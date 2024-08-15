Yeniden Refahlı büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Fatih Erbakan'dan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refahlı büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Fatih Erbakan'dan açıklama geldi

Geniş Video İzle

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını yanıtladı. Erbakan, "Kasım Gürpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında, böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz." dedi.

15.08.2024 17:39  Güncelleme: 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin, "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi'nin genel merkezinde gerçekleşen ziyarette heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından Erbakan ve Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

"SİYASETEN UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE OPERASYON VE TRANSFERLER YAPILDI"

Erbakan yaptığı konuşmada, "Yeniden Refah Partimizin seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla birtakım baskılarda bulundu. Buralar daha ziyade küçük yerleşim merkezleri, beldeler, küçük ilçeler. İktidarın kamunun desteği ve yardımı gerçekten de buralarda önemli. Ancak bunları bir baskı aracı olarak maalesef kullandılar." ifadelerini kullandı. Erbakan, Yeniden Refah Partili belediyelerin elindeki avantajların alındığını savunarak, "İmkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve milletin iradesine rağmen siyaseten uygun olmayan bir şekilde operasyon ve transferler yapıldı. Yeniden Refah Partimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz." dedi.

"GÜLPINAR ŞU ANDA YENİDEN REFAH PARTİMİZİN ÜYESİ"

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını da yanıtlayan Erbakan, "Kasım Bey, Murat Kurum'la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Çünkü Anadolu'nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanımıza bile bu kadar operasyon yapılıyorken, Kasım Gürpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında, böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemekten dolayı pişman mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Erbakan, "Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman 'bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması, Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refahlı büyükşehir belediye başkanı AK Parti\'ye mi geçiyor? Fatih Erbakan\'dan açıklama geldi
Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Gülpınar, ankara, Refah, Basın Toplantısı, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refahlı büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Fatih Erbakan'dan açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Metin Celik: Bu adam gerçekten Erbakan'ın oğlumu? 3 0 Yanıtla

17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 19:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refahlı büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Fatih Erbakan'dan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement