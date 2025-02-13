Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Onaylandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Onaylandı

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Onaylandı

TBMM Genel Kurulu'nda 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi' üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve teklif, kabul edilerek kanunlaştı.

13.02.2025 22:40  Güncelleme: 22:41
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TBMM Genel Kurulu'nda 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi' üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve teklif, kabul edilerek kanunlaştı.

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi' üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve teklif, kabul edilerek kanunlaştı. Kanun ile birlikte; Türkiye Adalet Akademisi'nin teşkilat yapısında değişiklikler yapıldı. Buna göre; Akademi, Başkanlık ve Eğitim Kurulundan oluşacak. Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin oluşturulması planlanan Akademi de faaliyetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Başkan ile Adalet Bakanının kararıyla eğitim merkezleri kurabilecek. Ayrıca Akademi, hakim, hakim yardımcısı, savcı ile savcı yardımlarına yönelik olarak eğitim programları hazırlayacak ve uygulayacak. Talep etmeleri halinde; avukatlar ve noterler, Akademi'de verilen eğitim ve öğretimden faydalanabilecek. Hukuk ve adalet alanında araştırma ve bilimsel çalışma yetkisi verilen Akademi, ihtiyaçları tespit edip, uluslararası gelişmeleri takip ederek proje geliştirebilecek. Akademi, yurt genelinde hukuk ve adalet alanını ilgilendiren meseleler ile ilgili kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek, bilgi bankası ve kütüphane kuracak. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirleyecek Akademi, görev alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilecek.

HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULACAK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı bünyesi içerisinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Merkez; hakim, hakim yardımcıları, savcı ile savcı yardımcılarının uzmanlaşması için ortak programlar geliştirerek lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapabilecek. Hukuk ve adalet alanında gelişmeleri takip etmesi planlanan Merkez, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapacak. Diğer taraftan Merkez, yabancı ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, hukuk ve adalet alanında ortak çalışma ve araştırmalar yapacak, Akademinin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sunacak, kurs ve sertifika programları düzenleyecek. Hukuk Araştırmaları Merkezi'nde, müdür, 2 müdür yardımcısı ve bürolar bulunacak. Merkez'e yapılacak atamaları ise Adalet Bakanı atayacak. Akademi Başkanlığındaki daire başkanlıklarının sayısı ise 4'ü geçemeyecek.

EĞİTİM KURULU, AKADEMİNİN STRATEJİK PLANINI KABUL EDECEK

Kanun ile birlikte Türkiye Adalet Akademisi Başkanı'nın görev ve yetkileri de düzenleniyor. Başkan, Akademi'yi yönetecek, düzenli ve verimli çalışmasını sağlayacak ve iş bölümüne göre görev dağıtımını yapacak. Öte yandan akademi bünyesinde bulunan Eğitim Kurulu ise 18 kişiden oluşacak. Kurul, Adalet Bakanı veya Bakan tarafından belirlenecek Bakan Yardımcısı başkanlığında toplanacak. Toplantıda; Akademi Başkanı, Bakanlık Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri, belirlenen nitelikleri karşılayan 3 Yargıtay Üyesi, 2 Danıştay Üyesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) seçeceği 1 kişi, ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakimlerden 1 kişi, 1 Cumhuriyet savcısı, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerin hukuk fakülteleri ve eğitim bilimleri alanında çalışan öğretim üyeleri arasından seçilen birer kişi olacak. Süreli seçilen üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yeni seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlayacak. Eğitim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. Eğitim Kurulu Başkanı, toplantı gündemini belirleyecek. Akademi Başkanı, Akademinin faaliyetleri hakkında Eğitim Kurulunu bilgilendirecek. Eğitim Kurulu ayrıca, eğitim müfredatı ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylayacak. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartları belirleyecek olan Eğitim Kurulu, Akademinin stratejik planını kabul edecek ve takibini yapacak, Akademi mevzuatıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunacak.

HAKİM VE SAVCILAR İÇİN SERTİFİKA PROGRAMLARI DÜZENLEYEBİLECEK

Akademi içerisinde uygulanacak olan meslek öncesi, meslek içi eğitim ve öğretim programları ile hakim ve savcı yardımcıları için hazırlanacak yıllık eğitim planı HSK ile ortak hazırlanacak. Yıllık eğitim planı ile eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında yüksek mahkemeler ve hukuk fakülteleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınacak. İhtiyaç duyulması halinde ise yıllık eğitim planı haricinde eğitim ve öğretim programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenebilecek. Bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilecek. Akademi, hakim ve savcılar için uzmanlık ve sertifika programları düzenleyebilecek. Diğer taraftan; Akademinin denetimi, adalet müfettişlerince yapılacak. Hizmet birimleri ve bu birimlerin görevleri ile çalışma usul ve esasları, Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma usulü, Hukuk Araştırmaları Merkezinin çalışma usul ve esasları, Akademi hizmetlerinden yararlanma ve ücretler, uzmanlık ve sertifika programları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Akademi tarafından çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenecek. Meslekte fiilen 5 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca Akademiye atanabilecek veya görevlendirilebilecek. Diğer yandan, 'Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin Akademiye ilk defa veya naklen atanması Akademi Başkanınca yapılacak. Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek veya görevlendirilebilecek. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri, Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilebilecek.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Onaylandı - Son Dakika

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