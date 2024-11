Turgutlu Stadı Mardin maçıyla açılacak

Politika

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapıldı. Kasım Ayı Meclis Toplantısında toplam 14 madde görüşülüp karara bağlandı. Başkan Akın toplantıda yaptığı açıklamada uzun yıllardır yapımı tamamlanmasına rağmen açılamayan Turgutlu Stadının 24 Kasım'da oynanacak olan Turgutlu spor Mardin 1969 Spor maçıyla birlikte açılmasını beklediklerini söyledi.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Başkan Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, "Turgutlu'muzda attığımız her adımda, ortaya koyduğumuz her çalışmada Ata'mızın bizlere vermiş olduğu değerleri yerine getiriyor, O'nun yolunu takip ediyor ve O'nun ilkelerini yaşatıyoruz. Naçiz vücudu toprak olsa da en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve sonsuza kadar var olacaktır. 86 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız eşsiz lider Büyük Atatürk'ü içimizde her geçen gün katbekat büyüyen sevgiyle, gururla ve hasretle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" diyen Başkan Çetin Akın, Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 86. yılında andı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında 24 Kasım Öğretmenler Günü, saltanatın kaldırılması, harf devrimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Akın, "Belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Son zamanlarda gerçekleşen kayyum atamaları demokrasiden uzaklaşmanın göstergesi, aynı zamanda halk iradesine yapılmış açık bir müdahaledir. Seçilmişlerin hukukunu yok edip atanmışlar düzenine geçmek kabul edilemez. Bu kirli oyunlara karşı halkımızın iradesini savunacağız" sözleriyle kayyum atamaları ile ilgili düşüncelerine de yer verdi.

Başkan Akın ayrıca son zamanlarda artış gösteren kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Toplum olarak hemen her gün vahşet haberlerine, korkunç gelişmelere tanık olmak durumunda kalıyor ve kahroluyoruz. Maddi çıkarlar için bebeklerin bile yaşam hakkının elinden alındığı bu korkunç sistemi lanetliyor, ellerinde bebek kanı olan bu ahlaksızların, bu vicdansızların en ağır şekilde cezalandırılmasını umuyorum. Ayrıca; bu olayın gün yüzüne çıkması için kendisinin ve ailesinin canını ortaya koyan cesur savcımızı da kutluyorum. 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala, kayıtlara geçmiş 344 kadın cinayeti var, gerçekten alarm verici bir durum. Bu cinayetlerden biri, maalesef Alaşehir ilçemizde hemşehrimiz Pelin Karaca, sevgilisi tarafından vahşice katledilmesiyle gerçekleşti. Artık toplumun her kesiminden bu vahşete dur demek için ses çıkması şart, tahammülümüz kalmadı. Cezasızlık suçluları teşvik ediyor, özellikle kadın ve çocukları tehlikeye atıyor. İlgili tüm kişi ve kurumları acilen görevlerini yapmaya davet ediyorum. Yaşanılan cinayetlerin, şiddetlerin ve tacizlerin cezasızlık politikalarına karşı kadın mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Başkan Akın'dan Turgutluspor açıklaması

Başkan Çetin Akın, Kasım Ayı Meclis Toplantısında son zamanlarda gündemi meşgul eden Turgutluspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Akın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Maalesef futbol çok pahalı bir oyun, dipsiz bir kuyu. Ülkenin bu ekonomik sıkıntılarında kaynak oluşturmakta, bu işi sahiplenmekte zorluk çekiyorum. En son iyi niyetlerle yaptığımız çağrıda da gelen arkadaşlar süreci doğru yönetemediler ve takım zor durumda, borçları var. Seçim döneminde bütün siyasiler gittiler Turgutluspor üzerinden siyaset yaptılar. Doğru ilerleyen bir takımımız vardı o dönemde; çocukların kafalarını bulandırdılar, bir takım açıklamalar yaptılar. Buradan tüm Turgutlu halkına, o seçim dönemlerinde çıkıp baklava götüren siyasetçilere sesleniyorum; 'Gelin el birliğiyle ve hep beraber Turgutluspor'a sahip çıkalım, Turgutluspor hepimizin markası.' Bunun üzerinden siyaset yapan arkadaşlara tekrar sesleniyorum. Seçim dönemlerinde verdiğiniz vaatleri gelin gerçekleştirelim. Kapımız açık, burada görev almak isteyen kim varsa hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkese kapımız açık. Turgutluspor'u Seçim dönemlerinde sevip, seçim bittikten sonra terk eden arkadaşlar gelsinler burada Turgutluspor. Kim almak istiyorsa, kim bu işi yapmak ve katkı sunmak istiyorsa herkese kapımız açık. Biz belediyeden Turgutluspor'a kaynak aktaramıyoruz. Profesyonel spor kulüplerine belediyelerin kaynak oluşturma ihtimali yok, hiçbir şansı yok. Dolayısıyla ya gelecekte aday olmak isteyen arkadaşlar gelecekler, kulübü alacaklar ya da iş insanları sahiplenecek reklam gelirleriyle, sponsorluklarla ayakta tutacağız. Turgutluspor, yalnızca Turgutlu Belediye Başkanının sorunu değil hepimizin sorunu. Madem çok seviyoruz, lütfen gelin, hiç ayrı gayrı yapmadan. Kim varsa çağrımdır. Gelsinler el birliğiyle Turgutluspor'u şaha kaldıralım, ayaklandıralım. Buradan açıkça söylüyorum benim gücüm yetmez. Bakın Akhisarspor nerelerdeydi nerelere geldi, Bursaspor ne durumdaydı nerelere geldi, buna benzer Gençlerbirliğispor'undan tutun bir yığın takım maalesef çok zor durumlara düştü. Sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla bu işi ya profesyonel arkadaşlar yapacaklar, alt yapısıyla üst yapısıyla beraber organize bir şekilde yapacaklar. İyi bir topçu almaya kalktığınızda 3-4 milyon TL. Bir deplasmana gidiyorsunuz en az 500-600 bin TL masrafı var. Galip geldiğinde, primlerini koyduğunuzda 1 milyon TL. Üçüncü ligdeki bir takımın ligde kalabilmesi için en az 60-70 milyon TL parayı harcaması lazım. Bu paralar, kolay toplanacak paralar değil. Kim varsa gelsin, ben bu işi yaparım, ben işte gönüllüyüm diyen. Ben de destek olacağım, elimden ne geliyorsa o desteği göstereceğim. Yeter ki Turgutluspor hak ettiği yerlerde olsun. Stadımız da açılıyor. Yapı kullanma izin belgesini de kestik. Bir aksilik olmazsa 2-3 hafta içerisinde eksiklikleri tamamlanacak. İki hafta deplasmandayız, ondan sonra Mardin maçı geliyor. Mardin maçında bir açılışla burada oynamayı temenni ediyoruz, bir aksilik olmazsa."

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı gündemdeki 14 maddenin oylanıp karar bağlanmasının ardından sona erdi. - MANİSA