden Trump, İran'ın hava, deniz ve savunma sistemlerini bir hafta içerisinde imha ettiklerini ifade etti. Trump, "İran'ın her şeyi gitti, liderleri de gitti. Savaş kapasiteleri son derece düşmüş durumda ve çok az sayıda füze, füze rampaları kaldı. Bunların da büyük bölümü imha edildi. Açık ara dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve herkes bunu kabulleniyor. Geçtiğimiz yıl Hollanda'daki zirve de harikaydı ve görülmemiş bir anlaşmayla yıllık savunma harcamasını ki bu bizim hedefimizi yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarmayı içeriyordu ve bunu kabul etmiştik. Herkes bunun imkansız olduğunu söyledi; ama şimdi 1-2'si hariç herkes bana teşekkür ediyor. Herkes hedeflere ulaşmaya çalışıyor ki kalanların da kısa bir süre içerisinde bunu yapacaklarını düşünüyorum" dedi. Trump, bazı liderlerin zirvede kendisini sevdiğini söylediğini ve onların belki de kendisini etkilemeye çalıştığını vurguladı.

'İRAN MUAZZAM BİR ASKERİ BAŞARIYDI'

Trump, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran savaşını neden bitiremediğine dönük soru ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Soruyu ancak 'nükleer silahları olmayacak' diyerek yanıtlayabilirim. Benim orada olmamım tek sebebi vardı; 'İran'ın nükleer silahı olmayacak' demiştim ve bunu başardık. Asla nükleer silahları olmayacak. Bu nükleer malzemenin üzerine granit bir dağ çöktü ve onu almaları aylar sürer. İran muazzam bir başarıydı. Orduları kalmadı, hava kuvvetleri ortadan kaldırıldı, 159 tane gemileri denizin dibinde, radarları tamamen yok edildi. Savaş öncesinde yüzde 5-6 olan enflasyon yüzde 250'ye çıktı. Anlaşma yapmak istiyorlar; ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Sonrasında gidip geceleyin gemileri vuruyorlar. 1 gün içerisinde bütün hava savunma sistemleri ortadan kaldırıldı. Elbette bir noktada hiçbir şey yapamayacakları anlamına gelmiyor ama liderleri de ortadan kaldırıldı. İlk liderleri, ikinci ekip ve sonraki liderleri de belki ortadan kaldırıldı" değerlendirmesinde bulundu.

'BEN BAŞKAN OLMASAYDIM 'İSRAİL' DİYE BİR ÜLKE OLMAZDI'

İran savaşına dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Tek bir şeyden emin olmam gerekiyor; akıl hastalarının nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamam gerekiyor. Şu anda durum bu ve onlar nükleer silahlara sahip olamayacaklar. Her yerde kameralarımız var ve nükleer tesisleri sürekli takip ediyoruz. O bölgedeki insanların kimlik etiketini dahi görebiliyoruz. 'Muhammet' diye birileri küreklerle orayı kazmaya çalışıyor. Hayır, küreklerle oraya ulaşamazsınız, dünyanın en büyük iş makineleriyle bile oraya ulaşamazsınız, çok ama çok derinlerde ve biz orayı çok yakından takip ediyoruz. Oraya yaklaşan olursa havaya uçurulacaktır, kimse dokunamayacak. Zaten eğer nükleer silaha sahip olsalardı bunu kullanırlardı ve İsrail'i ortadan kaldırırlardı. Ben Başkan olmasaydım 'İsrail' diye bir ülke olmazdı."

'İRAN'IN ÖLÜM LİSTESİNDE BİRİNCİ SIRADAYIM'

Trump, Air Force One uçağı ile ABD'ye dönmeme nedeninin İran tehdidi olup olmadığı ile ilgili soru için ise başkanlık görevinin tehlikeli bir meslek olduğunu aktararak, "İran'ın ölüm listesinde birinci sıradayım. Ben işimi yapıyorum ve şu ana kadar yapanlardan daha iyi yapıyorum. Çok ateşli ve başarılı bir ülkemiz var. Dün de bir liste yayınlandı ve orada da birinci sıradayım. Birinci sırada olmayı seviyorum; ama Tik Tok'ta daha çok seviyorum. Uçak, Avrupa'daki 2 ya da 3 büyük üssümüze gidecek. Oradaki insanlara göstereceğiz ve normal yollardan döneceğiz. Avrupa'ya gidecek, birkaç üssümüzü ziyaret edecek. Askerlerin onu görmesini istiyoruz; çünkü o muhteşem" ifadelerini kullandı.

Trump, İran savaşının uzun sürmeyeceğini ve savaşın yeniden başlamayacağını da ifade etti.

'TÜRKİYE İLE HARİKA İLİŞKİMİZ VAR'

Türkiye ile ilişkilere yönelik soru üzerine Trump, ilk döneminde de Türkiye ile harika ilişkileri olduğunu söyleyerek, "Harika bir ilişkimiz var. Uykucu Joe Biden geldiğinde kötü şeyler oldu. Sınır ve her konuda her şey kötüye gitti. Dünyada espri malzemesi olmuştuk ve birçok ülkeyle ilişkilerimiz bozulmuştu, Türkiye de bunlardan birisiydi. 5 Kasım'da seçim gününde her şey değişti ve şu anda en iyi ilişkilerimizden birine sahibiz Türkiye ile. F-35 uçağı en iyi uçak ve herkes onu istiyor. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Erdoğan, Netanyahu'nun, İsrail'in büyük bir hayranı diyemem; ancak o savaşa katılmadı ve benim ricam üzerine hiç olaya müdahil olmadı. Askeri olarak çok güçlü bir ülke, NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi ve bir NATO ülkesi. Bu konuda karar vermedim ama benim eğilimim şu yönde; bize o kadar farklı yollarla yardımcı oldu ki ve aynı şekilde Çin de bize yardımcı oldu. Onlar da savaşa katılmadılar. Hürmüz Boğazı'ndan petrollerini alıyorlar. 'Hiçbir zaman gemi göndereceğiz, destroyer göndereceğiz' demediler" diye konuştu.

Trump, basın toplantısının ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçti ve başkanlık uçağı ile Ankara'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, ABD Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Savunma, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz harika, F-35 kararı vermeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
NATO Zirvesi’nde ikinci gün Liderlerin masasında 4 kritik başlık var NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
Seyir halindeki tırın dorsesi koptu, bir aile darmadağın oldu Seyir halindeki tırın dorsesi koptu, bir aile darmadağın oldu
ABD 80’den fazla askeri hedefi vurdu, İran’dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı Petrolde sert yükseliş, altında düşüş ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş
Venezuela’daki depremlerde can kaybı artıyor Venezuela'daki depremlerde can kaybı artıyor
Bolu’da yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4’ü ağır, 13 yaralı Bolu'da yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4'ü ağır, 13 yaralı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Beklenen misilleme geldi İran, Bahreyn ve Kuveyt’te 85 ABD hedefini vurdu Beklenen misilleme geldi! İran, Bahreyn ve Kuveyt'te 85 ABD hedefini vurdu
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

23:19
ABD, İran’ı vurmaya başladı Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşanıyor
ABD, İran'ı vurmaya başladı! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşanıyor
22:32
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
22:24
Meloni’den Trump ile yaşanan “Uzaklaştırma“ krizine yanıt: Pişman değilim
Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
20:17
Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yanıt
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt
19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
19:03
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest
18:35
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
18:35
Ece İrtem’in ölüm nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:22
Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
18:16
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
18:03
Erdoğan’dan AB savunmasına NATO şartı
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı
17:56
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 23:26:01. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz harika, F-35 kararı vermeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.