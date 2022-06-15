Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı - Son Dakika
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Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı

15.06.2022 19:42

Norveç ve İrlandalı mevkidaşları ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma süreci hakkında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Top şu an onların elinde. NATO'ya üye olmaları için endişelerimizi gidermeleri gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu iki ülkenin somut adım atmasını gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları konusunda, bu ülkeler ne zaman ve nasıl bu endişelerimizi karşılayacaklar? Top şu an onların tarafında.

"MEKTUP DEĞİL YAZILI CEVAP BEKLİYORUZ"

Onlardan da ayrıca mektup değil de yazılı bir şekilde cevapları beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim. Yaptırımlarla bu iş çözülmez. Endişelerimizin karşılanması lazım. Onların neden NATO üyesi olmak istediğini anlıyoruz; çünkü endişeleri var. Bu iki ülkenin savunma sanayinde kısıtlamaların kaldırılması bizim beklentimiz.

"İDLİB'DE 100 BİN BRİKET EV YAPIYORUZ"

Türkiye komşu ülke olarak çok önemli sorunlar üstleniyor. Göçmenler var. Gönüllü dönüşlere çalışıyoruz. İdlib'de 100 bin briket ev yapıyoruz. Hayat standartlarını yükseltmemiz lazım. Bunları yaparken bir taraftan yalnız kalıyoruz PKK/ YPG orada insanlara, askerlerimize saldırıyor. Oradan Türkiye topraklarına saldırı düzenliyor. ABD ve Rusya o bölgeden teröristleri kaldıracağına dair söz vermişlerdi, ama yerine getirmediler. Bizim gerekli tedbirleri almamız lazım.

"ASKERLERİMİZ ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

BM Planı var, kısaca iki arkadaşıma haritayı göstererek bilgi verdim. Biz bu planı destekliyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da BM çatısı altında yapmakta fayda var. Lavrov'a bunları izah ettim Ankara'da. Tek taraflı çalışmanın olmaması gerektiğini söyledim. Rusya'dan da şimdi cevaplar bekliyoruz. Askerlerimiz arasında teknik görüşmeler devam ediyor. Dörtlü bir toplantı olacaksa tüm konular burada detaylı şekilde ele alınacak. BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna da olacak.

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"İSTANBUL'DA DÖRTLÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Rusya diyor ki, 'Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın'. Ukrayna da burada oluşacak koridorlar konusunda 'Rusya bizim limanlarımıza saldırmasın' diyor. Dolayısıyla meşru endişe. Bunların giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli, transit hat ve güvenli bölge. Gerekli denetimler yapılacak gemilerle ilgili. Mayın temizleme zaman alacak. Bu detayları görüşüyoruz. Önümüzdeki süreçte Rusya'dan olumlu cevap gelirse İstanbul'da 4'lü toplantı gerçekleştireceğiz.

"TAHIL İTHALATINININ YÜZDE 50'Sİ RUSYA VE UKRAYNA'DAN"

İstanbul'da bir merkez kurulması öngörülüyor BM planına göre. Yeter ki bu mekanizma iyi bir şekilde işlesin. Ukrayna ve Rusya'nın ihraç edeceği tahıllar ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılsın. Rusya'nın tahılına da ihtiyaç var. Şu anda 40'a yakın ülke ithalatın yüzde 50'sinden fazlasını bu ülkeden yapıyor. Rusya'nı beklentisi sigorta, taşımacılık ve banka ödemeleriyle ilgili beklentileri var. İki ülkenin de kabul edebileceği ve tüm dünyanın yararına bir şekilde çözülmesi gerekiyor."

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Bize gönderilen bu belgeler bizim beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Bize gönderilen bu belgeler bizim beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...

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Son Dakika Politika Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı - Son Dakika
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