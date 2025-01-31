Yaşlılar İçin Eğitim Projesi: Tazelenme Üniversiteleri

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl itibarıyla 17 Tazelenme Üniversitesi'nde 6 bin 320 yaşlımıza eğitim veriliyor. Protokol imzaladığımız 9 üniversite ise 2025-2026 öğretim yılında eğitime başlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusun arttığına, bugün yüzde 10,2 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olmasının beklendiğini belirtti. Bakan Göktaş, açıklamasında, "Bu tabloyu göz önünde bulundurarak, yaşlı bireylerin yaşa bağlı farklılaşan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız 'Yaşlanma Vizyon Belgesi' ve bunun doğrultusunda hayata geçirilecek faaliyetleri içeren 'Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle hayat boyu öğrenme kapsamında yürüttüğü temel çalışmalardan biri olan ve uluslararası alanda 3'üncü yaş üniversitesi olarak bilinen '60 + Tazelenme Üniversitesi Projesi' ile yaşlıların aktif, sağlıklı yaşlanmasını desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, "Proje kapsamında bu yıl itibarıyla 17 Tazelenme Üniversitesi'nde 6 bin 320 yaşlımıza eğitim veriliyor. Protokol imzaladığımız 9 üniversite ise 2025-2026 öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürüyor. Böylece 26 üniversitemizde yaşlılarımız üniversite sıralarında eğitim alabilecek" dedi.

'60 YAŞINI DOLDURAN HER BİREY BAŞVURABİLİYOR'

Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan 'Tazelenme Üniversiteleri'nde ücretsiz hizmet verildiğini ve 60 yaşını dolduran her bireyin başvurabildiğini belirten Bakan Göktaş, eğitimlere ilişkin şunları ifade etti:

"Tazelenme Üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyler, yaşlılık dönemiyle gelen biyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişim süreçlerine hazırlanıyor. Uygulama, kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim modelinden oluşuyor. Dersler ise ağırlıklı olarak sağlık ve temel bilimler yanında bilişim teknolojileri, ekonomi, hukuk ve kişisel gelişime yönelik branşlardan oluşuyor. Ayrıca erken saatte alanında uzman öğretim elemanlarının gözetiminde fiziksel aktiviteler yapılıyor."

'Tazelenme Üniversiteleri'ni, Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını aktaran Bakan Göktaş, "Çünkü inanıyoruz ki her yaşta öğrenme ve öğretme süreci, merak duygusunu canlı tutarak her bireyin hayatına değer katar. Öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlayan bu projede, üniversite kampüslerinde gençler ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelmesi, sadece bilgi ve deneyim paylaşımını değil, aynı zamanda kuşaklar arasında güçlü bağlar kurarak toplumsal bir dayanışma örgüsü oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

TAZELENME ÜNİVERSİTELERİ

2024-2025 öğretim döneminde Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs Girne Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde bakanlıkla iş birliği halinde eğitimler devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ise 2025-2026 öğretim yılı içerisinde eğitime başlamak üzere hazırlıklarına devam ediyor.