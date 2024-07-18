Yunan şarkıcı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı indirilmeyince konsere çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yunan şarkıcı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı indirilmeyince konsere çıkmadı

Geniş Video İzle

Çeşme'de düzenlenen bir yardım konserinde sahne alacak olan Yunan sanatçı Despina Vandi, Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini isteyince kriz yaşandı. İsteği reddedilen Vandi, konsere çıkmaktan vazgeçti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hiçbir gücün bayrağı ve Atatürk'ün posterini indiremeyeceğini belirtti. Konseri izleyenler ise İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı söyleyerek tepkilerini gösterdi.

18.07.2024 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi öncülüğünde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararı için düzenlenen konserde sahne alacak olan Yunan sanatçı Despina Vandi, sahnede olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini isteyince kriz yaşandı. İsteği yerine getirilmeyen Vandi, konsere çıkmaktan vazgeçti. Konuyla ilgili sahneden açıklamada yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiç bir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Hanımefendi, ivedilikle bu şehrin sınırlarını sakinlik ve sükunetle terk etsin. Dilerim bir daha gittiği hiç bir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş ve onun sembolü olan bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez." dedi.

Çeşme'de düzenlenen Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi öncülüğünde eğitim yararına verilen konserde bayrak krizi yaşandı. Konserde sahne alacak olan Yunan sanatçı Despina Vandi, TEV İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Soybayraktar tarafından yapılan açıklamada son dakikada elde olmayan nedenlerle sahneye çıkamadığını belirtti. İddiaya göre Vandi, sahnede asılı olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini istedi. Bu isteği reddedilen şarkıcı, sahneye çıkmaktan son anda vazgeçti. Vandi'nin Atatürk ve Türk düşmanı olmadığını, ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirttiği öğrenildi.

BAŞKAN DENİZLİ: HİÇ BİR GÜÇ NE ATATÜRK POSTERİNİ NE DE BAYRAĞIMIZI İNDİREMEZ

Konuyla ilgili sahneden konuklara açıklamada bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bu bir yardım konseri, burada hiç bir yardım kuruluşu ve belediyenin menfaati yok, olamaz da. Çünkü bu çocuklar için, eğitim için verilen bir konser. Bu düşünceyle, Ata'mızın 'dostluk ve ebedi kardeşlik', yani savaşları zaruri olmadıkça cinayet olarak gören bir liderin sözleri bunlar. Eğitime, bu hayatta en çok kıymet veren liderin sözleri bunlar. Bu inançla TEV ekipleri bize geldiğine Despina Vandi'ye de sahne vermek istediler. Biz de elimizden geldiğince destek olduk. Sonra sahneye çıkmayacakmış dediler. Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk posterinin inmesini istiyormuş." diye konuştu.

Bu açıklamalara konsere gelenler tepki gösterince Başkan Denizli, "Kendisini yuhalamayın, güzel nefesinizi yoracağınız bin insan olmadığını düşünüyorum." dedi.

'BAYRAK, MİLLETİN ONURUDUR'

Açıklamasına devam eden Denizli, Atatürk'ün bir anısına yer vererek, "Bayrak milletin onurudur. İzmir işgal altındayken, Yunan generallerin ayaklarının altına Türk bayrağını sererlermiş. İzmir işgalden kurtulduktan sonra ve askerlerimiz İzmir'i özgürleştirdikten sonra Atatürk konutuna çıkarken ayaklarının altına Yunanistan bayrağı sermişler. Demiş ki, 'Hiç bir milletin bayrağı ayaklar altına alınamayacak kadar kıymetlidir.' dedi. Biz bu toprakları kazanmak için çok şehit verdik. ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan insanlar topluluğuyuz. Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiç bir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Hanımefendi, ivedilikle bu şehrin sınırlarını sakinlik ve sükunetle terk etsin. Dilerim bir daha gittiği hiç bir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş ve onun sembolü olan bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur, bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Ben hanımefendi adına utanıyorum." İfadesini kullandı.

Konsere gelen izleyiciler daha sonra hep bir ağızdan İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi.

Yunan şarkıcı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı indirilmeyince konsere çıkmadı
Kaynak: DHA

Despina Vandi, Lal Denizli, Denizli, İzmir, Çeşme, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunan şarkıcı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı indirilmeyince konsere çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
20:43 TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
21:59 Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’yı PFC Arda Kardzhali 1924’e kiraladı Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı
21:28 Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu
20:32 Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:09 FBI’ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı FBI'ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 01:08:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yunan şarkıcı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı indirilmeyince konsere çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement