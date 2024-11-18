Türkiye-Irak İkili Ticaret Hacmi 14 Milyar Doları Aştı

Politika

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Bağdat 'ta düzenlenen, Türkiye Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B görüşmelerine katıldı. Burada konuşan Bolat, "Dalgalı bir seyir izlemekle birlikte ticaretimiz güçleniyor. İkili ticaret hacmimiz 2023 yılında 14 milyar doları aştı. Geçen yıl yaklaşık 15 bin firmamız Irak'a ihracat gerçekleştirdi. Yani neredeyse her 10 ihracatçımızdan biri ülkenizle ticaret yapıyor. Bu yıl Ocak-Kasım dönemindeki ihracatımız 11 milyar dolara yaklaştı." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat ve Basra'da 2 gün sürecek olan, Türkiye Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmelerinin ilk gününe katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra, Irak Ticaret Bakanı Atir El-Gireyri, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TMB Başkanı Erdal Eren ve çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

'GEÇEN YIL ÜLKENİZE 1,3 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Dalgalı bir seyir izlemekle birlikte ticaretimiz güçleniyor. İkili ticaret hacmimiz 2023 yılında 14 milyar doları aştı. Geçen yıl yaklaşık 15 bin firmamız Irak'a ihracat gerçekleştirdi. Yani neredeyse her 10 ihracatçımızdan biri ülkenizle ticaret yapıyor. Bu yıl Ocak-Kasım dönemindeki ihracatımız 11 milyar dolara yaklaştı. Irak, en çok ihracat yaptığımız dördüncü ülke konumunda. Irak'ın hizmet sektörümüz için de önemli bir yeri var. Seyahat hariç, geçen yıl ülkenize 1,3 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdik" dedi

'YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLMASINI DİLİYORUM'

Gültepe konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Nisan ayındaki ziyaretinde ülkelerimiz arasında ilişkileri güçlendirecek çok önemli anlaşmalar imzalandı. Yine o ziyarette Kalkınma Yolu Projesi'nin temelleri atıldı. Proje, Doğu ve Batı'yı Irak ve Türkiye üzerinden birbirine bağlayacak. Irak tıpkı geçmişte olduğu gibi yine stratejik bir ticaret güzergahı olacak. Bağdat'ın ardından Kalkınma Yolu'nun başlangıç noktası Basra'ya geçeceğiz. Basra'da da Iraklı dostlarımızla karşılıklı 'Kazan-kazan' temelinde neler yapabileceğimizi konuşacağız. Irak'la ticaretimizde genel olarak sorunsuz diyebileceğimiz iş birliği var; ama bir konuya dikkat çekmeden geçemeyeceğim. Irak, bazı gıda ürünlerinin ithalatını yasaklamış bulunuyor. Bu yasağın bir an önce kaldırılacağını ümit ediyoruz. Biz ticareti ülkeler arasında yeni dostluk köprüleri inşa etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu anlayışla Bağdat'tayız. Bu buluşmanın, yeni iş birlikleri için dönüm noktası olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'PROJENİN GÜÇLÜ BİR PARÇASIYIZ'

Bakan Bolat, "Geçen Nisan ayında Cumhurbaşkanımız tarihi bir ziyareti gerçekleştirilmişti. 20'ye yakın ikili anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmalardan bir tanesi de Türkiye ile Irak arasındaki ticaret Bakanlığının sorumlu olduğu JETCO (Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi) kurulması anlaşmasıydı. Kıymetli meslektaşım iki hafta önce bugün İstanbul'da bizim misafirimizdi. İnşallah iki hafta sonra bu JETCO toplantısını ilkini Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın Bağdat ziyaretinde Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ulaştırma bakanlıkları mutabakat zaptı imzalandı ve proje hazırlıkları başladı. Bu proje sadece geçiş yolu değil dünya ticaretinde özellikle Uzakdoğu ve Hint okyanusu ve Pasifik bölgesindeki ticaretin Akdeniz'e Avrupa'ya ulaşmasında çok önemli bir geçiş yolu. Aynı zamanda Irak'ın kendi içinde de kurulacak yeni şehirler yeni fabrikalar transit merkezleri ile de Irak ekonomisi açısından da çok önemli bir projedir. Biz de inşallah bu projenin güçlü bir parçasıyız" dedi

'YATIRIMLAR İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ÖNEMLİ KATKILAR VERMEKTEDİR'

Ülkelerimiz arasında vize konusunda 15 yaşına küçük ve 50 yaşının büyükler için muafiyet getirilmesi önemli olmuştur diyen Bolat, "Turizmde artan bir trafiğimiz vardı. 1 milyondan fazla Irak vatandaşının Türkiye'de turizm eğitim ve sağlık için ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin sağlıklı ve eğitimdeki güçlü, başarılı kuruluşları Irak halkı için Irak öğrencileri için her zaman için katkı verme ev sahipliği yapmaya hazırdır. Bunun yanında ticaret arttıkça müteahhitlik arttıkça Türkiye'den Irak'a yatırımlar da artmaktadır. Bu noktada yarım milyar dolara yakın yüzlerce Türk firması artık Irak'ta yatırım yapıyorlar. İstihdam ve yatırım kazandırıyorlar. Bu yatırımlar iki ülke arasındaki ticaret hacmine de önemli katkılar vermektedir" şeklinde konuştu.