Turizmde Artış ve Güvenlik Vurgusu

Politika

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, turizm sektörünün yılın ilk 9 ayındaki performansının memnuniyet verici olduğunu, ocak-eylülde toplam ziyaretçi sayısının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 49 milyon 181 bine ulaştığını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), tehlike ve tehditlere karşı vatanı koruduğunu söyledi.

Yurt içinde ve dışında güvenliği teminat altına alan ordunun, Türkiye'nin küresel güç olması için emin adımlarla yürümesini sağladığını vurgulayan Dora, "Savunma sanayisi projeleri Türk askerine güç vermektedir. Savunma sanayisi alanında yapılan yatırımlar destan yazmaktadır." dedi.

Milli muharip uçak KAAN'ın varlığının herkesi gururlandırdığına işaret eden Dora, Türkiye'nin atılımlarını baltalamak isteyen terör örgütleri ve destekçilerinin hezimete uğrayacağını dile getirdi.

Zuhal Karakoç Dora, TSK'nın, tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam ettiğini belirtti.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak da Suriye'de Baas rejiminin devrildiğini, bu ülke için tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini kaydetti.

Suriyelilerin barış, huzur ve istikrarı beklediğinin altını çizen Koçak, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını aktardı.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve bölgede yaşananları anımsatan Koçak, "Uluslararası barış ve güvenliği temin etmekle görevli BM Güvenlik Konseyi gibi kurumlar etkisiz kalmaktadır. Küresel seviyede savunma ve güvenlik için ayrılan bütçelerin artıyor olması aslında şaşırtıcı değildir." diye konuştu.

Koçak, savunma şirketlerinin sunduğu ürün çeşitliliğinin artmasının ithalat ihtiyacını azalttığını vurguladı.

"Kulüplere denetim başladı"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sporun sosyal becerileri artırdığını söyledi.

Sporla ilgilenen çocukların fiziksel özelliklerini geliştirdiğinin altını çizen Sancaklı, takım sporlarına yönelen gençlerin saygıyı öğrendiğini anlattı.

Sancaklı, gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması için spora önem vermesinin etkili bir tedbir olduğuna dikkati çekerek, "Spora önem vermek, gençleri spora yönlendirmek demek, gelecek nesilleri kurtarmak demektir. TBMM olarak kanunlar çıkarıyoruz ama yapmamız gereken önemli bir şey de Türkiye'nin geleceğinin yüzyıllarını garanti altına almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Spor kültürünün Türkiye geneline yayılması gerektiğini kaydeden Sancaklı, öğrencilerin spora ve sanata yönlendirilmesini istedi.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 2022'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Sancaklı, bu kanunda önemli düzenlemelerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kulüpler, kulüp başkanları ve yöneticiler istediği gibi para harcıyordu. Kişisel sorumluluk getirdik. Şimdi bakıyorum, kulüpler öyle para harcıyor ki milyonlar, avrolar havada uçuşuyor. Size kötü haberim var, birkaç ay önce kulüplere Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından denetim başladı. Transfer ayı geliyor, şirin, sempatik gözükmek için kulüpleri daha fazla uçuruma itmeyin. Yabancı hakem isteme işi Türkiye'ye, Türk sporuna, Türk futboluna hakarettir."

"Turizm potansiyelinden daha fazla istifade etmek turizm politikalarımızın hedefi olmalıdır"

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, MHP ve Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin birliğini ve beraberliğini korumaya gayret ettiğini vurguladı.

TİKA'nın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının önemli çalışmalar yaptığını anlatan Kılıç, Türk kimliğinin korunması için de çaba gösterildiğini dile getirdi.

Filiz Kılıç, Türkiye'nin turizm alanında önemli birikime sahip olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Turist sayısını ve turizm gelirini artırmak, turizm potansiyelinden daha fazla istifade etmek, turizm politikalarımızın hedefi olmalıdır. 2023 yılında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 11,1 artış göstererek 57 milyon 77 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerimiz ise yıllık yüzde 12,1 artışla 55 milyar 874 milyon dolara yükselmiştir. Turizm sektörünün 2024 yılı 9 aylık performansı memnuniyet vericidir. 2024'ün Ocak- Eylül döneminde toplam ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 49 milyon 181 bine ulaşmıştır."

"Milletimize gerçekler değil, çalışılmış ve maksatlı yayınlarla dolu görüntüler servis edilmektedir"

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ise Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun bilimsel çalışma alanını genişlettiğini dile getirdi.

Türk İslam arkeolojisinin faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade eden Topsakal, bu alanda çalışma yapılmasını istedi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa'da Uludağ Alan Başkanlığının kurulduğunu hatırlattı.

Başkanlığın, Uludağ'ın geleceği için çalışmalarına devam ettiğini belirten Zırhlıoğlu, Başkanlığın kurulmasıyla bölgedeki yetki karmaşasının sona erdiğini bildirdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de teknolojinin gelişmesiyle dijital yayıncılığın gündeme geldiğini söyledi.

Bazı yayıncı kuruluşların reyting kaygısıyla hareket ettiğini dile getiren Özdemir, şiddetin özendirildiğini vurguladı.

Bazı yayınların sistemli ve kasıtlı olduğunu anlatan Özdemir, "Tartışma programları adı altında sergilenen kimi kepazelikler tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır." dedi.

Bireyi bozma, toplumu yozlaştırma, siyasete, yargıya, resmi kurumlara, devlete karşı güveni tamamen ortadan kaldırmaya yönelik yayın politikalarının hasım çevrelerin ürünü olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Demokrasi dışı eylem ve ara rejim hedefinde olanlar, arzu ettikleri iklimi oluşturabilmek için medyayı her daim araç olarak kullanmışlardır. Türkiye bir yandan büyük bir toplumsal kucaklaşmaya ve kaynaşmaya yönelik değerli adımlar atarken, diğer yandan bölgesel ve küresel meselelerde liderliğini konuşturmaktadır. Tam da böylesi bir zaman diliminde yayıncılık adı altında aziz milletimize gerçekler değil, çalışılmış ve maksatlı yayınlarla dolu görüntüler servis edilmektedir."