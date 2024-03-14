Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı

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Türkiye-Irak güvenlik görüşmesinin sonuç bildirisi açıklandı. Türkiye-Irak ortak bildirisinde, "Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır" ifadesi yer aldı. Öte yandan Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yı "ortak tehdit" olarak tanımlarken bu defa ilk kez "yasaklı örgüt" olarak tanımladı.

14.03.2024 23:34  Güncelleme: 23:41
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Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen "Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"ne ilişkin ortak sonuç bildirisinde, tarafların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit ettiği belirtildi. Bildiride, Türkiye'nin, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığı; tarafların, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberlerindeki heyetlerle Bağdat'ta bir araya geldi. "Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"nin ardından yayımlanan ortak sonuç bildirisinde; tarafların, 19 Aralık 2023'te Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumun istişare edildiği belirtildi.

Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayı sonrasında Irak'ı ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığı kaydedilen bildiride, tarafların, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit ettiği vurgulandı. Bildiride, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.

ORTAK DAİMİ KOMİTELERİN İHDASI KARARLAŞTIRILDI

Türkiye ile Irak arasında, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle iki ülke yetkililerinin eş güdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kaldığına dikkat çekilen bildiride, bu kapsamda terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı

"PKK IRAK'TA YASAKLI BİR ÖRGÜT"

Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak'ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemin vurgulandığı bildiride, ayrıca PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altının çizildiği ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası'nı ihlal ettiği anlamına geldiğinin kayda geçirildiği aktarıldı. Bildiride, Türkiye'nin, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığı; tarafların, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare ettiği vurgulandı.

PKK, IRAK'TA İLK KEZ "YASAKLI ÖRGÜT" OLARAK TANIMLANDI

Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yı "ortak tehdit" olarak tanımlarken bu defa ilk kez "yasaklı örgüt" olarak tanımladı. Ayrıca, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi ve PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı vurgulandı.

Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı

GAZZE'DEKİ İSRAİL SOYKIRIMI

Tarafların, Gazze'de soykırıma varan katliam başta olmak üzere, bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunduğu kaydedilen bildiride, Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerinin teyit edildiği belirtildi. Bildiride, tarafların, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde, görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldığı aktarıldı.

Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Hakan Fidan, Türkiye, Irak, PKK, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı - Son Dakika

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