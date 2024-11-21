Yusuf Ziya Yılmaz\'dan Muhalefete Sert Eleştiriler

Politika

AK Partili Yılmaz'dan muhalefete eleştiri: "Bunların memlekete hizmet gibi derdi yok"

İZMİR - AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz "Muhalefet ne yapıyor? İçişleri Bakanımıza meclis girişindeki kabalıklarını gördük. Niyeti hizmet olmayanlar bunu yapar. Bunların memlekete hizmet gibi derdi yok" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından, son yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek ve güncel konuları ele almak amacıyla basın toplantısı düzenlendi. İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sabah Ankara öğlen Muğla'da bir siyasi çalışma ile bölgedeydik. Muğla'da da buraya benzer bir çalışma yaptık ve hemen İzmir'e geldik. 31 Mart 2024 seçimlerinde Muğla'da da ama daha da önemlisi İzmir'de olduğu gibi teşkilatımız büyük bir gayret ortaya koydu. Arzu ettiğimiz sonucu alamadık ama alamayışımız demek arkadaşlarımıza 'elinize sağlık' dememizi engellemiyor. Elinize sağlık demekten de öte onlara müteşekkiriz. Ramazan ayında oruç ağızlarıyla, onlar kim bilir bir aracın arkasında bir şişe su ile oruç açtıkları bir kampanya yürüttüler" diye konuştu.

"'Milletimizin dediği doğrudur' dedik"

Beklenilen sonucun alınmamasının gerekçelerini milletin sandıkta söylediğini ifade eden Yılmaz, "Biz milletimizin sandıkta söylediğini en iyi okuyan, mazeret katmaksızın 'milletimizin dediği doğrudur' dedik. Demek ki daha çalışmamız gerektiğini, daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini anladık. 31 Mart'ı takip eden birkaç günde yine yollara düştük, sanki yeniden seçim varmış gibi. Bütün illerimizi ziyaret ediyorum ve bu duygu, düşüncelerimi anlatıyorum. Arkadaşlar kongre hazırlıkları içerisindeler. Ben de bir durum değerlendirmesi yapmak ve önümüzdeki siyaset stratejisini istişare etmek istedim" ifadelerine yer verdi.

"Bunların memlekete hizmet gibi derdi yok"

Seçim dönemine ilişkin de konuşan Yusuf Ziya Yılmaz, şunları kaydetti:

"Seçimin üzerinden 7 ayı aşkın bir süre geçti. Gecemiz gündüzümüz yok. Milletimize hizmet için koşuyoruz. Hiçbirimizin makam ve mevki derdi yok. Partimizin her kademesi, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Muhalefet ne yapıyor? Meclis'te ne yaptıklarını gördünüz. İçişleri Bakanımıza meclis girişindeki kabalıklarını gördük. Niyeti hizmet olmayanlar bunu yapar. Tarlada izi olmayanın harmanda göz olmaz. Bunların memlekete hizmet gibi derdi yok. Onlar bol bol tezahürat yapıyor, laf konuşuyorlar. Dünyanın bu kadar sıcak çatışmalar içerisinde olduğu, Kuzeyimizde 'nükleer saldırı bile olabilir' denilen ortamda, Güneyimizde bin bir türlü ayak oyununun olduğu, katil İsrail sürülerinin günahsız insanları öldürdüğü ortamda biz, ülkemizin birliğini sağlama konusunda sinerji ortaya koymamız gerekirsen dün yapılan yapılır mı?"

"49 Milyon TL'ye sahne kurulmuş, o paraya sahne kurulur mu?"

"Komedinin büyüğü yerel yönetimlerde" diyen Yılmaz, sözlerine şunları ekledi:

"Taraf kayırmalar, eş dost belediyeye yerleştirmeler, ekmeğinin peşinde olan temizlik işçisinin işine son verenler. 69 milyon lira bir konsere para harcanır mı? Biz kültür faaliyetlerine karşı değiliz. Bunun kültür neresinde? 49 milyona sahne kurulmuş, o paraya sahne kurulur mu? O parayla tanesi 6-5 Milyon TL olan raylı sistem vagonu, tramvay satın alınabilir."

"İzmir'imizin sorunlarını Ankara'ya taşıyacağız"

Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Ben yaz boyunca hem ilin vekili hem de yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak sahada yaptığımız çalışmaları genel merkezimize aktardık. Amacımız vatandaşın ne istediği ve yerel yönetimlerin ne verdiğiydi. İzmir yine hak ettiği hizmeti alamadı ama biz AK Parti İzmir olarak, inşallah önümüzdeki dönemde güçlü bir teşkilatlandırma yapısı ile İzmir'imizin sorunlarını Ankara'ya taşıyacağız. Buradaki problemler her gün Ankara ve Türkiye gündeminde, çok ciddi gündemler oluşturan sorunlarla manşet oluyor. İzmirli olarak bu durum bizi çok üzüyor. Ankara'daki hem bürokrasi hem bakanlıklarda her gün bir İzmir konusu vardı. Çünkü İzmir'de yapılmayan bir hizmetle karşı karşıyayız. Bizler hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti MKYK üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Safa Narlı, AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan katıldı.