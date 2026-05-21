Varlık Barışı Teklifi Kabul Edildi

21.05.2026 03:03
TBMM, varlık barışını içeren kanun teklifini kabul etti. Farklı partiler arasında tartışmalar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı.

'BİR GENCİN ETKİNLİĞE KATILMA KRİTERİ CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELİRLEME KRİTERİNDEN DAHA GÜÇLÜ'

AK Parti'li Aydemir, partisinin Kocaeli'de düzenlediği şölen ile ilgili CHP'lilerden gelen eleştirileri hatırlatarak, "Öncelikle şunu söylemek icap eder. Gençlerin gittiğini bilmediklerini mi düşünüyorsunuz? Biz, bu program için haftalarca çağrı yaptık. İşte, bakın, burada programdan önceki afişler ve sayın bakanlarımızın, sayın başkanlarımızın tweetleri var; hepsinde AK Parti logosu var ve hepsinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı yazıyor. Zaten bu programı gençler için en cazip hale getiren şey de aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılmış olması. Ezcümle, bu programdan neredeyse tüm Türkiye'nin haberi oldu ama sanırım bir tek Sayın CHP Genel Başkanının ve yönetiminin olmadı. Şunu ifade etmekte fayda görüyorum, bugün Türkiye'de ortalama bir gencin bir etkinliğe katılma kriterlerinin, CHP Genel Merkezinin belediye başkanı adayı belirleme kriterlerinden daha güçlü olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HUKUKSUZLUK KARŞISINDA DİRENEN GENÇLERİN ARKASINDAYIZ'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Zehranur Aydemir genç bir milletvekili, kendisini tebrik ediyorum. Gençlerin milletvekili olmasını, siyasette olmasını savunuyoruz ama burada keşke gerçekleri konuşsa ve bu ülkedeki her genç onun kadar şanslı olsa. Mesela, bir tweet attığı için tutuklanan gençlerden bahsedebiliyor mu? Atanamayıp intihar eden öğretmen kardeşlerinden bahsedebiliyor mu? ya da bu ülkedeki her 4 gençten 1'i umudu yurt dışında arıyor, ondan bahsedebiliyor mu? ya da son 2 yılda 123 bin genç kardeşim başka ülkelere gitmiş, çalışıyor, ondan bahsedebiliyor mu? 'Polis', 'Polisin karşısına dikilen gençler' derken, bak, senin annen, teyzen, ablan için 90'lı yıllarda biz de o polisin karşısına dikildik biliyor musun, hak aradık. Başörtüsünden dolayı okula giremiyorlardı, sınava alınmıyorlardı. Senin şu anda Grup Başkanın Abdullah Güler, bir başörtüsü eyleminde polise karşı direndiğim için gözaltına alındım, benim avukatlığımı yaptı. Direndim, bugün de direnirim ama bugün adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk karşısında tüm direnen gençlerin de arkasındayız" diye konuştu.

'SİZLER NİCE GENCİN BURADA OLMASINI ENGELLİYORSUNUZ'

AK Parti'li Özdemir ise Türkiye'de pek çok gencin siyasete ilgili duyduğunu aktararak, "Burada siyasette daha nice gencin olmasını engelleyen sizlersiniz Sayın Ali Mahir Başarır. Bugün gençler, sizin kendi Gençlik Kolları Başkanınız bile bu kürsüde değilse demek ki siz bu listelerinizde bu gençlere yer vermediniz. Demek ki sizler siyasette gençlere koltuğunuzu bırakmıyorsunuz, devretmiyorsunuz. Sayın Başkanım, bugün ben kendini yetiştirmiş, 18 yaşından beri partinin gençlik kollarında değerli yol arkadaşlarım, kıymetli başkanlarım sayesinde bugünlere geldim. Sizin savunmasını iddia edemediğiniz kişiler beni çok iyi savunurlar çünkü ben onların tedrisatından yetiştim ve hiçbir zaman da bundan asla gocunmam" dedi.

'BENİM GENEL BAŞKANIM 50 YAŞINDA'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise yeniden konuşarak, "Tek bir şeye cevap vereceğim. Dedi ki, 'Gençler bugün burada değilse bunun sorumlusu CHP.' Benim Genel Başkanım 50 yaşında, kendi Genel Başkanı 80'e doğru gidiyor yani sorumluluk kimde bunu bir görsün" değerlendirmesinde bulundu.

