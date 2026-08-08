Hindistan'da Sınav Krizi: Genç Öğrencinin İntiharı - Son Dakika
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Hindistan'da Sınav Krizi: Genç Öğrencinin İntiharı

Hindistan\'da Sınav Krizi: Genç Öğrencinin İntiharı
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17 yaşındaki Kahaan Patel, NEET sınavı skandalı sonrası intihar etti. Ailesi ve toplum isyan ediyor.

Uyarı: Bazı okuyucularımız makaleyi rahatsız edici bulabilir. Hindistan'ın ertelenen tıp fakültesi giriş sınavına girmesine üç gün kala, 17 yaşındaki Kahaan Patel, Ahmedabad şehrinde ailesine ait apartmanın altıncı katından atladı.18 Haziran'ın erken saatlerindeki ölümünün ardından ailesi odasına girdiğinde, oda her an geri dönebilecekmiş gibi görünüyordu.Dizüstü bilgisayarı hala açıktı. Ders kitapları, defterler, keçeli ve diğer kalemler yatağının ve çalışma masasının üzerine dağılmıştı. Atladığında kulaklıklarını takıyordu. Bir köşede amfiye bağlı elektro gitarı duruyordu. Raflarda Harry Potter kitapları, Elon Musk hakkında bir kitap, Goosebumps korku romanları koleksiyonu ve masa oyunları vardı. Akademik performansını öven bir kupa da bulunuyordu.Babası Prashant Patel, sessizce, "Eksik olan tek şey Kahaan'dı" diyor.Kahaan, bu yılki Ulusal Yeterlilik ve Giriş Sınavı'nın (NEET) soru kağıdının sızdırılması nedeniyle iptal edilmesi ve yaklaşık iki milyon adayın sınava tekrar girmek zorunda kalması sonucu intihar eden en az 21 öğrenciden biri. Temmuz ayında başkent Delhi sokaklarına taşan binlerce kişi, tekrarlanan sınavın hesabının verilmesini istedi. Yirmi bir öğrencinin ölümü, bu olağanüstü gençlik ayaklanmasının duygusal zeminini oluşturdu. Mizahi adıyla Hamam Böceği Halk Partisi (CJP) önderliğinde günlerce süren protestoların ardından, Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan istifa etti. Ancak siyasetin ardında, Kahaan'ın ailesi gibi, bir sınav skandalının nasıl olup da ölüm kalım meselesi haline geldiğini anlamaya çalışan aileler var.Prashant Patel için hikaye oğlunun ölümüyle değil, bir hayalle başlıyor.Kahaan, okul bitirme sınavlarında iyi bir puan aldıktan sonra doktor olmak istediğini açıkladı. Ailesinde doktor yoktu. Anne ve babası, onun bu isteğine göre hayatlarını yeniden düzenlediler.

Elmas ve tekstil merkezi olan Surat'tan, Kahaan'ın daha iyi bir okula gitmesi ve iyi bir şekilde hazırlanabilmesi için Gujarat'ın en büyük şehri Ahmedabad'a taşındılar. Avukat babası, hem yüksek mahkemeye hem de Kahaan'ın okuluna yakın bir daire satın aldı. Kahaan annesi Veena ve küçük kardeşi Rihaan ile birlikte yaşarken iki şehir arasında gidip geldi."Bu kararı kendisi aldı" diyor babası. "Biz sadece onu destekledik."Kahaan, sadece ders kitaplarıyla meşgul olan türden bir genç değildi.Okul takımında futbol oynadı, Harry Potter ve Percy Jackson romanlarını büyük bir iştahla okudu, bilim kurgu filmlerine bayılıyordu ve saatlerce kendi kendine hard rock gitar rifleri çalmayı öğrendi. Kısa süre önce ABD turist vizesi almıştı ve sınavdan sonra Disneyland'a gitmek için sabırsızlanıyordu. 12 yıl önce bir aile tatilinde ilk kez gördüğü bir yere tekrar gidecekti. Daha önce başarının tadını tatmıştı.2024 sınav kağıdının sızdırılmasının ardından, Ulusal Yeterlilik ve Giriş Sınavı'na deneme sınavı olarak girdi. Gösterdiği performans hem kendisini hem de öğretmenlerini doğru yolda olduğuna ikna etti.3 Mayıs'ta sınavdan çıktı, yeterince başarılı olduğuna ikna olmuştu ve babasını aradı. "Baba, çok mutluyum. Kendimi özgür ve rahat hissediyorum. Arkadaşlarımla akşam yemeğine gidiyorum. Çok keyifliyim."

