Yeniden Refah'tan 'ittifak' çıkışı: "Dengeli tekliflere açığız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç:

"Cumhuriyet Halk Partisini kınıyoruz"

"Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ile birlikte demlenmeye devam etmektedir"

"CHP'nin bildiriyi imzalamaması anlaşılabilir bir durum değildir"

"Terörist başına sayın diyenler milletvekili olamaz"

"Milletin vergilerinin askerlerimize mermi olarak dönmesini reddediyoruz"

"İsveç'in NATO üyeliğini onaylamıyoruz"

"İnsanlarımız açlık sınırına mahkum kalmamalı"

"Can Ataklı kimsin sen"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "AK Parti ya da başka bir partinin Yeniden Refah Partisi ile ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil ve dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisini kınıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'tan gelen şehit haberleri dolayısıyla üzgün olduklarını ve terör örgütü PKK ile tüm terörist faaliyetleri lanetlediklerini belirten Kılıç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütlerini ve terörist faaliyetleri lanetleyen bildiriye imza koyma konusunda ortaya net ve kabul edilebilir bir tavır koyamayan Cumhuriyet Halk Partisini kınıyoruz" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ile birlikte demlenmeye devam etmektedir"

CHP'yi teröre karşı net tavır koyamamaktan dolayı eleştiren Kılıç, "Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ile birlikte demlenmeye devam etmektedir. Bu tavır doğru bir tavır değildir. Her zaman ifade ettik. Türkiye'nin tek meselesi iktidar meselesi değildir. Türkiye'nin tek problemi, iktidarın eksikleri, yanlışları kusurları değildir. Türk siyasetinin iktidar kadar önemli bir diğer problemi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet görevini ifa edemiyor olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin bildiriyi imzalamaması anlaşılabilir bir durum değildir"

TBMM'de CHP'nin milletten yana bir tavır koyamadığını dile getiren Kılıç, "Vatandan, milletten, devletten ve anayasadan yana tavır koyan tüm parti grupları, terör karşıtı bildiriyi imzalarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun dışında kalması anlaşılabilir bir durum değildir. Bu vesileyle devletimizin Irak ve Suriye'deki terör yuvalarını yerle bir etmesini istiyor ve bekliyoruz. Terörle mücadelede operasyonlarına devam eden kahramanlarımızın da ayağına taş değmemesini diliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Terörist başına sayın diyenler milletvekili olamaz"

Mecliste terörist başı Abdullah Öcalan'a 'sayın' diyen milletvekilleri olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını anlatan Kılıç, "Bebek katilinden Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sayın diye söz edenleri milletvekili olarak görmüyor, tanımıyor, kabul etmiyoruz. Terörist başına sayın diyenler milletvekili olamaz. Devletimizden milletvekili maaşı alamaz. Türkiye artık bu tiyatroyu sonlandırmak mecburiyetindedir. 12 şehidimizin yüreklerimizi yangın yerine çevirdiği bugün de harekete geçmeyen yargı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir" şeklinde konuştu.

"Milletin vergilerinin askerlerimize mermi olarak dönmesini reddediyoruz"

Bölücü terör örgütü PKK'yı lanetlemeyen DEM Parti'ye tepki gösteren Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu parti 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti devletinden seçim yardımı alarak 658 milyon Türk Lirası alacak. Bu paranın ne kadarı da kampanyaya gidecek bilmiyoruz. Devletin kesesinden milletin kesesinden millete düşmanca faaliyetler ve saldırılar içerisinde olanların finanse edilmesini istemiyoruz. Milletin vergilerinin askerlerimize mermi olarak dönmesini reddediyoruz. Bu konuda devleti bütün kurumlarıyla birlikte vazifeye davet ediyoruz."

Anayasa Mahkemesi'nden, DEM Parti hakkında gereken yaptırım kararlarını almasını beklediklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, anayasayı ayaklarının altında çiğneyen bu zihniyete karşı gereken yaptırımları harekete geçirmek için daha neyi beklemektedir? Anayasa Mahkemesi, anayasayı koruyamadığı takdirde devleti koruma görevinin gereklerini yerine getirmemiş olacaktır. Bu vesileyle Anayasa Mahkemesi, terör propagandası, terörist faaliyetler ve terör örgütleriyle iltisaklı, içli dışlılık meseleleri ile ilgili daha gerçekçi davranışlar içerisinde olmaya davet ediyoruz."

"İsveç'in NATO üyeliğini onaylamıyoruz"

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğine dair yapılacak oylamada Yeniden Refah Partisi milletvekillerinin hayır oyu kullanacağını kaydeden Kılıç, "İsveç'in NATO üyeliğini onaylamıyoruz. İsveç'i NATO'da görmek istemiyoruz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO'ya üyeliğine ret oyu vereceğimizi şimdiden peşinen ve alenen ifade ediyoruz" diye konuştu.

"İnsanlarımız açlık sınırına mahkum kalmamalı"

Asgari ücret konusunda bir belirsizlik olduğunu dile getiren Kılıç, "Hükümetin asgari ücreti belirlerken, açlık sınırının altında kalmayacak bir rakamı baz alması ve bunun üstüne çıkmasını kendilerinden bekliyoruz. Barışçıl bir çalışma hayatı için insanlarımızın açlık sınırına mahkum kalmaması için bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır" ifadelerine yer verdi.

"Can Ataklı kimsin sen?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı'ya tepki gösterdi. Kılıç, "Bir şehit babasının daha ne demesini bekliyorsun? Can Ataklı kimsin sen? Biz bize yakışanı söylemekle mükellef olduğumuz için sözü burada kesiyorum ama şehit babasına 'kimsin lan sen' diyen Can Ataklı, bağımsız Türk yargısına bu cümlenin hesabına vermelidir" şeklinde konuştu.

Kılıç, AK Parti'den gelen bir davet üzerine Yeniden Refah Partisi heyetinin yerel seçimlerde ittifak yapmak konusunda bir takım görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Ön görüşme yapıldığına dikkati çeken Kılıç, bu hafta içerisinde AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi'ne iadeyi ziyarette bulunacağını belirtti.

"Dengeli tekliflerle gelmelerini öneriyoruz"

Yeniden Refah Partisi ile iş birliği yapmak isteyen siyasi partilerin eşit ve adil şartlarda dengeli bir iş birliği teklifinde bulunması gerektiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi olarak eşit ve adil şartlarda dengeli bir iş birliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ederim. İş birliği teklifi Yeniden Refah Partisi'nin gücünü görmezden gelmek, önemsememek, eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür edecek olursa en baştan açıkladığımız gibi kendi adaylarımızla tüm illerde kendi logomuzla yarışma kararlılığımızın da arkasındayız. AK Parti ya da başka bir partinin Yeniden Refah Partisi ile ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil ve dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz. Yani belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğinin idrakinde olmalarında fayda var."