Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak

Yüksek yargıdaki seçimler hız kesmiyor. Anayasa Mahkemesi başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi sonrasında bir sandık da Yargıtay'da kuruldu.
Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün başlanan 5 adaylı seçimlerde 3'ncü turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazken, 4. tur seçimi için gözler bugüne çevrilmişti.
Bugün gerçekleşen 4 ve 5. tur seçimlerinde de kazanan çıkmazken, yapılan açıklamada bugün bir başka seçim yapılmayacağı ve seçime yarın 6. tur oylamasıyla devam edileceği ifade edildi.
Seçim, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk arasında geçecek. 6. tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
İlk turda alınan oylar:
Yargıtay Başkanı Akarca: 88
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70
Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50
12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47
2. turda alınan oylar:
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94
Yargıtay Başkanı Akarca: 82
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74
Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46
12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36
3. turda alınan oylar:
Yargıtay Başkanı Akarca: 110
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 96
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 96
Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 22
12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 10
4. turda alınan oylar:
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 125
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 105
Yargıtay Başkanı Akarca: 96
5. turda alınan oylar:
Yargıtay Başkanı Akarca 105
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy
21.01.1963 tarihinde Şirvan'da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanınca 18.05.2015 tarihinde birinci kez, 21.05.2019 tarihinde ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24.03.2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
1966'da yılında Antakya'da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Ömer Kerkez mezuniyetin ardından Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Kerkez, 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi başkanlığı için yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Ömer Kerkez, dairenin yeni başkanı oldu.
Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak bu alanda eğitim almıştır. Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlamıştır. Meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapmıştır. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştır. Yargıtay'daki kariyeri boyunca önemli görevlerde bulunan Şentürk, aynı zamanda dairede en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. 2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir. Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.
Son Dakika › Politika › Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak - Son Dakika
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Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
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