AZAMİ TAKSİT SÜRESİ 36 AYDAN 72 AYA ÇIKARILIYOR

Milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşülmesinin ardından teklife geçildi. Görüşmeler neticesinde teklif kabul edilerek kanunlaştı. Kanunla, 'Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Buna göre vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde mükelleflere önemli kolaylıklar sağlanıyor. Mevcut durumda 36 ay olan azami taksit süresi 72 aya çıkarılıyor. Teminat aranmaksızın tecil edilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Borçlunun toplam borcu 1 milyon lirayı aşmadığı halde teminat şartı alınmayacak. Bu tutarın üzerindeki borçların gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı olacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya ya da yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Kanun ile 'Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Türkiye dışında elde edilen kazanç ve irat edilen gelir vergisinden müstesna tutulanlardan veya istisnadan yararlanılan süre içerisinde veraset ve intikal vergisine tabi veraset yoluyla mal intikallerinde verginin yüzde 1 oranında alınacak. Diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlayan teknogirişim şirketlerinde çalışan personele işverenler tarafından bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerine yönelik gelir vergisi istisnasında düzenleme yapılıyor. Buna göre, istisnaya konu edilebilecek üst sınır, ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak yeniden belirlenecek.

KİŞİLERİN YURT DIŞINDAN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARDAN 20 YIL BOYUNCA GELİR VERGİSİ ALINMAYACAK

Kanun ile birlikte kişilerin yurt dışında elde ettiği gelirlerin Türkiye'ye taşınmasını teşvik etmek için düzenleme yapılıyor. Buna göre, 'Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen düzenlemeyle son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Ayrıca, bu kişiler bakımından veraset yoluyla mal intikallerinde verginin yüzde 1 oranında uygulanmasını öngörmekteyiz. Bu madde kapsamındaki kişilerin kapsam içerisine alınmadan önce, Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye, menkul sermaye veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazançlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Bu istisna kapsamındaki kazançlar nedeniyle yabancı memleketlerde ödenen vergiler Türkiye'de elde edilen gelir vergisinden mahsup edilemeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

NİTELİKLİ HİZMET PERSONELİNİN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLACAK

Diğer taraftan kanun ile nitelikli hizmet merkezleri ile ilgili düzenlemeler yer alıyor. Buna göre kanuna Türkiye'nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla 'nitelikli hizmet merkezi' tanımı ekleniyor. En az 3 ülkede faaliyeti olan ve yıllık hasılatının önemli bir bölümünü yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerinin Türkiye'de nitelikli hizmet merkezi kurabilmesinin önü açılıyor. Bu merkezlerde istihdam edilecek nitelikli personel için de önemli vergi avantajı getiriliyor. Nitelikli hizmet personeli ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan merkezde ise bu istisna tutarı 5 kata kadar uygulanacak. Mevcut asgari ücret istisnasıyla birlikte değerlendirildiğinde toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katı oranında önemli bir vergi avantajı sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının görüşünü alarak bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Ayrıca ihracatçı kurumlara uygulanan yüzde 25'lik Genel Kurumlar Vergisi yüzde 9'a indiriliyor. Kanun ile İstanbul Finans Merkezi ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Katılımcılarının transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara yönelik indirim oranı da yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılıyor. İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyet gösteren kurumlar içinse transit ticaret kazançlarının yüzde 95'i vergi dışı bırakılacak. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin hizmet ihracat kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi süresini 2031'den 2047'ye kadar uzatılıyor. Katılımcı finansal kuruluşların finansal harçlardan muafiyet süresi, 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.

YURT DIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZLER 31 TEMMUZ 2027'YE KADAR EKONOMİYE DAHİL EDİLEBİLECEK

Kanuna göre vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla, gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka ve ilgili kurumlara bildirilerek ekonomiye kazandırılacak. Bu kapsamda bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda adlarına açılan hesaplara transfer edilmesi veya yurt dışından fiziki olarak getirilenlerin bu hesaplara yatırılması gerekecek. Fiziki olarak yurt dışından getirilen varlıkların yurda getirildiği Gümrük İdaresine yapılacak beyana ilişkin belgeler ile tevsik olunacak. Gümrük İdaresi, bu kapsamda aldığı beyanları, alındığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek.

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi 2 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

