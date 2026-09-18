Göz Çizdirme Eskide Kaldı, Kişiye Uygun Lazer Dönemi Başladı - Son Dakika
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Göz Çizdirme Eskide Kaldı, Kişiye Uygun Lazer Dönemi Başladı

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Göz Çizdirme Eskide Kaldı, Kişiye Uygun Lazer Dönemi Başladı
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Veni Vidi Göz Çiğli/İzmir hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Helin Yaldız: “Bugün artık tek bir lazer yönteminden değil, kişinin göz yapısına göre değerlendirilen farklı teknolojilerden söz ediyoruz”

Veni Vidi Göz Çiğli/ İzmir hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Helin Yaldız: “Bugün artık tek bir lazer yönteminden değil, kişinin göz yapısına göre değerlendirilen farklı teknolojilerden söz ediyoruz”

Göz çizdirme” ifadesi yıllardır halk arasında miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarının lazerle tedavisini anlatmak için kullanılıyor. Ancak lazer teknolojileri geliştikçe, yıllar önce duyulan uygulamalarla bugün kullanılan yöntemler arasındaki fark da giderek büyüdü.

Veni Vidi Göz Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Helin Yaldız, günümüzde lazer tedavilerinde asıl önemli konunun belirli bir yöntemi seçmek değil, kişinin göz yapısına uygun yöntemin belirlenmesi olduğunu söylüyor.

“Göz çizdirme” sözü neden hâlâ kullanılıyor?

Dr. Helin Yaldız:

Bu ifade geçmişten gelen ve toplumda yerleşmiş bir tanımlama. Ancak teknik olarak gözü “çizmekten” söz etmiyoruz. Lazer sistemleri korneanın kırma gücünü değiştirmeyi amaçlayan kontrollü uygulamalardır. Günümüzde kullanılan teknolojiler ve uygulama biçimleri geçmiş yıllara göre oldukça çeşitlendi.

Yani bugün tek bir “göz çizdirme” yöntemi yok mu?

Dr. Helin Yaldız:

Hayır. Belki de en önemli değişiklik bu. Eskiden hastalar genellikle “lazer olabilir miyim?” diye soruyordu. Bugün ise değerlendirme daha ayrıntılı yapılıyor. Kornea yapısı, göz numarası, kornea kalınlığı, göz yüzeyi, kişinin yaşı ve günlük yaşam ihtiyaçları gibi birçok faktör birlikte ele alınıyor.

Bu nedenle No Touch Laser, SMILE Pro, Silk Laser gibi farklı yöntemlerden söz ediyoruz. Bunların hiçbiri herkes için tek başına doğru seçenek değildir.

İnternette bir yöntemi beğenip onunla gelmek doğru mu?

Dr. Helin Yaldız:

Hastaların araştırma yapması çok doğal. Ancak bir yöntemin başka bir kişide uygulanmış olması, o yöntemin sizin gözünüz için de uygun olduğu anlamına gelmez.

Lazer tedavisinde en önemli aşama aslında işlemden önceki değerlendirmedir. Kornea haritası, göz numarasının stabilitesi, göz yüzeyinin durumu ve diğer ölçümler sonucunda hangi yöntemin değerlendirilebileceğine karar verilir.

“Arkadaşım oldu, ben de olurum” yaklaşımı neden doğru değil?

İki kişinin göz numarası aynı olsa bile kornea yapıları tamamen farklı olabilir.

Dr. Helin Yaldız: bu noktaya özellikle dikkat çekiyor:

“Bir kişide uygun olan yöntem başka bir kişide uygun olmayabilir. Bu nedenle lazer tedavilerinde kişiye özel değerlendirme önemlidir. Yalnızca numaraya bakarak karar verilmez.”

Teknoloji geliştikçe hastalar açısından ne değişti?

Dr. Helin Yaldız:

En önemli değişikliklerden biri seçeneklerin artması oldu. Günümüzde farklı kornea yapılarına ve farklı ihtiyaçlara göre değerlendirilebilen yöntemler bulunuyor.

Bu durum hastanın tedavi sürecinin daha ayrıntılı planlanabilmesini sağlıyor. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, doğru yöntemin seçilmesi yine muayene ve tetkiklerle mümkün.

Lazer düşünen bir kişinin ilk sorusu ne olmalı?

Dr. Helin Yaldız’a göre hastaların “En iyi lazer hangisi?” sorusundan önce başka bir soruyu sorması gerekiyor:

“Benim göz yapım hangi yönteme uygun?”

Çünkü lazer tedavisinde yalnızca kullanılan cihaz veya yöntemin adı değil, kişinin göz yapısının tedaviye uygunluğu da belirleyici.

Gözlük kullanan herkes lazer olabilir mi?

Dr. Helin Yaldız:

Hayır. Lazer tedavisi herkes için uygun olmayabilir. Göz numarasının durumu, kornea yapısı, bazı göz hastalıkları ve kişinin genel göz sağlığı değerlendirilir.

Bazı kişiler lazer için uygun bulunabilirken, bazı kişilerde farklı tedavi seçenekleri değerlendirilebilir. Bazı kişiler için ise gözlük veya kontakt lens kullanımı en uygun seçenek olmaya devam edebilir.

“Göz çizdirme” kavramı değişiyor mu?

Dr. Helin Yaldız’a göre değişen yalnızca teknoloji değil, hastaların yaklaşımı da.

“Eskiden hastalar daha çok ‘gözümü çizdirebilir miyim?’ diye soruyordu. Bugün ise ‘hangi yöntem bana uygun?’ sorusuyla geliyorlar. Aslında lazer tedavilerindeki gelişimi en iyi anlatan değişim de bu.”

Artık soru “Göz çizdirebilir miyim?” değil

Yeni nesil lazer teknolojilerinde tek bir yöntemden söz edilmiyor.

No Touch Lazer, SMILE Pro ve LASIK gibi farklı seçenekler bulunuyor ve hangi yöntemin değerlendirileceği detaylı göz muayenesinin ardından belirleniyor.

Bu nedenle yıllardır kullanılan “göz çizdirme” ifadesi günlük dilde yaşamaya devam etse de, modern lazer tedavilerinde yaklaşım çok daha farklı:

Göz çizilmiyor; göz yapısına uygun yöntem belirleniyor.

Göz HastalıklarıSağlıkİzmirÇiğliSon Dakika

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