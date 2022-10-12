Ümit Özdağ defalarca görüştüğü Mehmet Ali Çelebi'nin Zafer Partisi'ne geçmek istediğini iddia etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV ekranlarında yayınlanan "Çalar Saat" programına konuk oldu. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ'ın hedefinde ise dün AK Parti'ye geçtiğini açıklayan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi vardı.

GİZLİ GÖRÜŞMEYİ CANLI YAYINDA İLK KEZ AÇIKLADI: 3 KEZ BULUŞTUK

Çelebi'nin kendisinin siyasetteki en büyük hayal kırıklıklarından biri olduğunu belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, " Memleket Partisi'nden ayrıldıktan sonra (İlk kez açıklıyorum kamuoyunda) kendisiyle 3 kez Anadolu Kulübü'nde sohbet ettik. Ben de Zafer Partisi'ne davet etmiştim, o da kabul etmiş ve mayıs ayında geleceğini söylemişti. Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Burada Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği mücadelesi veriliyor. Burada Türkiye'nin örtülü istilasına karşı bir direniş hattı, Sakarya'da mücadele eden Türk ordusu gibi tek direniş hattını oluşturmuş bir parti var, tabii öbür tarafta da iktidar çemberi üzerinden tekrar TBMM'ye girme kolaylığı var, Mehmet Ali Çelebi onu söyledi.

"GELMİŞ OLDUĞU NOKTA: ALLAH RAHMET EYLESİN"

Bana şunu söylüyordu 'Ya ben çok gencim, bir daha milletvekili olmasam ne olur, parti kurarım, Atatürk'ün mücadelesini veririm. CHP şu kadar az milliyetçi, Memleket Partisi bu kadar az milliyetçi.' Doğrusu gelmiş olduğu noktanın Allah rahmet eylesin diliyorum."

"SİYASETTE BU KADAR OYNAKLIK OLMAZ"

Sunucu İlker Karagöz'ün araya girerek sorduğu "Bir saniye efendim, ilk defa açıkladınız bunu. Mayıs ayında Mehmet Ali Çelebi, Zafer Partisi'ne geçeceğini size söyledi? Öncesinde 3 kez mi buluştunuz?" sorusuna Özdağ, "Evet 3 buluşmamada da aynı şeyi söyledi. 'İlkelerimiz bir, sizin gibi düşünüyoruz. Türkiye'nin en büyük meselesi hakikaten budur, sığınmacılar meselesidir' vesaire dedi. 'Ama bir geçiş dönemi olsun, bir partiden ayrılıp hemen bir başka partiye geçti olmasın' filan diye de ekledi. Siyasette bu kadar oynaklık ben Ortadoğu'da Talabani'yi tanıyordum. Keşke ölseydi de akıllarda kahraman kalsaydı" yanıtını verdi.