Bağcılar'da Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bağcılar'da Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Genç Kız Hayatını Kaybetti

16.07.2023 11:55

Bağcılar'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Ailesi hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu. Kızının ameliyat için verdiği 38 bin lira, kefen parası oldu. Olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.

BAĞCILAR'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren, hayatını kaybetti. 40 dakika sürmesi beklenen ameliyat sonrası kızlarını odasında bekleyen aile, ölüm haberiyle sarsıldı. Kızını toprağa veren baba hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu. Rojin Elveren'in ablası "Kardeşim bana, 'Abla ben çok güzel olacağım, zayıflayacağım. Sonra seni de ameliyat ettirelim' demişti, kardeşimin ameliyat için hastaneye verdiği 38 bin lira, kefen parası oldu" dedi.< Kağıthane'de bir restoranda kasiyer olarak çalışan Rojin Elveren (19) mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. 103 kilo olan ve başta ameliyata sıcak bakmayan ailesini ikna eden Rojin Elveren, iddiaya göre önce Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan bir kliniğe gitti. Burada görüştüğü doktora 5 bin lira kapora veren genç kız, Bağcılar'da bir hastaneye yönlendirildi. Mide küçültme ameliyatı için hastane yetkilileriyle görüşüp 38 bin lira karşılığında anlaşan Rojin Elveren, 12 Temmuz Çarşamba günü girdiği ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Hastane odasında kızlarının ameliyattan çıkmasını beklerken ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğulurken genç kızın cenazesi ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mide küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Rojin Elveren, 13 Temmuz Perşembe günü kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığında defnedildi. Rojin Elveren'in cenazesine katılan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.EKG çektirdik. Dahiliye doktoru kızıma sadece 'Alkol sigara kullanıyor musun' diye sordu. Sonra ameliyata elverişli diye gönderdiler. Herhangi bir test yapılmadan 40 dakika içinde kızımı ameliyata aldılar. Kızımı resmen orada öldürdüler. Hastane ve doktorun büyük ihmali var." dedi.Baba Elveren "Ameliyata alırken yarım saat sonra kızınızı odanızda görürsünüz dediler 1 buçuk saat geçti hala, kızım gelmedi. 2 saat sonra 3-4 doktor odaya gelerek bize "hastamızı entübeye aldık" dediler. 'Kanama olduğu için kalbi iki kere durdu. İlkinde kalbi çalıştırdık ama ikincide geri getirmek için şu anda müdahale ediyoruz. Başhekim de şu anda kızınızla ilgileniyor' dedi. Sonraki saatlerde 'Makinaya bağlı, uğraşıyoruz, çalışıyoruz' diye bizi sürekli oyaladılar. En sonunda polisler eşliğinde gelen doktorlar bize 'başınız sağ olsun' dediler. Sonra o hastanede çalışan başka bir doktorun polise 'kızın atar damarını patlatmışlar, doktorun büyük hatası var' dediğini duyduk. Kızım öldükten sonra doktorlar apar topar hastaneyi terk etmişler. Para için kızımı öldürdüler. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız lütfen bu işin peşini bırakmasın. Biz şikayetçi olduk davamızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Bağcılar'da Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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