Prashant Patel ona şöyle dediğini hatırlıyor: "Zaman senin. Tadını çıkar."Ardından sınav sorularının sızdırıldığı haberi geldi.Anne ve babası onu haberlerden korumaya çalıştılar ama imkansızdı. Kurs arkadaşları çoktan haberleri konuşuyorlardı. Arkadaşlarıyla gittiği tatilden aceleyle geri döndü ve tekrar sınava girmek zorunda kalma ihtimaline karşı alt sınıflardaki öğrencilere verdiği notları ve ders kitaplarını hızla geri almaya çalıştı.Birkaç gün içinde hükümet yeniden test yapılacağını duyurdu."İşte o zaman öfkelendi" diye hatırlıyor babası. "Bana sürekli şunu soruyordu: 'Bu bir sistem mi? İşler böyle mi yürüyor? Benim suçum neydi? Sınava dürüstçe giren öğrencilerin suçu neydi? Hükümet neden bu kadar umursamaz davranıyor?'"Babası rahatlatmaya çalıştı. "Ona, 'Sistem bu. Ne yapabiliriz ki?' dedim."Şimdiyse sözlerinin teselli gibi mi yoksa kabullenme gibi mi çınladığını merak ediyor."Belki hayal kırıklığına uğramıştı. Belki de içten içe acı çekiyordu."Kriz yaşadığını gösteren bir şey yoktu.17 Haziran akşamı, ölümünden bir gün önce Kahaan, kızıyla birlikte olmak için Melbourne'a yeni gelmiş büyükbabasıyla görüntülü görüşme yaparak neşeli bir şekilde sohbet etti. Kahaan, büyükbabasından krampon, kot pantolonlar ve ceketler getirmesini istedi. Akşamın ilerleyen saatlerinde babasıyla konuştu. Telefon görüşmesi sona ererken babası rahatlatmaya çalıştı: "Ona, 'Kendini bir kez kanıtladın. Tekrar kanıtlamana gerek yok' dedim."

Saatler sonra ölmüştü.Skandalın onu ne kadar derinden etkilediğini ancak daha sonra arkadaşları babasına anlattı.Babası, "Sorumlu kişilerin neden doğru kararlar alamadığını sürekli soruyordu" diyor. "'Bakanlarımızın böyle sınavlar yapması bir şaka mı?' diyordu."Kahaan'ın ailesi bu soruları soran tek aile değildi.Yaklaşık 770 km uzaklıkta, Rajasthan'ın Jhunjhunu bölgesinde, başka bir aile de aynı derecede hayal edilemez bir kaybı anlamlandırmaya çalışıyordu.Pradeep Kumar 23 yaşındaydı.Babası Rajesh Kumar, küçük bir çiftçi. Pradeep de köyde sınava hazırlanan tek öğrenciydi.Kırk beş yaşındaki Rajesh, çocukken okulu bırakmıştı. Karısı ise hiç okula gitmemişti. Pradeep doktor olsaydı, ailesinde kariyer edinen ilk kişilerden biri olacaktı.Rajesh, "Bana, 'İnsanlara o kadar çok hizmet etmek istiyorum ki, beni hatırlasınlar' derdi" diyor.Oğlunun bu hayalini finanse etmek için tarla sattı ve bir bankadan bir milyondan fazla rupi borç aldı. Hindistan'ın en büyük sınav hazırlık merkezlerinden biri olan Sikar'daki kurslar servet tutuyordu.

