Çocuklarda Yemek Seçme Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık
BBC

Çocuklarda Yemek Seçme Sorunu

Çocuklarda Yemek Seçme Sorunu
14.09.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukların yemek seçmesi normaldir, ebeveynler için ipuçları veriliyor.

Çocuğunuzla yemek bazen beslenmeden çok pazarlık gibi geliyorsa yalnız değilsiniz. İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, çocukların yarısından çoğu gelişimlerinin bir döneminde yemek seçme alışkanlıkları gösterecektir.

Çocuk ve bebek beslenme uzmanı Charlotte Stirling-Reed, CBeebies Ebeveyn Yardım Hattı'na bu durumla başa çıkmanın en iyi yolları hakkında konuştu ve kendinizi suçlamamanın önemli olduğunu söyledi.

"Bu, birçok çocuğun gelişiminin gerçekten normal bir parçası. Bu sorunla karşı karşıya olan çok sayıda aile var.

"Sadece siz varmışsınız gibi hissetmeyin çünkü öyle değil."

1. Bırakın onlar seçsin

Mantığa aykırı gibi görünse de Stirling-Reed, bir çocuğun ne yemek istediğini seçmesine izin vermenin aslında onu daha fazla şey denemeye teşvik edebileceğini söylüyor.

"Küçük çocuğunuz 'Bu yemeği yemek istemiyorum' diyorsa, ona 'Sorun değil' demek çok daha yardımcı bir tutumdur."

Çocuk büyüdükçe kendi kararlarını vermesi gerekir, bu nedenle bunu bastırmamak yardımcı olabilir.

"Çocuklar özerklik ister ve onlara 'bunu yemek zorunda değilsin' dememiz çoğu zaman bunu yemenin kendi tercihleri olduğunu düşünmelerini sağlayabilir."

Ayrıca, yemek saatlerini uzatmanın durumu daha da kötüleştireceğini söyleyerek, istedikleri zaman masadan kalkmalarına izin verilmesini öneriyor.

2. Yiyecekleri iyi ve kötü olarak sınıflandırmayın

Stirling-Reed, farklı gıdaları iyi ya da kötü olarak etiketlemenin, çocuğun yedikleriyle kurduğu ilişkiyi nihai olarak etkileyebileceğini söylüyor.

"Tarafsız olmaya çalışın. 'Bunu yersen ödül ya da ceza alırsın' demekten kaçının. Bunlardan herhangi biri çocuklar üzerinde gerçekten olumsuz bir etki oluşturabilir."

Uzman bunun yerine ebeveynleri çocuklara dengeyi öğretmeye teşvik ediyor.

"Farklı gıdalardan utanmamıza gerek yok, ancak bazı gıdaları diğerlerinden daha az sıklıkta yiyebiliriz.

"Neyin daha sağlıklı olduğu ya da olmadığı hakkında konuşmaz ama örnek olurdum, onlara ölçülü olmanın, çeşitliliğin ve dengenin ne demek olduğunu yaptıklarıma gösterirdim."

3. Keyif almayı öncelik haline getirin

Stirling-Reed, yemeği yemekten daha keyifli bir deneyim haline getirmenin dikkati sorundan uzaklaştırabileceğini ve çocukları yemek yemeye teşvik edebileceğini söylüyor.

Bu aynı zamanda çocukların masayı olumsuz bir yer olarak algılanmasını da önler.

"Bir kitap çıkarın ya da masada olmak istemelerini sağlayacak başka bir şey. Sonra da 'şimdi kitabı bir kenara bırakıp yemeğimizi yiyeceğiz' diyebilirsiniz.

"Ancak yemeğe odaklanmamaya çalışın. Yemek masasındaki zamanı eğlenceli hale getirmeye çalışın, onlarla bol bol sohbet edin."

4. İştaha dikkat edin

Bir çocuk bir yaşına geldiğinde büyümesi yavaşlamaya başlayabilir ve bu da iştahının azalmasına neden olabilir.

"İnişler ve çıkışlar olur. Nasıl biz her gün aynı iştaha sahip değilsek çocuklarımız için de aynı şey geçerli."

Bu konuda dikkatli olmanın önemli olduğunu söylüyor.

"Buna duyarlı beslenme deniyor, ne kadar yiyeceklerini belirlemelerine izin veriyoruz. Yani kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği gibi bir rutin belirliyoruz. Bu saatlerde hangi yiyecekleri sunacağımızı biz seçeriz ama ne kadar yiyeceğine onların karar vermesine izin vermeliyiz."

Çocuğunuz aktifse ve büyüyorsa, muhtemelen yeterince gıda alıyordur. Ama çocuğunuzun sınırlı beslenmesi konusunda endişeleriniz varsa veya başka duyusal sorunları olabileceğini düşünüyorsanız bunu doktorunuzla görüşebilirsiniz.

5. Onları dahil edin

Çocuğunuzu yemek hazırlığına ve yemeklere mümkün olduğunca dahil etmek, yemek konusunda daha maceracı olmalarına yardımcı olabilir.

Stirling-Reed, sofra kurmaya yardım etmek, karışımları karıştırmak, alışverişi birlikte yapmak ve hatta yemek hakkında okumak gibi basit aktivitelerin yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ayrıca çocuklara çok çeşitli yiyecekler sunulmasını tavsiye ediyor.

"Çocuklar aşinalığı sever. Yani tüm bu gıdalara ne kadar aşina olurlarsa, onları kabul etme olasılıkları da o kadar artar."

Bunun için çok zaman harcamanıza gerek yok. Kullanımı hızlı ve besin değeri yüksek gıda maddeleri seçilebilir.

"Öğütülmüş fındık, öğütülmüş tohumlar, bir avuç dondurulmuş meyve veya sebze gibi şeyler.

"Örneğin, konserve domates, mercimek ve dondurulmuş sebzeleri karıştırarak çok hızlı bir şekilde yemek yapabileceğiniz ürünlerle gerçekten sağlıklı, besin açısından yoğun bir makarna sosu hazırlanabilir."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Yemek Seçme Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı ifşa oldu Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı
Adana’da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı Adana'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı

10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:44:26. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklarda Yemek Seçme Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.