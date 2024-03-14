Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen "Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"ne ilişkin ortak sonuç bildirisinde, tarafların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit ettiği belirtildi. Bildiride, Türkiye'nin, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığı; tarafların, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare ettiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberlerindeki heyetlerle Bağdat'ta bir araya geldi. "Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"nin ardından yayımlanan ortak sonuç bildirisinde; tarafların, 19 Aralık 2023'te Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumun istişare edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayı sonrasında Irak'ı ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığı kaydedilen bildiride, tarafların, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit ettiği vurgulandı. Bildiride, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.
Türkiye ile Irak arasında, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle iki ülke yetkililerinin eş güdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kaldığına dikkat çekilen bildiride, bu kapsamda terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak'ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemin vurgulandığı bildiride, ayrıca PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altının çizildiği ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası'nı ihlal ettiği anlamına geldiğinin kayda geçirildiği aktarıldı. Bildiride, Türkiye'nin, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığı; tarafların, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare ettiği vurgulandı.
Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yı "ortak tehdit" olarak tanımlarken bu defa ilk kez "yasaklı örgüt" olarak tanımladı. Ayrıca, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi ve PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı vurgulandı.
Tarafların, Gazze'de soykırıma varan katliam başta olmak üzere, bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunduğu kaydedilen bildiride, Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerinin teyit edildiği belirtildi. Bildiride, tarafların, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde, görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldığı aktarıldı.
Son Dakika › Politika › Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı - Son Dakika
Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada Uzm. Çvş. Ercan Güven'in şehit haberi üzerine seçim çalışmalarında müziği kesti. Galip Özel'in bu anlamlı tavrı takdir topladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhur İttifakı'nın hesabi değil hasbi bir ittifak olduğunu belirterek, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını vurguladı. Ayrıca yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiğini ifade etti.
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Bulgaristan Müslümanları Sofya Bölge Müftülüğü, Edirne Valiliği ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından desteklenen bir iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Türkiye'nin desteğinin devam ettiğini belirtti. Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazan ayının önemini vurgulayarak dostlukların ve barışın artmasını diledi. Programa Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve diğer önemli isimler de katıldı.
Türkiye ve Irak arasında başkent Bağdat'ta yapılan Güvenlik Mekanizması Görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayınlandı.
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