2022'de Pradeep, eğitim almak için Sikar'a taşındı ve polis alım sınavlarına hazırlanan ablası Babita Kumari ile kiralık bir odayı paylaştı. Ulusal Yeterlilik ve Giriş Sınavı'na iki kez girdi. Her biri, sıralamasını istikrarlı bir şekilde yukarı taşıyordu ve devlet üniversitesi tıp fakültesine girme şansını artırıyordu.Ardından bu yılın Mayıs ayında üçüncü kez sınava girdi. Sınav kağıdı sızdırıldı, sınav iptal edildi ve yeniden sınav emri verildi. Bu da Pradeep'in sınava dördüncü kez girmek zorunda kalacağı anlamına geliyordu.O zamana kadar hayatı, 16 saatlik bir döngüye dönüşmüştü: Sabah 4: 30'da uyanma, kursa gitme, akşam 21: 00'e kadar kendi kendine çalışma, uyuma ve tekrar. Diğer her şeyi bırakmıştı.Pradeep cep telefonu bile almayı reddetti."Sınavı kazandıktan sonra bir tane alacağım" derdi babasına. "Telefonlar dikkatimi dağıtıyor."Tek lüksü, Sikar ile memleketi arasında yaptığı yolculuklarda yol kenarındaki dükkanlardan aldığı yaklaşık 10 adet ucuz kol saati koleksiyonuydu.3 Mayıs'taki sınavdan gülümseyerek çıktı."Bu sefer kazanmam garanti" dedi babasına.Aile, Sikar'dan ayrılıp köylerine dönmeyi ve kutlama yapmayı planlıyordu. Ancak bunun yerine, soru sızıntısı ortaya çıktı."Yeniden hazırlanmamız gerekecek" dedi Pradeep babasına metanetle.15 Mayıs sabahı Rajesh, dört yıldır neredeyse her gün yaptığı şeyi yaptı. Sabah otobüsüyle Sikar'a süt ve ev yapımı yoğurt gönderdi.Pradeep, ürünün geldiğini söylemek için telefon etti.

Yol kenarındaki bir satıcıdan taze bamya aldı ve kız kardeşine, "Git banyo yap. Geri döndüğünde yemek pişireceğiz" dedi.Yarım saat sonra geri döndüğünde oda kilitliydi. O yokken kardeşi intihar etmişti."Bana hiçbir şey söylemedi" diyor Rajesh. "Mutlu görünüyordu."Sızıntıdan bahsederken sesi sertleşiyor."Oğlumun eğitimini sağlamak için topraklarımı sattım. Parası olanlar soru kağıtları satın alıyor. Dürüstçe çalışanlar ise geride kalıyor."Sonra da o günden beri düşünmekten kendini alamadığı şeyi söylüyor: "Hükümet oğlumu benden aldı. Sorular sızmasaydı, Pradeep bugün hayatta olurdu. Kutlama yapıyor olurdu."Kahaand ve Pradeep ülkenin farklı kesimlerinden geliyorlardı.Biri, haftasını iki şehir arasında geçiren bir avukatın oğluydu. Diğeri ise, çocuğunun eğitimi için geleceğini ipotek eden bir çiftçinin oğlu. Biri, sınavdan sonra Disneyland'a gitmeyi hayal ediyordu. Diğeri ise doktor olana kadar cep telefonu almayı ertelemişti.Ancak her iki baba da aynı soruyu soruyor: Geleceklerini kendi emekleriyle kazandıklarına inanan çocuklar, onları ödüllendirmek için tasarlanmış sisteme inançlarını nasıl kaybettiler?

Kahaan'ın cenazesinden sonraki haftalar boyunca Prashant Patel, yastan çıkmakta zorlandı.Sonunda onu harekete geçiren şey öğrenciler oldu. Temmuz ayında protestolarına katılmak için iki kez Delhi'ye gitti."Orada tazminat için bulunmuyordum" diyor. "Hesap sormak istiyordum."Haftalar süren protestolar, 25 Temmuz'da Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasına yol açtı. Hükümet, intihar sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve "kurallara ve düzenlemelere uygun olarak azami tazminat" sözü verdi.Ancak Prashant Patel'e göre, hareketin gerçek mirası başka bir yerdeydi.20 Temmuz'daki polis müdahalesinin ardından öğrencilerin tekrar sokaklara döndüğünü izlemişti."Onlara teşekkür etmek istedim çünkü Kahaan'ın sesi olmuşlardı. Bu çocuklar dövüldükten sonra geri dönüp hala adalet için mücadele edebiliyorlarsa" diyor, "Bu bana güç veriyor."Oğlu o sesi asla bulamadı."Kahaan sesini çıkarmadı" diyor. "Bunun yerine, kendi hayatına son verdi."Duraksıyor."Başka çocuklar konuştu."Ardından, her ebeveynin ve her hükümetin duymasını dilediği sözleri söylüyor."Gençlerin sesleri susmadan önce dinlemek görevimiz."Bu haberde anlatılan sorunları yaşıyorsanız 112 Acil Servisi'ni arayabilir ya da en yakınınızdaki hastanenin psikiyatri bölümüne başvurabilirsiniz.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Hindistan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hindistan'da Sınav Krizi: Genç Öğrencinin İntiharı - Son Dakika

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