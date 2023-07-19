Türkiye ile Katar Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani arasındaki heyetlerarası görüşmenin başında imzalanan bildiriye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar adına ise Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ekselansları Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani imza attı.

"İŞBİRLİĞİ, HER GEÇEN GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK"

Bildiride, "2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye-Katar ilişkileri, kurulduğu 1973 yılından itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirmiştir. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin bilge liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam etmektedir" denildi.

GÜÇLÜ İLİŞKİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye ve Katar arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekilen bildiride, "Türkiye - Katar ilişkileri, iki ülkenin kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde, tarihlerinin birçok önemli dönemecinde birbirlerine tereddütsüz destek sağlamaları ve iki ülkenin çeşitli alanlarda karşılıklı desteğini sürdürmesi nedeniyle, siyasi ve sosyal temeller üzerine inşa edilmiş köklü tarihi bağları yansıtmaktadır. Bunlardan sonuncusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şubat 2023'te yaşadığı deprem felaketinde sağlanan destekte görülmüştür. Bu dayanışma, Katar Devleti'nin depremin ilk anından itibaren yardımları ulaştırmak için askeri uçaklarla oluşturduğu hava koridoru aracılığıyla sağladığı ve binlerce Türk'ün acısını dindirmeye katkı sağlayan eşsiz insani yardımda da kendini göstermiştir" denildi.

"YAKLAŞIK 100 BELGE İMZALANDI"

Türkiye ve Katar'ın çoğu bölgesel ve uluslararası konularda benzer yaklaşım sergilediğine dikkat çekilen bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki mevcut stratejik ortaklık bütün düzeylerde verimli olup, çoğu bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke benzer yaklaşım sergilemektedir. İkili bağlamda, Yüksek Stratejik Komite mekanizması, üyeleri 2015'ten bu yana her yıl bir araya gelen iki kardeş ülke arasındaki ortaklığın en somut göstergelerinden biridir. Bu stratejik komite aracılığıyla, çeşitli sektörlerde ve alanlarda ikili işbirliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belge imzalanmıştır" denildi.

"ORTAK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRME KARARLILIĞINDAYIZ"

Türkiye ve Katar arasındaki ticari ilişkilere de değinilen bildiride, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliği, ticaret ve yatırım hacmi açısından geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. İki kardeş ülke ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz. Bunun yanı sıra, gücünü tarihin derinliklerinden alan köklü kültürel, sosyal ve dini bağlar, iki ülke halklarını da bir araya getirmektedir. Katar Devleti tarafından benzeri görülmemiş bir başarıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası Katar 2022 ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti, güvenlik desteği sağlamanın yanı sıra, başta müteahhitlik ve otelcilik olmak üzere çeşitli alanlardaki şirketleri ve uzmanları aracılığıyla turnuvanın başarısına değerli katkılar sağlamıştır. Siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari alanlardaki stratejik ilişkilerimiz ve ikili işbirliğimiz temelinde ve iki ülkenin bilge liderlerinin direktifleri doğrultusunda, iki kardeş ülke ve halkların yararına ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak üzere ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız" denildi.