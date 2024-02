Suat Kılıç: Alternatif Yeniden Refah Partisi, Ankara için bir seçenektir

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, "Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için alternatif olduğunu biliyorum. Alternatif Yeniden Refah Partisi'dir. Alternatif Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç'tır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Antalya'da meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. İsrail'in Gazze'de 'güvenli bölge' olarak tanımlanan Refah Bölge'sinde katliam yaptığını söyleyen Kılıç, "Refah bölgesinde ilkel toplama kamplarında sıkışan milyonların üzerine bomba yağdırıyorlar. İsrail, Refah'ta sıkıştırılan masum Gazzeliler için ölüm emri verdi. Bu ölüm emri, baş destekçileri ABD ve İngiltere'nin bilgisi ve himayesinde verilmiştir. Hedef, öldürerek azaltmak ve Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırarak Yahudi işgalcilerin yerleşimine açmaktır" ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının, Gazze konusunda sessiz kaldığını vurgulayan Kılıç, İsrail'e yönelik tepkilerin Hollanda ve Güney Afrika'dan geldiğini ifade etti. Doğu Türkistan'da Uygur halkına 'Çin işkencesi' uygulandığını sözlerine ekleyen Kılıç, "Doğu Türkistan'da etnik soykırım yapılıyor. Çin yönetimi tarafından sistematik İslamofobik saldırılar düzenleniyor. Doğu Türkistan'da yapılan kimliksizleştirme, dinsizleştirme, İslamsızlaştırma ve milliyetsizleştirmedir. Birleşmiş Milletleri, harekete geçmeye, önlem almaya, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı ve zulmü durdurmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Seçimden önce Ankara'da 18 lira olan motorin şu anda 45 lira"

Kılıç, akaryakıt yapılan zamlarına "Akaryakıt fiyatları maalesef yepyeni bir boyut kazandı" vurgusunu yaparak, "14 Mayıs 2023'te yani milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu gününde 1 litre mazot Ankara'dan 18 lira 9 kuruş. Bugün 1 litre mazot Ankara'da 45 lira 9 kuruş. İstanbul'da bir litre mazot bugün 44 lira. Otuz dört kuruş. İzmir'de 45 lira otuz kuruş. Nereden? Nereye diyebileceğimiz çarpıcı bir örnekle karşı karşıyayız. Mayıs'ın on dördünden şubatın on üçüne bir litre motorin Ankara'da 18 liradan, 45 liraya yükselmiş durumda. Yılbaşından bu yana gelen zam yüzde 19 seçimden bu yana bir litre mazota yapılan zam yüzde 125. Açıklanan yıllık enflasyon rakamı yüzde 65'ler düzeyinde bir yılı bile tamam on ay gibi bir devre içerisinde mazotun litresine gelen zam yüzde 125. 18 liradan 45 liraya, ulaşım sektörü bu zammı taşıyamaz. Nakliye sektörü bu zammı taşıyamaz. Akaryakıta gelen hayata iğneden ipliğe yansıyacak. Sonunda da enflasyon rakamlarına yansıyacak. TÜİK enflasyonu olduğu sürece problem yok denilebilir. Ama öyle değil maalesef hayatın gerçeği. Markete, bakkala, manava, kasaba girdiğinde vatandaşımız birebir hayatın gerçeğiyle yüzleşiyor" diye konuştu.

"En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır"

Suat Kılıç, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini savunarak, emeklilerin fiyat artışlarından olumsuz etkilendiğini kaydetti. Kılıç, en düşük emekli maaşının bugün 10 bin lira düzeyinde olduğunu dile getirerek, "Ocak ayının enflasyonu, emekli maaşlarından önemli bir miktarı aldı, götürdü. Akaryakıt zamlarıyla birlikte anlaşılıyor ki, şubat ayı enflasyon rakamı da ocak ayının gerisinde kalmayacak. Hal böyle olunca günden güne satın alma gücü eriyen bu ücretlerle emeklilerin hayatını sürdürebilmesi mümkün değildir. Hele ki kendi evi olmayan, kirada oturmak zorunda kalan emekli için çifte şok durumu var. Çünkü ülkemizde kira fiyatları da maalesef henüz tam manasıyla kontrol altına alınabilmiş değil. Kademeli emeklilik staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdik. Teklifimiz TBMM'de beklemede. Hükümet tarafından iktidar partilerinden beklentimiz bu teklife destek vermeleri ve emeklilikte adalet bekleyenlerin nefes alabileceği huzurla uyuyabileceği bir Türkiye'nin inşası için sorunu çözme yönünde harekete geçmeleridir" şeklinde konuştu.

Kılıç, nafaka mağdurlarıyla ilgili kanun tekliflerinin TBMM'de beklemede olduğunu kaydetti. Kılıç, verilen kanun teklifinin, eşlerin birbirine ilişkin nafaka yükümlülüğünü 5 yılla sınırlandırdığını dile getirdi.

Suat Kılıç Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalara başladığını sözlerine ekleyerek, "Ankaralı Refah Partisi eliyle yapılan belediyecilik hizmetlerini biliyor Ankaralı Refah'ı tanıyor, inşallah 31 Mart'ta sandıktan çıkacak netice sonrasında Ankaralıya Yeniden Refah Belediyeciliğini de tanıtma imkanını bizler yakalamış olacağız. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da, büyükşehir belediye başkanlığını kazanacağına inanıyorum. Yeniden Refah Parti'mizin Ankara'da geçmişte olduğu gibi birçok ilçe belediyesini de kazanacağına inanıyorum. Ankara'mızın milli görüş belediyeciliğine ilgi duyduğunu, özlem duyduğunu biliyorum. Ankara'nın geri kalan hizmetleri için, yitik yılları için, kayıp zamanları için çözümün, çarenin Yeniden Refah'ta olduğunu biliyorum. Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için alternatif olduğunu biliyorum. Alternatif Yeniden Refah Partisi'dir. Alternatif Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç'tır. Alternatif ilçelerde Yeniden Refah Partisi'nin ilçe belediye başkan adaylarıdır. Çok iyi bir belediye yönetimi ortaya koyacağız. Şeffaf belediyeciliği gerçek anlamda göreceksiniz. Halka hizmetkarlığı gerçek anlamda göreceksiniz. Kızılay'ın üzerindeki grip toz bulutlarının ve kirli gazların Ankara'dan temizlendiğini göreceksiniz. Ankara'nın musluklarından, içilebilir kalitede içme suyu aktığını göreceksiniz ve kısa bir süre içerisinde Ankara'nın cadde ve sokaklarında delik asfalt kalmadığını göreceksiniz. Bambaşka bir Ankara göreceksiniz, enerjisi yüksek bir Ankara göreceksiniz. Genç Cumhuriyetimize, genç başkent ruhunu yansıtan bir Ankara'da yaşama fırsatını sizlere sunacağız" dedi. - ANKARA