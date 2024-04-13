YSK, 22 seçim bölgesindeki itirazları karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde 7 siyasi partinin 1 il 21 ilçe olmak üzere toplamda 22 seçim bölgesinde yaptığı itirazları karara bağladı.
Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 15.00'da toplanan kurul, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, 7 siyasi partinin 1 il 21 ilçe olmak üzere toplamda 22 seçim bölgesi için yaptığı itirazları sonuçlandırarak, verilen kararları açıkladı.
Buna göre AK Parti'nin; Isparta Senirkent ilçesinde, belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yeniden seçime gidilmesi, Erzincan Refahiye ilçesinde, il genel meclisi seçimlerinin iptali ve yeniden seçime gidilmesi, Balıkesir'in Manyas ve İrvindi ilçelerinde oyların yeniden sayılması, Diyarbakır Kayapınar ilçesi için mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olana mazbatanın verilmesi talepleri reddedildi.
Ayrıca yine AK Parti'nin Yozgat Kadışehri ve Kütahya Emet ilçeleri için yaptığı olağanüstü itirazlar da kurul tarafından reddedildi.
CHP'nin; Karaman'ın Ayrancı İçesinde oyların yeniden sayılması ve Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığı için seçimlerin iptali taleplerini reddedildi.
Kurul, yine CHP tarafından, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yapılan seçimlerde CHP'li adayın mazbatasının iptal edilmesi ve seçimlerde ikinci olan adaya mazbatanın verilmesi kararına ilişkin tam kanunsuzluk nedeniyle yaptığı olağanüstü itiraz da reddedildi.
MHP'nin Kütahya seçimlerinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi üzerine yaptığı olağanüstü itirazın yanı sıra, Yozgat Yerköy ilçesinde, belediye başkanlığı için seçimlerin iptali ve Bayburt Aydıntepe ilçesinde il genel meclisi oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.
Ordu'nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini talep eden İYİ Parti'nin itirazları da kurul tarafından reddedildi.
Yeniden Refah Partisi'nin Mardin Ömerli'de oyların yeniden sayımı, Kahramanmaraş Onikişubat ve Bitlis Güroymak ilçelerinde belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yeniden seçime gidilmesi talepleri reddedildi.
DEM Parti'nin Hakkari Şemdinli ve Mardin Midyat seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi, Batman Gercüş'te ise oyların yeniden sayımı üzerine yaptığı itirazlar reddedildi.
Ayrıca Batman'ın Sason ilçesinde Saadet Partisi'nin seçimlerin iptali üzerine yaptığı itiraz da reddedildi. - ANKARA
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