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Yargıtay'ın AYM kararına siyasilerden tepki geldi - Son Dakika

Yargıtay'ın AYM kararına siyasilerden tepki geldi

Yargıtay\'ın AYM kararına siyasilerden tepki geldi
08.11.2023 23:24

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı. Daire ayrıca, Can Atalay için hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu karara Türkiye Barolar Birliği, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve TİP ile beraber birçok partiden tepki geldi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Yaşananlara siyasi partilerden art arda tepkiler geldi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI: YAZIK ÇOK YAZIK

Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin suç duyurusunda bulunmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler birbirini çelmeleyemez." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına siyasilerden peş peşe tepki geldi

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜL: ENDİŞE VERİCİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise kararla ilgili olarak, "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir. Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir. Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir." dedi.

Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına siyasilerden peş peşe tepki geldi

CHP LİDERİ ÖZEL: BU, ANAYASAL DÜZENE KALKIŞMA GİRİŞİMİDİR

Söz konusu karara CHP Genel Başkanı Özgür Özel sert tepki göstererek, "Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına siyasilerden peş peşe tepki geldi

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: ÜLKENİN ADALET KALELERİNE DARBE VURULMAKTADIR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımaması ve ihlal kararı yönünde oy kullanan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

Zorlu, "100 yıllık Cumhuriyetimizde maalesef vahim bir hukuk skandalı daha yaşanmıştır. Yargıtay, Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Oysa AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Yargıtay'ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması 'Artık Türkiye'de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı' anlamına gelir. Ne yazık ki mahkemeler vasıtasıyla hak, hukuk, adalet tesis edilmediği gibi siyasi iktidar eliyle ülkenin adalet kalelerine darbe vurulmaktadır." dedi.

Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına siyasilerden peş peşe tepki geldi

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Bu karar kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını bir kez daha rafa kaldırma girişimidir." diyen Zorlu, "Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve devletin de mahkemelerin de meşruiyet kaynağı Anayasamızdır. İktidarın gücünü pekiştirmek için hukuku bir araç olarak kullanmasına, AYM'yi itibarsızlaştırmasına ve mahkemeler eliyle gövde gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİP LİDERİ ERKAN BAŞ: DARBE GİRİŞİMİ

Konuya ilişkin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa'nın açık ve net hükmüne rağmen "AYM kararına uyulmaması" kararı alması açıkça anayasayı çiğneme girişimidir. Herhangi bir makamın, "Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz" açıklaması yapması, üstelik Anayasa'ya ve yasalara uygun olarak aldıkları bir karar nedeniyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yetmezmiş gibi bir de TBMM'yi tehdit etmesi açık bir darbe girişimidir! Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi partileri bu paralel yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum. Merkez Yürütme Kurulumuz birazdan bu konu hakkında görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır."

Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına siyasilerden peş peşe tepki geldi

İNCE: SÖZÜN VE HUKUKUN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabından yaptığı tek cümlelik "Sözün ve hukukun bittiği yerdeyiz." paylaşımıyla söz konusu karara tepki gösterdi.

Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına siyasilerden peş peşe tepki geldi

DAVUTOĞLU: BUNUN ADI DARBEDİR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise açıklamasında, "Bunun adı darbedir. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının başka izahı olamaz. Bu karar demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına siyasilerden peş peşe tepki geldi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının ardından; "Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı Anayasa'yı yok sayarak Anayasa Mahkemesi'ni fiilen ortadan kaldırma çabasından ibarettir. Kararın hukuken değerlendirilebilecek hiçbir yanı bulunmamaktadır. Birliğimiz tarafından Anayasa'yı yok sayan ilgili daire üyeleri bakımından 'görevden el çektirmeye davet' yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na yarın itibarıyla gerekli başvuru yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına siyasilerden peş peşe tepki geldi


Abdullah Aydemir
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Son Dakika Politika Yargıtay'ın AYM kararına siyasilerden tepki geldi - Son Dakika


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