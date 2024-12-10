Elektronik Sigara Kullanımı Gençlerde Kanser Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Elektronik Sigara Kullanımı Gençlerde Kanser Riskini Artırıyor

Elektronik Sigara Kullanımı Gençlerde Kanser Riskini Artırıyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, elektronik sigaranın sigara kadar kanserojen olduğunu ve gençlerin daha erken yaşta kanser riski ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Kullanımın artması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

10.12.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
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SİGARA ve elektronik sigaranın kanser riski üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, gençlerde elektronik sigara kullanımının artmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Doç. Dr. Sakin, "Gerçekleştirilen geriye dönük çalışmalar, elektronik sigaraların da sigara kadar kansere yol açtığını, hatta bu ürünlerin daha erken yaşta akciğer kanserine neden olduğu tespit edildi. Elektronik sigara kullananlar, 10 yıl daha genç yaşta kanser riski ile karşı karşıya kalabiliyor" dedi.

Sigara ve elektronik sigaranın kansere yol açan risklerini anlatan Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, kanserojen etkiler taşıyan bu ürünlerin özellikle akciğer kanseri riskini artırdığını belirtti. Elektronik sigaranın da geleneksel sigara kadar tehlikeli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sakin, küçük hücreli akciğer kanserinin yüzde 90 oranında tütün dumanına bağlı olarak geliştiğini söyledi.

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Duman çıkaran tüm cihaz ve ürünlerin kanserojen olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sakin, "Sigara ve elektronik sigara, kanserojen ürünlerdir ve kansere yol açmaktadır. Özellikle akciğer kanserinin, sigara ve tütün dumanına maruz kalma ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanseri yüzde 90 oranında tütün dumanına bağlı olarak gelişmektedir. Elektronik sigara kullanımının giderek yaygın hale geldiğini görmekteyiz. Bu ürünler sigarayı bırakma amacıyla üretilmiş olsalar da aromalar ve kimyasal maddeler içermeleri nedeniyle gençler arasında popülerlik kazandı. Gerçekleştirilen geriye dönük çalışmalar, elektronik sigaraların da sigara kadar kansere yol açtığını, hatta bu ürünlerin daha erken yaşta akciğer kanserine neden olduğu tespit edildi. Elektronik sigara kullananlar, 10 yıl daha genç yaşta kanser riski ile karşı karşıya kalabiliyor" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ DUMAN ÇIKARAN TÜTÜN ÜRÜNÜ VE MAMULDEN UZAK DURMALIYIZ'

Elektronik sigara kullanan gençlerin yaklaşık yüzde 50'sinin normal sigaraya geçiş yaptığını ifade eden Doç. Dr. Sakin, "Bu durum hem sigara hem de elektronik sigara kullanmanın kanser riskini artıran ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Elektronik sigara, sigaraya göre daha tehlikeli ve daha erken yaşta kansere sebep olabiliyor. Her türlü duman çıkaran tütün ürünü ve tütün mamulünden mutlaka uzak durmalıyız. Sigara içmeye devam etmek, riski azalttığı halde, sigara içen bireylerin vücutlarının tamamen iyileşmesi uzun zaman alır ve riskler yıllar boyu devam eder. Sigarayı içmeyi bırakmak riski azaltıyor olsa da, ilerleyen yıllarda genç yaşta kanser vakaları görebileceğiz." dedi.

Kaynak: DHA

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